Методы скользящих

В основе многих технических индикаторов лежат те или иные методы сглаживания ценовых серий. Некоторые стандартные технические индикаторы требуют указания типа сглаживания в качестве параметра. Для указания нужного типа сглаживания служат идентификаторы, перечисленные в перечислении ENUM_MA_METHOD.

ENUM_MA_METHOD

Идентификатор

Описание

MODE_SMA

Простое усреднение

MODE_EMA

Экспоненциальное усреднение

MODE_SMMA

Сглаженное усреднение

MODE_LWMA

Линейно-взвешенное усреднение

Пример:

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//---- handles for moving averages
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- get MA's handles
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 