Índice de Preços ao Produtor da Suíça (Mensal) (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Escritório Federal de Estatísticas (Federal Statistical Office)
Setor:
Preços
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor na Suíça - Mensal - (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m) mostra a variação nos preços dos bens produzidos e vendidos por empresas suíças nos mercados interno e externo. Essa variação é estimada no mês de referência em comparação com o anterior.

O cálculo do indicador inclui os principais setores de produção: agricultura, mineração, energia (gás e eletricidade), bens de consumo, reciclagem. O índice abrange bens - fornecidos como produtos finais ao comércio varejista - que estão sujeitos a investimento ou são transferidos para outros setores de produção como intermediários.

O índice de preços ao produtor reflete uma mudança relativa em relação ao ano de referência. Atualmente, o ano de referência é 2015, com um valor de 100. Assim, se o valor atual do índice é de 110 pontos, significa que desde 2015 os preços subiram 10%. A composição da cesta de produtos é revista regularmente. Mais tarde, as empresas podem alterar seu estoque, no entanto, a fim de levar em conta o movimento do preço líquido, a cesta apenas considera produtos qualitativamente idênticos.

O cálculo não inclui IVA ou impostos sobre o consumo (por exemplo, tabaco, álcool ou derivados de petróleo).

Os dados para o cálculo do índice são coletados por meio de uma pesquisa com produtores. A amostra inclui empresas, associações de fabricantes. Ele é projetado para representar um balanço entre grandes, médios e pequenos produtores.

Os preços ao produtor são um indicador importante da inflação dos preços ao consumidor. O crescimento do PPI pode afetar positivamente as cotações do franco suíço.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
0.0%
-0.2%
set. 2025
-0.2%
-0.6%
ago. 2025
-0.6%
-0.2%
jul. 2025
-0.2%
-0.1%
jun. 2025
-0.1%
-0.2%
-0.5%
mai. 2025
-0.5%
0.1%
0.1%
abr. 2025
0.1%
0.3%
0.1%
mar. 2025
0.1%
0.0%
0.3%
fev. 2025
0.3%
0.0%
0.1%
jan. 2025
0.1%
0.1%
0.0%
dez. 2024
0.0%
-0.3%
-0.6%
nov. 2024
-0.6%
-0.1%
-0.3%
out. 2024
-0.3%
-0.1%
0.0%
set. 2024
-0.1%
0.0%
0.2%
ago. 2024
0.2%
-0.1%
0.0%
jul. 2024
0.0%
0.1%
0.0%
jun. 2024
0.0%
0.1%
-0.3%
mai. 2024
-0.3%
0.7%
0.6%
abr. 2024
0.6%
0.6%
0.1%
mar. 2024
0.1%
-0.1%
0.1%
fev. 2024
0.1%
-0.2%
-0.5%
jan. 2024
-0.5%
-0.3%
-0.6%
dez. 2023
-0.6%
-0.9%
nov. 2023
-0.9%
-0.3%
0.2%
out. 2023
0.2%
-0.3%
-0.1%
set. 2023
-0.1%
-0.3%
-0.2%
ago. 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
jul. 2023
-0.1%
0.0%
0.0%
jun. 2023
0.0%
0.0%
-0.3%
mai. 2023
-0.3%
0.0%
0.2%
abr. 2023
0.2%
-0.1%
0.2%
mar. 2023
0.2%
-0.2%
-0.2%
fev. 2023
-0.2%
-0.1%
0.7%
jan. 2023
0.7%
-0.1%
-0.7%
dez. 2022
-0.7%
0.1%
-0.5%
nov. 2022
-0.5%
0.4%
0.0%
out. 2022
0.0%
0.4%
0.2%
set. 2022
0.2%
0.5%
-0.1%
ago. 2022
-0.1%
0.6%
-0.1%
jul. 2022
-0.1%
0.7%
0.3%
jun. 2022
0.3%
0.7%
0.9%
mai. 2022
0.9%
0.6%
1.3%
abr. 2022
1.3%
0.1%
0.8%
mar. 2022
0.8%
0.0%
0.4%
fev. 2022
0.4%
0.1%
0.6%
jan. 2022
0.6%
0.1%
-0.1%
dez. 2021
-0.1%
0.2%
0.5%
nov. 2021
0.5%
0.2%
0.6%
out. 2021
0.6%
0.3%
0.2%
