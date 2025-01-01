Методы скользящих

В основе многих технических индикаторов лежат те или иные методы сглаживания ценовых серий. Некоторые стандартные технические индикаторы требуют указания типа сглаживания в качестве параметра. Для указания нужного типа сглаживания служат идентификаторы, перечисленные в перечислении ENUM_MA_METHOD.

ENUM_MA_METHOD

Идентификатор Описание MODE_SMA Простое усреднение MODE_EMA Экспоненциальное усреднение MODE_SMMA Сглаженное усреднение MODE_LWMA Линейно-взвешенное усреднение

