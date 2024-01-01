ДокументацияРазделы
Стили индикаторов в примерахDRAW_COLOR_HISTOGRAM2 

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 рисует заданным гистограмму – вертикальные отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Но в отличие от одноцветного DRAW_HISTOGRAM2 в этом стиле каждому столбику гистограммы можно задать свой собственный цвет из предопределенного набора. Значения концов отрезков берутся из индикаторного буфера.

Толщину, стиль и цвета гистограммы можно задавать так же, как и для стиля DRAW_HISTOGRAM2директивами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет изменять вид гистограммы в зависимости от  текущей ситуации.

Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 можно использовать как в отдельном подокне графика, так и в главном окне. Для пустых значений отрисовка не производится, все значения в индикаторных буферах нужно устанавливать явным образом. Инициализация буферов пустым значением не производится.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 — 3:

  • два буфера для хранения верхнего и нижнего конца вертикального отрезка на каждом баре;
  • один буфер для хранения индекса цвета, которым рисуется отрезок (имеет смысл задавать только для непустых значений).

Пример индикатора, рисующего заданным цветом гистограмму между ценами High и Low. Для каждого дня недели линии гистограммы рисуются своим цветом. Цвет каждого дня, толщина и стиль гистограммы меняются случайным образом каждые N тиков.

Пример стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Обратите внимание, что первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 задается 5 цветов с помощью директивы компилятора #property indicator_color1, а затем в функции OnCalculate() цвета выбираются случайным образом из 14 цветов, хранящихся в массиве colors[].

Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Индикатор для демонстрации DRAW_COLOR_HISTOGRAM2"
#property description "Рисует на каждом баре отрезок между Open и Close"
#property description "Цвет, толщина и стиль меняется случайным образом"
#property description "через каждые N тиков"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- plot ColorHistogram_2
#property indicator_label1  "ColorHistogram_2"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
//--- зададим 5 цветов для раскраски гистограммы по дням недели (они хранятся в специальном массиве)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
 
//--- input параметр
input int      N=5;              // кол-во тиков для изменения гистограммы
int            color_sections;
//--- буферы значений
double         ColorHistogram_2Buffer1[];
double         ColorHistogram_2Buffer2[];
//--- буфер индексов цвета
double         ColorHistogram_2Colors[];
//--- массив для хранения цветов содержит 14 элементов
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- массив для хранения стилей отрисовки линии
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- установим пустое значение
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- количество цветов для раскраски синусоиды
   color_sections=8;   //  см. комментарий к свойству #property indicator_color1      
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- считаем тики для изменения стиля, цвета и толщины линии
   ticks++;
//--- если накопилось критическое число тиков
   if(ticks>=N)
     {
      //--- меняем свойства линии
      ChangeLineAppearance();
      //--- меняем цвета, которыми рисуются гистограмма
      ChangeColors(colors,color_sections);      
      //--- сбрасываем счетчик тиков в ноль
      ticks=0;
     }
 
//--- вычисления значений индикатора
   int start=0;
//--- для получения дня недели по времени открытия каждого бара
   MqlDateTime dt;
//--- если расчет уже производился на предыдущем запуске OnCalculate
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // установим начало расчетов с предпоследнего бара
//--- заполняем индикаторный буфер значениями
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      TimeToStruct(time[i],dt);
      //--- значение
      ColorHistogram_2Buffer1[i]=high[i];
      ColorHistogram_2Buffer2[i]=low[i];
      //--- зададим индекс цвета по дню недели
      int day=dt.day_of_week;
      ColorHistogram_2Colors[i]=day;
     }
//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова функции
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет цвет участков линии                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- количество цветов 
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- для каждого цветового индекса зададим новый цвет случайным образом
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- получим случайное число
      int number=MathRand();
      //--- получим индекс в массиве col[] как остаток от целочисленного деления
      int i=number%size;
      //--- установим цвет для каждого индекса как свойство PLOT_LINE_COLOR
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  номер графического стиля
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  идентификатор свойства
                          plot_color_ind,       //  индекс цвета, куда запишем цвет
                          cols[i]);             //  новый цвет
      //--- запишем цвета
      comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет внешний вид отображаемой линии в индикаторе             |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- строка для формирования информации о свойствах линии
   string comm="";
//--- блок изменения толщины линии
   int number=MathRand();
//--- получим толщину как остаток от целочисленного деления
   int width=number%5; // толщина задается от о до 4
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- запишем толщину линии
   comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
 
//--- блок изменения стиля линии
   number=MathRand();
//--- делитель числа равен размеру массива styles
   int size=ArraySize(styles);
//--- получим индекс для выбора нового стиля как остаток от целочисленного деления
   int style_index=number%size;
//--- установим цвет как свойство PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- запишем стиль линии
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- выведем информацию на график через комментарий
   Comment(comm);
  }