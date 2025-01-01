//--- описание

#property description "Скрипт создает рисунок в окне графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Имя файла с картинкой

input int InpWidth=24; // X-координата области видимости

input int InpHeight=24; // Y-координата области видимости

input int InpXOffset=4; // Смещение области видимости по X

input int InpYOffset=4; // Смещение области видимости по Y

input color InpColor=clrRed; // Цвет рамки при выделении

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Стиль линии при выделении

input int InpPointWidth=1; // Размер точки для перемещений

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает рисунок в окне графика |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Bitmap", // имя рисунка

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time=0, // время точки привязки

double price=0, // цена точки привязки

const string file="", // имя файла с картинкой

const int width=10, // X-координата области видимости

const int height=10, // Y-координата области видимости

const int x_offset=0, // смещение области видимости по X

const int y_offset=0, // смещение области видимости по Y

const color clr=clrRed, // цвет рамки при выделении

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии при выделении

const int point_width=1, // размер точки перемещения

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точки привязки, если они не заданы

ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим рисунок

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать рисунок в окне графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим путь к файлу с картинкой

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось загрузить картинку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим область видимости изображения; если значения ширины или высоты

//--- больше значений ширины и высоты (соответственно) исходного изображения, то

//--- оно не рисуется; если значения ширины и высоты меньше размеров изображения,

//--- то рисуется та его часть, которая соответствует этим размерам

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- установим, какая часть изображения должна показываться в области видимости

//--- по умолчанию это левая верхняя область изображения; значения позволяют

//--- произвести сдвиг от этого угла и отобразить другую часть изображения

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- установим цвет рамки при включенном режиме выделения объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линии рамки при включенном режиме выделения объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим размер точки привязки, с помощью которой можно перемещать объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Устанавливает новую картинку для рисунка |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Bitmap", // имя рисунка

const string file="") // путь к файлу

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- установим путь к файлу с картинкой

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось загрузить картинку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает рисунок в окне графика |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Bitmap", // имя рисунка

datetime time=0, // время точки привязки

double price=0) // цена точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет размер области видимости (размер рисунка) |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Bitmap", // имя рисунка

const int width=0, // ширина рисунка

const int height=0) // высота рисунка

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим размеры рисунка

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить ширину рисунка! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить высоту рисунка! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет координату левого верхнего угла области видимости |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Bitmap", // имя рисунка

const int x_offset=0, // координата X области видимости

const int y_offset=0) // координата Y области видимости

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим координаты области видимости рисунка

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить X-координату области видимости! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить Y-координату области видимости! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет рисунок |

//+------------------------------------------------------------------+

bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Bitmap") // имя рисунка

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим метку

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить рисунок! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точки привязки и для пустых значений |

//| устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- если время точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- если цена точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // массив для хранения дат видимых баров

double close[]; // массив для хранения цен Close

//--- имя файла с картинкой

string file="\\Images\\dollar.bmp";

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(close,bars);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен Close

if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения цен Close! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим, как часто надо выводить картинки

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- определим шаг

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=27;

break;

case 1:

step=14;

break;

case 2:

step=7;

break;

case 3:

step=4;

break;

case 4:

step=2;

break;

}

//--- создадим рисунки для значений High и Low баров (с промежутками)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- создаем рисунки

if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,

InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- удалим значки "Sell"

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//---

}