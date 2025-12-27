CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Vendas no Varejo no Canadá (Mensal) (Canada Retail Sales m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Consumidor
Moderada -0.2% -0.3%
-0.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.3%
-0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Vendas no Varejo no Canadá - Mensal - (Canada Retail Sales m/m) reflete a variação das vendas de mercadorias negociadas por varejistas - em termos monetários - durante o mês de referência em comparação com o mês anterior. O indicador é calculado com base numa pesquisa feita com lojas de varejo de vários formatos e tamanhos. São levados em conta grandes supermercados, lojas pequenas e - separadamente - vendedores on-line. O cálculo não inclui pontos de venda através de máquinas de venda automática, revendedores de combustível de automóveis e algumas outras instituições de vendas diretas. O índice calculado está sujeito a ajustes sazonais, já que, em termos de vendas no varejo, alguns meses no ano são um pico.

As vendas no varejo são o principal indicador mensal do comportamento do consumidor no Canadá. Além disso, é um componente importante do PIB. O Banco do Canadá depende parcialmente deste indicador ao decidir sobre a taxa de juros. As empresas usam o índice de vendas no varejo, para preparar estratégias de investimento, acompanhando seu desempenho.

A divulgação das vendas no varejo pode afetar as cotações do dólar canadense. O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e ter um impacto negativo sobre o dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas no Varejo no Canadá (Mensal) (Canada Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.2%
-0.3%
-0.9%
set. 2025
-0.7%
0.3%
1.0%
ago. 2025
1.0%
0.2%
-0.7%
jul. 2025
-0.8%
0.8%
1.6%
jun. 2025
1.5%
-0.3%
-1.2%
mai. 2025
-1.1%
0.7%
0.4%
abr. 2025
0.3%
0.9%
0.8%
mar. 2025
0.8%
0.4%
-0.5%
fev. 2025
-0.4%
-0.1%
-0.6%
jan. 2025
-0.6%
1.5%
2.6%
dez. 2024
2.5%
0.1%
0.2%
nov. 2024
0.0%
0.1%
0.6%
out. 2024
0.6%
0.0%
0.6%
set. 2024
0.4%
0.2%
0.4%
ago. 2024
0.4%
0.0%
0.9%
jul. 2024
0.9%
0.0%
-0.2%
jun. 2024
-0.3%
-0.2%
-0.8%
mai. 2024
-0.8%
0.0%
0.6%
abr. 2024
0.7%
0.0%
-0.3%
mar. 2024
-0.2%
0.5%
-0.1%
fev. 2024
-0.1%
-0.8%
-0.3%
jan. 2024
-0.3%
0.0%
0.9%
dez. 2023
0.9%
-0.1%
0.0%
nov. 2023
-0.2%
0.2%
0.5%
out. 2023
0.7%
0.1%
0.5%
set. 2023
0.6%
-0.1%
-0.1%
ago. 2023
-0.1%
-0.2%
0.4%
jul. 2023
0.3%
0.0%
0.1%
jun. 2023
0.1%
0.1%
0.1%
mai. 2023
0.2%
0.0%
1.0%
abr. 2023
1.1%
-0.1%
-1.5%
mar. 2023
-1.4%
0.1%
-0.2%
fev. 2023
-0.2%
0.0%
1.6%
jan. 2023
1.4%
-0.2%
0.0%
dez. 2022
0.5%
0.2%
0.0%
nov. 2022
-0.1%
0.4%
1.3%
out. 2022
1.4%
-0.3%
-0.6%
set. 2022
-0.5%
-0.7%
0.4%
ago. 2022
0.7%
0.3%
-2.2%
jul. 2022
-2.5%
1.0%
1.0%
jun. 2022
1.1%
-0.3%
2.3%
mai. 2022
2.2%
-1.4%
0.7%
abr. 2022
0.9%
1.8%
0.2%
mar. 2022
0.0%
1.8%
0.2%
fev. 2022
0.1%
0.1%
3.3%
jan. 2022
3.2%
-2.4%
-2.0%
dez. 2021
-1.8%
-0.5%
0.8%
nov. 2021
0.7%
2.6%
1.5%
out. 2021
1.6%
0.2%
-0.3%
set. 2021
-0.6%
-1.3%
1.8%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido