//--- описание

#property description "Скрипт создает графический объект \"Текстовая метка\"."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="Label"; // Имя метки

input int InpX=150; // Расстояние по оси X

input int InpY=150; // Расстояние по оси Y

input string InpFont="Arial"; // Шрифт

input int InpFontSize=14; // Размер шрифта

input color InpColor=clrRed; // Цвет

input double InpAngle=0.0; // Угол наклона в градусах

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Способ привязки

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает текстовую метку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Label", // имя метки

const int sub_window=0, // номер подокна

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0, // координата по оси Y

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки

const string text="Label", // текст

const string font="Arial", // шрифт

const int font_size=10, // размер шрифта

const color clr=clrRed, // цвет

const double angle=0.0, // наклон текста

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // способ привязки

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим текстовую метку

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать текстовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим координаты метки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- установим текст

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- установим шрифт текста

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- установим размер шрифта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- установим угол наклона текста

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- установим способ привязки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- установим цвет

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает текстовую метку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Label", // имя метки

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0) // координата по оси Y

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим текстовую метку

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить X-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить Y-координату метки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет угол графика для привязки метки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Label", // имя метки

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // угол графика для привязки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим угол привязки

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить угол привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет текст метки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Label", // имя объекта

const string text="Text") // текст

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим текст объекта

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет текстовую метку |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Label") // имя метки

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим метку

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить текстовую метку! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- запомним координаты метки в локальные переменные

int x=InpX;

int y=InpY;

//--- размеры окна графика

long x_distance;

long y_distance;

//--- определим размеры окна

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- подготовим начальный текст для метки

string text;

StringConcatenate(text,"Левый верхний угол: ",x,",",y);

//--- создадим текстовую метку на графике

if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем полсекунды

ChartRedraw();

Sleep(500);

//--- будем перемещать метку и одновременно менять ее текст

//--- количество итераций по осям

int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);

int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);

//--- переместим метку вниз

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- меняем координату

y+=2;

//--- перемещаем метку и меняем ее текст

MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- переместим метку вправо

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- меняем координату

x+=2;

//--- перемещаем метку и меняем ее текст

MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- переместим метку вверх

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- меняем координату

y-=2;

//--- перемещаем метку и меняем ее текст

MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- переместим метку влево

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- меняем координату

x-=2;

//--- перемещаем метку и меняем ее текст

MoveAndTextChange(x,y,"Левый верхний угол: ");

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- теперь переместим точку путем изменения угла привязки

//--- переместим в левый нижний угол

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))

return;

//--- изменим текст метки

StringConcatenate(text,"Левый нижний угол: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- перерисуем график и подождем две секунды

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- переместим в правый нижний угол

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))

return;

//--- изменим текст метки

StringConcatenate(text,"Правый нижний угол: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- перерисуем график и подождем две секунды

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- переместим в правый верхний угол

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))

return;

//--- изменим текст метки

StringConcatenate(text,"Правый верхний угол: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- перерисуем график и подождем две секунды

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- переместим в левый верхний угол

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))

return;

//--- изменим текст метки

StringConcatenate(text,"Левый верхний угол: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- перерисуем график и подождем две секунды

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- удалим метку

LabelDelete(0,InpName);

//--- перерисуем график и подождем полсекунды

ChartRedraw();

Sleep(500);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция перемещает объект и меняет его текст |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)

{

//--- перемещаем метку

if(!LabelMove(0,InpName,x,y))

return(false);

//--- изменим текст метки

StringConcatenate(text,text,x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return(false);

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return(false);

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.01 секунды

Sleep(10);

//--- выход из функции

return(true);

}