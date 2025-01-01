//--- описание

#property description "Скрипт создает объект \"График\"."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="Chart"; // Имя объекта

input string InpSymbol="EURUSD"; // Символ

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // Период

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Угол для привязки

input int InpScale=2; // Масштаб

input bool InpDateScale=true; // Отображение шкалы времени

input bool InpPriceScale=true; // Отображение шкалы цены

input color InpColor=clrRed; // Цвет рамки при выделении

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль линии при выделении

input int InpPointWidth=1; // Размер точки для перемещений

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает объект "График" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Chart", // имя объекта

const int sub_window=0, // номер подокна

const string symbol="EURUSD", // символ

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // период

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0, // координата по оси Y

const int width=300, // ширина

const int height=200, // высота

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол для привязки

const int scale=2, // масштаб

const bool date_scale=true, // отображение шкалы времени

const bool price_scale=true, // отображение шкалы цены

const color clr=clrRed, // цвет рамки при выделении

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии при выделении

const int point_width=1, // размер точки перемещения

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим объект "График"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать объект \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим координаты объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- установим размер объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты точки

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- установим символ

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);

//--- установим период

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);

//--- установим масштаб

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);

//--- отобразим (true) или скроем (false) шкалу времени

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);

//--- отобразим (true) или скроем (false) шкалу цены

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);

//--- установим цвет рамки при включенном режиме выделения объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линии рамки при включенном режиме выделения объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим размер точки привязки, с помощью которой можно перемещать объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Устанавливает символ и таймфрейм объекта "График" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // ID графика (не объекта)

const string name="Chart", // имя объекта

const string symbol="EURUSD", // символ

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // таймфрейм

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- установим символ и таймфрейм объекта "График"

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось установить символ для объекта \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось установить период для объекта \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает объект "График" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // ID графика (не объекта)

const string name="Chart", // имя объекта

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0) // координата по оси Y

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим объект

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить X-координату объекта \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить Y-координату объекта \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет размер объекта "График" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // ID графика (не объекта)

const string name="Chart", // имя объекта

const int width=300, // ширина

const int height=200) // высота

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим размеры объекта

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить ширину объекта \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить высоту объекта \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает ID объекта "График" |

//+------------------------------------------------------------------+

long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // ID графика (не объекта)

const string name="Chart") // имя объекта

{

//--- подготовим переменную для получения ID объекта "График"

long id=-1;

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- получим ID

if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось получить ID объекта \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

}

//--- возврат результата

return(id);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет объект "График" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // ID графика (не объекта)

const string name="Chart") // имя объекта

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим кнопку

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить объект \"График\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получим количество символов в "Обзоре рынка"

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- определим, есть ли символ с указанным именем в списке символов

bool exist=false;

for(int i=0;i<symbols;i++)

if(InpSymbol==SymbolName(i,true))

{

exist=true;

break;

}

if(!exist)

{

Print("Ошибка! Данный символ ",InpSymbol," не представлен в окне \"Обзор Рынка\"!");

return;

}

//--- проверка входных параметров на корректность

if(InpScale<0 || InpScale>5)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}



//--- размеры окна графика

long x_distance;

long y_distance;

//--- определим размеры окна

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- установим координаты объекта "График" и его размер

int x=(int)x_distance/16;

int y=(int)y_distance/16;

int x_size=(int)x_distance*7/16;

int y_size=(int)y_distance*7/16;

//--- создадим объект "График"

if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,

InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- растянем объект "График"

int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- изменим размеры

x_size+=1;

y_size+=1;

if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график и подождем 0.01 секунды

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- изменим таймфрейм графика

if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))

return;

ChartRedraw();

//--- задержка в три секунды

Sleep(3000);

//--- удалим объект

ObjectChartDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- подождем 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}