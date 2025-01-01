ДокументацияРазделы
Объект "Текстовая метка".

ObjTextLabel

Примечание

Положение точки привязки относительно метки можно выбрать из перечисления ENUM_ANCHOR_POINT. Координаты точки привязки задаются в пикселях.

Также можно выбрать угол привязки текстовой метки из перечисления ENUM_BASE_CORNER.

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике объект "Текстовая метка". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт создает графический объект \"Текстовая метка\"."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string            InpName="Label";         // Имя метки
input int               InpX=150;                // Расстояние по оси X
input int               InpY=150;                // Расстояние по оси Y
input string            InpFont="Arial";         // Шрифт
input int               InpFontSize=14;          // Размер шрифта
input color             InpColor=clrRed;         // Цвет
input double            InpAngle=0.0;            // Угол наклона в градусах
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER// Способ привязки
input bool              InpBack=false;           // Объект на заднем плане
input bool              InpSelection=true;       // Выделить для перемещений
input bool              InpHidden=true;          // Скрыт в списке объектов
input long              InpZOrder=0;             // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает текстовую метку                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(const long              chart_ID=0,               // ID графика
                 const string            name="Label",             // имя метки
                 const int               sub_window=0,             // номер подокна
                 const int               x=0,                      // координата по оси X
                 const int               y=0,                      // координата по оси Y
                 const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER// угол графика для привязки
                 const string            text="Label",             // текст
                 const string            font="Arial",             // шрифт
                 const int               font_size=10,             // размер шрифта
                 const color             clr=clrRed,               // цвет
                 const double            angle=0.0,                // наклон текста
                 const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER// способ привязки
                 const bool              back=false,               // на заднем плане
                 const bool              selection=false,          // выделить для перемещений
                 const bool              hidden=true,              // скрыт в списке объектов
                 const long              z_order=0)                // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим текстовую метку
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать текстовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим координаты метки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- установим текст
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим шрифт текста
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- установим размер шрифта
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- установим угол наклона текста
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- установим способ привязки
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- установим цвет
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает текстовую метку                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelMove(const long   chart_ID=0,   // ID графика
               const string name="Label"// имя метки
               const int    x=0,          // координата по оси X
               const int    y=0)          // координата по оси Y
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим текстовую метку
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить X-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить Y-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет угол графика для привязки метки                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelChangeCorner(const long             chart_ID=0,               // ID графика
                       const string           name="Label",             // имя метки
                       const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER// угол графика для привязки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим угол привязки
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить угол привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст метки                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelTextChange(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                     const string name="Label"// имя объекта
                     const string text="Text")  // текст
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет текстовую метку                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelDelete(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                 const string name="Label"// имя метки
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим метку
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить текстовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- запомним координаты метки в локальные переменные
   int x=InpX;
   int y=InpY;
//--- размеры окна графика
   long x_distance;
   long y_distance;
//--- определим размеры окна
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
     {
      Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
   if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
     {
      Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- подготовим начальный текст для метки
   string text;
   StringConcatenate(text,"Левый верхний угол: ",x,",",y);
//--- создадим текстовую метку на графике
   if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,
      InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем полсекунды
   ChartRedraw();
   Sleep(500);
//--- будем перемещать метку и одновременно менять ее текст
//--- количество итераций по осям
   int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);
   int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);
//--- переместим метку вниз
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- меняем координату
      y+=2;
      //--- перемещаем метку и меняем ее текст
      MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
     }
//--- задержка в полсекунды
   Sleep(500);
//--- переместим метку вправо
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- меняем координату
      x+=2;
      //--- перемещаем метку и меняем ее текст
      MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
     }
//--- задержка в полсекунды
   Sleep(500);
//--- переместим метку вверх
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- меняем координату
      y-=2;
      //--- перемещаем метку и меняем ее текст
      MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
     }
//--- задержка в полсекунды
   Sleep(500);
//--- переместим метку влево
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- меняем координату
      x-=2;
      //--- перемещаем метку и меняем ее текст
      MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");
     }
//--- задержка в полсекунды
   Sleep(500);
//--- теперь переместим точку путем изменения угла привязки
//--- переместим в левый нижний угол
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))
      return;
//--- изменим текст метки
   StringConcatenate(text,"Левый нижний угол: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- переместим в правый нижний угол
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))
      return;
//--- изменим текст метки
   StringConcatenate(text,"Правый нижний угол: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- переместим в правый верхний угол
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))
      return;
//--- изменим текст метки
   StringConcatenate(text,"Правый верхний угол: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- переместим в левый верхний угол
   if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))
      return;
//--- изменим текст метки
   StringConcatenate(text,"Левый верхний угол: ",x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return;
//--- перерисуем график и подождем две секунды
   ChartRedraw();
   Sleep(2000);
//--- удалим метку
   LabelDelete(0,InpName);
//--- перерисуем график и подождем полсекунды
   ChartRedraw();
   Sleep(500);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция перемещает объект и меняет его текст                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)
  {
//--- перемещаем метку
   if(!LabelMove(0,InpName,x,y))
      return(false);
//--- изменим текст метки
   StringConcatenate(text,text,x,",",y);
   if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
      return(false);
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
   if(IsStopped())
      return(false);
//--- перерисуем график
   ChartRedraw();
// задержка в 0.01 секунды
   Sleep(10);
//--- выход из функции
   return(true);
  }