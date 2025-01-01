- Ценовые константы
- Методы скользящих
- Линии индикаторов
- Стили рисования
- Свойства пользовательских индикаторов
- Типы индикаторов
- Идентификаторы типов данных
В основе многих технических индикаторов лежат те или иные методы сглаживания ценовых серий. Некоторые стандартные технические индикаторы требуют указания типа сглаживания в качестве параметра. Для указания нужного типа сглаживания служат идентификаторы, перечисленные в перечислении ENUM_MA_METHOD.
ENUM_MA_METHOD
|
Идентификатор
|
Описание
|
MODE_SMA
|
Простое усреднение
|
MODE_EMA
|
Экспоненциальное усреднение
|
MODE_SMMA
|
Сглаженное усреднение
|
MODE_LWMA
|
Линейно-взвешенное усреднение
Пример:
|
double ExtJaws[];