Оператор new автоматически создает объект соответствующего размера, вызывает конструктор объекта и возвращает описатель созданного объекта. В случае неудачи оператор возвращает нулевой описатель, который можно сравнивать с константой NULL.
Оператор new может быть применен только к объектам класса, к структурам он не применим.
Оператор не применяется для создания массивов объектов. Для этого следует использовать функцию ArrayResize().
Пример:
Следует отметить, что описатель объекта не является указателем на память.
Объект, созданный с помощью оператора new, должен быть явно уничтожен оператором delete.
Смотри также
Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов