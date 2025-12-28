CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Exportações (Anual) (Japan Exports y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Alfândegas japonesas (Japan Customs)
Setor:
Comércio
Moderada N/D 3.8%
3.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Exportações - Anual - (Exports y/y) reflete a mudança no volume de exportações de bens e serviços no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade de comércio exterior do Japão e a demanda por produtos japoneses fora do país.

Devido às consequências da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global, que, como se acredita, ocorre a cada 100 anos. Isso causou um forte declínio nas exportações e nas importações.

As principais exportações do Japão são automóveis e peças de automóveis, componentes eletrônicos como semicondutores e aço. Os semicondutores e outros componentes eletrônicos são exportados principalmente para países asiáticos, como Taiwan, Hong Kong e Coréia. O aço é exportado principalmente para a China, Tailândia e Coréia.

No passado, os produtos eletrônicos representavam uma parcela significativa das exportações, mas agora os mercados estão sobrecarregados com mercadorias estrangeiras. A indústria japonesa de animação também é conhecida em todo o mundo, mas devido a problemas com o modelo de lucro, é improvável que a ela afete o valor das exportações.

Um valor indicador acima do esperado é considerado favorável para o iene japonês, já um valor abaixo, negativo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Exportações (Anual) (Japan Exports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
3.8%
3.6%
out. 2025
3.6%
-0.8%
4.2%
set. 2025
4.2%
-1.4%
-0.1%
ago. 2025
-0.1%
-1.2%
-2.6%
jul. 2025
-2.6%
3.4%
-0.5%
jun. 2025
-0.5%
3.4%
-1.7%
mai. 2025
-1.7%
3.4%
2.0%
abr. 2025
2.0%
7.4%
4.0%
mar. 2025
3.9%
6.7%
11.4%
fev. 2025
11.4%
0.1%
7.3%
jan. 2025
7.2%
-1.0%
2.8%
dez. 2024
2.8%
-0.3%
3.8%
nov. 2024
3.8%
0.3%
3.1%
out. 2024
3.1%
2.6%
-1.7%
set. 2024
-1.7%
5.8%
5.5%
ago. 2024
5.6%
7.3%
10.2%
jul. 2024
10.3%
8.4%
5.4%
jun. 2024
5.4%
12.6%
13.5%
mai. 2024
13.5%
13.3%
8.3%
abr. 2024
8.3%
14.1%
7.3%
mar. 2024
7.3%
9.9%
7.8%
fev. 2024
7.8%
8.7%
11.9%
jan. 2024
11.9%
9.4%
9.7%
dez. 2023
9.8%
0.0%
-0.2%
nov. 2023
-0.2%
3.0%
1.6%
out. 2023
1.6%
6.3%
4.3%
set. 2023
4.3%
-2.1%
-0.8%
ago. 2023
-0.8%
-0.5%
-0.3%
jul. 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
jun. 2023
1.5%
-1.3%
0.6%
mai. 2023
0.6%
-0.1%
2.6%
abr. 2023
2.6%
5.1%
4.3%
mar. 2023
4.3%
3.3%
6.5%
fev. 2023
6.5%
-5.7%
3.5%
jan. 2023
3.5%
2.7%
11.5%
dez. 2022
11.5%
12.0%
20.0%
nov. 2022
20.0%
23.9%
25.3%
out. 2022
25.3%
31.1%
28.9%
set. 2022
28.9%
20.5%
22.0%
ago. 2022
22.1%
18.2%
19.0%
jul. 2022
19.0%
20.9%
19.3%
jun. 2022
19.4%
14.6%
15.8%
mai. 2022
15.8%
23.5%
12.5%
abr. 2022
12.5%
-3.9%
14.7%
mar. 2022
14.7%
17.4%
19.1%
fev. 2022
19.1%
1.2%
9.6%
jan. 2022
9.6%
27.9%
17.5%
dez. 2021
17.5%
37.2%
20.5%
nov. 2021
20.5%
13.1%
9.4%
out. 2021
9.4%
1.1%
13.0%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido