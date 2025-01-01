|
//--- описание
#property description "Скрипт создает графический объект \"Текстовая метка\"."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="Label"; // Имя метки
input int InpX=150; // Расстояние по оси X
input int InpY=150; // Расстояние по оси Y
input string InpFont="Arial"; // Шрифт
input int InpFontSize=14; // Размер шрифта
input color InpColor=clrRed; // Цвет
input double InpAngle=0.0; // Угол наклона в градусах
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Способ привязки
input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане
input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает текстовую метку |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Label", // имя метки
const int sub_window=0, // номер подокна
const int x=0, // координата по оси X
const int y=0, // координата по оси Y
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки
const string text="Label", // текст
const string font="Arial", // шрифт
const int font_size=10, // размер шрифта
const color clr=clrRed, // цвет
const double angle=0.0, // наклон текста
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // способ привязки
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=false, // выделить для перемещений
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим текстовую метку
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать текстовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим координаты метки
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- установим текст
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим шрифт текста
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- установим размер шрифта
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- установим угол наклона текста
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- установим способ привязки
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- установим цвет
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает текстовую метку |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelMove(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Label", // имя метки
const int x=0, // координата по оси X
const int y=0) // координата по оси Y
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим текстовую метку
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить X-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить Y-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет угол графика для привязки метки |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Label", // имя метки
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // угол графика для привязки
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- изменим угол привязки
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить угол привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст метки |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Label", // имя объекта
const string text="Text") // текст
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет текстовую метку |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Label") // имя метки
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим метку
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить текстовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- запомним координаты метки в локальные переменные
int x=InpX;
int y=InpY;
//--- размеры окна графика
long x_distance;
long y_distance;
//--- определим размеры окна
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- проверим входные параметры на корректность
if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)
{
Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
return;
}
//--- подготовим начальный текст для метки
string text;
StringConcatenate(text,"Левый верхний угол: ",x,",",y);
//--- создадим текстовую метку на графике
if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- перерисуем график и подождем полсекунды
ChartRedraw();
Sleep(500);
//--- будем перемещать метку и одновременно менять ее текст
//--- количество итераций по осям
int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);
int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);
//--- переместим метку вниз
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- меняем координату
y+=2;
//--- перемещаем метку и меняем ее текст
MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
}
//--- задержка в полсекунды
Sleep(500);
//--- переместим метку вправо
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- меняем координату
x+=2;
//--- перемещаем метку и меняем ее текст
MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
}
//--- задержка в полсекунды
Sleep(500);
//--- переместим метку вверх
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- меняем координату
y-=2;
//--- перемещаем метку и меняем ее текст
MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
}
//--- задержка в полсекунды
Sleep(500);
//--- переместим метку влево
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- меняем координату
x-=2;
//--- перемещаем метку и меняем ее текст
MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
}
//--- задержка в полсекунды
Sleep(500);
//--- теперь переместим точку путем изменения угла привязки
//--- переместим в левый нижний угол
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))
return;
//--- изменим текст метки
StringConcatenate(text,"Левый нижний угол: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- переместим в правый нижний угол
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))
return;
//--- изменим текст метки
StringConcatenate(text,"Правый нижний угол: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- переместим в правый верхний угол
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))
return;
//--- изменим текст метки
StringConcatenate(text,"Правый верхний угол: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- переместим в левый верхний угол
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))
return;
//--- изменим текст метки
StringConcatenate(text,"Левый верхний угол: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- удалим метку
LabelDelete(0,InpName);
//--- перерисуем график и подождем полсекунды
ChartRedraw();
Sleep(500);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция перемещает объект и меняет его текст |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)
{
//--- перемещаем метку
if(!LabelMove(0,InpName,x,y))
return(false);
//--- изменим текст метки
StringConcatenate(text,text,x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return(false);
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return(false);
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.01 секунды
Sleep(10);
//--- выход из функции
return(true);
}