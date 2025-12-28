As Exportações - Anual - (Exports y/y) reflete a mudança no volume de exportações de bens e serviços no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade de comércio exterior do Japão e a demanda por produtos japoneses fora do país.

Devido às consequências da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global, que, como se acredita, ocorre a cada 100 anos. Isso causou um forte declínio nas exportações e nas importações.

As principais exportações do Japão são automóveis e peças de automóveis, componentes eletrônicos como semicondutores e aço. Os semicondutores e outros componentes eletrônicos são exportados principalmente para países asiáticos, como Taiwan, Hong Kong e Coréia. O aço é exportado principalmente para a China, Tailândia e Coréia.

No passado, os produtos eletrônicos representavam uma parcela significativa das exportações, mas agora os mercados estão sobrecarregados com mercadorias estrangeiras. A indústria japonesa de animação também é conhecida em todo o mundo, mas devido a problemas com o modelo de lucro, é improvável que a ela afete o valor das exportações.

Um valor indicador acima do esperado é considerado favorável para o iene japonês, já um valor abaixo, negativo.

Últimos valores: