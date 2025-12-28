Calendário Econômico
Japão - Exportações (Anual) (Japan Exports y/y)
|Moderada
|N/D
|3.8%
|
3.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Exportações - Anual - (Exports y/y) reflete a mudança no volume de exportações de bens e serviços no mês de reporte em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade de comércio exterior do Japão e a demanda por produtos japoneses fora do país.
Devido às consequências da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global, que, como se acredita, ocorre a cada 100 anos. Isso causou um forte declínio nas exportações e nas importações.
As principais exportações do Japão são automóveis e peças de automóveis, componentes eletrônicos como semicondutores e aço. Os semicondutores e outros componentes eletrônicos são exportados principalmente para países asiáticos, como Taiwan, Hong Kong e Coréia. O aço é exportado principalmente para a China, Tailândia e Coréia.
No passado, os produtos eletrônicos representavam uma parcela significativa das exportações, mas agora os mercados estão sobrecarregados com mercadorias estrangeiras. A indústria japonesa de animação também é conhecida em todo o mundo, mas devido a problemas com o modelo de lucro, é improvável que a ela afete o valor das exportações.
Um valor indicador acima do esperado é considerado favorável para o iene japonês, já um valor abaixo, negativo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Exportações (Anual) (Japan Exports y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
