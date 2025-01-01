Оператор создания объекта new

Оператор new автоматически создает объект соответствующего размера, вызывает конструктор объекта и возвращает описатель созданного объекта. В случае неудачи оператор возвращает нулевой описатель, который можно сравнивать с константой NULL.

Оператор new может быть применен только к объектам класса, к структурам он не применим.

Оператор не применяется для создания массивов объектов. Для этого следует использовать функцию ArrayResize().

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание фигуры |

//+------------------------------------------------------------------+

void CTetrisField::NewShape()

{

m_ypos=HORZ_BORDER;

//--- случайным образом создаём одну из 7 возможных фигур

int nshape=rand()%7;

switch(nshape)

{

case 0: m_shape=new CTetrisShape1; break;

case 1: m_shape=new CTetrisShape2; break;

case 2: m_shape=new CTetrisShape3; break;

case 3: m_shape=new CTetrisShape4; break;

case 4: m_shape=new CTetrisShape5; break;

case 5: m_shape=new CTetrisShape6; break;

case 6: m_shape=new CTetrisShape7; break;

}

//--- отрисовываем

if(m_shape!=NULL)

{

//--- начальные установки

m_shape.SetRightBorder(WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER);

m_shape.SetYPos(m_ypos);

m_shape.SetXPos(VERT_BORDER+SHAPE_SIZE*8);

//--- отрисуем

m_shape.Draw();

}

//---

}

Следует отметить, что описатель объекта не является указателем на память.

Объект, созданный с помощью оператора new, должен быть явно уничтожен оператором delete.

Смотри также

Инициализация переменных, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов