//--- подключим библиотеку элементов управления

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- предопределенные константы

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // х-координата имени свойства в первом столбце

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // x-координата значения свойства в первом столбце

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // x-координата имени свойства во втором и третьем столбцах

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // x-координата значения свойства во втором и третьем столбце

#define X_BUTTON_1 285 // x-координата кнопки в первом столбце

#define X_BUTTON_2 700 // x-координата кнопки во втором столбце

#define Y_PROPERTY_1 30 // y-координата начала первого и второго столбца

#define Y_PROPERTY_2 286 // y-координата начала третьего столбца

#define Y_DISTANCE 16 // расстояние по оси y между строками

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // номер последнего графического свойства

//--- входные параметры

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Цвет нечетных строк

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Цвет четных строк

//--- переменные и массивы

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // надписи для отображения имен свойств

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // надписи для отображения значений свойств

CChartObjectButton ExtButtons[]; // кнопки

int ExtNumbers[]; // индексы свойств

string ExtNames[]; // имена свойств

uchar ExtDataTypes[]; // типы данных свойств (integer, double, string)

uint ExtGroupTypes[]; // массив, который хранит данные о принадлежности свойств к одной из групп

uchar ExtDrawTypes[]; // массив, который хранит данные о способе отображения свойств

double ExtMaxValue[]; // максимальные значения свойств, которые они могут принимать в процессе работы с данной панелью

double ExtMinValue[]; // минимальные значения свойств, которые они могут принимать в процессе работы с данной панелью

double ExtStep[]; // шаги для изменений свойств

int ExtCount; // общее количество всех свойств

color ExtColors[2]; // массив цветов для отображения строк

string ExtComments[2]; // массив комментариев (для свойства CHART_COMMENT)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- выведем комментарий на график

Comment("SomeComment");

//--- сохраним цвета в массив для дальнейшего переключения между ними

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- сохраним комментарии в массив для дальнейшего переключения между ними

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- подготовим и отобразим панель управления свойствами графика

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- успешное выполнение

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialization function of the expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- очищаем текст комментария на графике

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Обработчик событий графика |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- проверка события нажатия на объект графика

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- разобьем имя объекта по разделителю

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- проверка, является ли объект кнопкой

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- получаем индекс кнопки

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- установим кнопку в ненажатое состояние

ExtButtons[index].State(false);

//--- установим новое значения свойства в зависимости от его типа

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- перерисовка значений свойств

RedrawProperties();

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменение целочисленного свойства графика |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- получаем текущее значение свойства

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- определяем следующее значение свойства

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- устанавливаем новое значение свойства

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменение вещественного свойства графика |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- получаем текущее значение свойства

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- определяем следующее значение свойства

value=GetNextValue(value,index);

//--- устанавливаем новое значение свойства

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменение строкового свойства графика |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- статическая переменная для переключения внутри массива комментариев ExtComments

static uint comment_index=1;

//--- меняем индекс для получения другого комментария

comment_index=1-comment_index;

//--- устанавливаем новое значение свойства

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Определение следующего значения свойства |

//+------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Получение следующего цвета для свойства типа color |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- вернем следующее значение цвета

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перерисовка значений свойств |

//+------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- текст значения свойства

string text;

long value;

//--- цикл по количеству свойств

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- получаем текущее значение свойства

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- текст целочисленного свойства

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- свойство цвета

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- булевое свойство

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- свойство перечисления ENUM_CHART_MODE

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- свойство перечисления ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- число типа int

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- текст вещественного свойства

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- текст строкового свойства

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- отобразим значение свойства

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание панели для управления свойствами графика |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- выделим память под массивы с запасом

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- переменные

int i=0; // переменная цикла

int col_1=0; // количество свойств в первом столбце

int col_2=0; // количество свойств во втором столбце

int col_3=0; // количество свойств в третьем столбце

//--- текущее количество свойств - 0

ExtCount=0;

//--- ищем свойства в цикле

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- запомним текущий номер свойства

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- увеличим значение переменной цикла

i++;

//--- проверим, есть ли свойство с таким номером

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- создаем элементы управления для свойства

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- создаем надписи и кнопку для свойства

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- количество элементов в первом столбце увеличилось

col_1++;

break;

case 2:

//--- создаем надписи и кнопку для свойства

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- количество элементов во втором столбце увеличилось

col_2++;

break;

case 3:

//--- создаем только надписи для свойства

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- количество элементов в третьем столбце увеличилось

col_3++;

break;

}

//--- определим максимальное, минимальное значение свойства и шаг

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- увеличим количество свойств

ExtCount++;

}

}

//--- освободим память, которая не используется массивами

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- перерисуем значения свойств

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Выделение памяти для массивов |

//+------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяем индекс свойства на принадлежность к одному из |

//| перечислений ENUM_CHART_PROPERTIES |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- проверяем, является ли свойство целочисленным

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // свойство из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // определим параметры отображения свойства

return(true);

}

//--- проверяем, является ли свойство вещественным

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // свойство из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // определим параметры отображения свойства

return(true);

}

//--- проверяем, является ли свойство строковым

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // свойство из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // определим параметры отображения свойства

return(true);

}

//--- свойство не принадлежит ни одному перечислению

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Определение того, в какой группе должно находиться свойство, |

//| и его тип отображения |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- проверим на принадлежность свойства к третьей группе

//--- свойства третьей группы отображаются во втором столбце, начиная с CHART_BRING_TO_TOP

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- проверим на принадлежность свойства ко второй группе

//--- свойства второй группы отображаются во втором столбце с начала

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- если попали сюда, значит свойство принадлежит первой группе (первый столбец)

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция проверяет, принадлежит ли свойство третьей группе, и |

//| если да, то определяет его тип отображения |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- проверим свойство на принадлежность к третьей группе

switch(property_number)

{

//--- булевые свойства

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- целочисленные свойства

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- вещественные свойства

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- по сути, это свойство является командой показа графика поверх всех других

//--- для данной панели в его применении нет необходимости, так как окно всегда

//--- будет становиться поверх всех других раньше, чем мы используем его

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- свойство не принадлежит к третьей группе

default:

return(false);

}

//--- свойство принадлежит к третьей группе

group_type=3;

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция проверяет, принадлежит ли свойство второй группе, и если |

//| да, то определяет его тип отображения |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- проверим свойство на принадлежность ко второй группе

switch(property_number)

{

//--- свойство типа ENUM_CHART_MODE

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- свойство типа ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- строковое свойство

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- свойство цвета

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- свойство не принадлежит ко второй группе

default:

return(false);

}

//--- свойство принадлежит ко второй группе

group_type=2;

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Эта функция вызывается только в том случае, если уже известно, |

//| что свойство не принадлежит второй и третьей группам свойств |

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- свойство принадлежит первой группе

group_type=1;

//--- определим тип отображения свойства

switch(property_number)

{

//--- целочисленные свойства

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- вещественные свойства

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- остались только булевые свойства

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание надписи и кнопки для свойства |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- статический массив для переключения внутри массива цвета ExtColors

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- меняем индекс для получения другого цвета

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- выведем надписи и кнопку (если btn=true) для свойства

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание надписи |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y))

return(false);

if(!lbl.Description(text))

return(false);

if(!lbl.FontSize(10))

return(false);

if(!lbl.Color(clr))

return(false);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создание кнопки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15))

return(false);

if(!btn.Description("Next"))

return(false);

if(!btn.FontSize(10))

return(false);

if(!btn.Color(clrBlack))

return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite))

return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack))

return(false);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Устанавливаем максимальное, минимальное значение свойства и шаг |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- установим значения в зависимости от типа свойства

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- значения по умолчанию

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}