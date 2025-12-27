As Vendas no Varejo no Canadá - Mensal - (Canada Retail Sales m/m) reflete a variação das vendas de mercadorias negociadas por varejistas - em termos monetários - durante o mês de referência em comparação com o mês anterior. O indicador é calculado com base numa pesquisa feita com lojas de varejo de vários formatos e tamanhos. São levados em conta grandes supermercados, lojas pequenas e - separadamente - vendedores on-line. O cálculo não inclui pontos de venda através de máquinas de venda automática, revendedores de combustível de automóveis e algumas outras instituições de vendas diretas. O índice calculado está sujeito a ajustes sazonais, já que, em termos de vendas no varejo, alguns meses no ano são um pico.

As vendas no varejo são o principal indicador mensal do comportamento do consumidor no Canadá. Além disso, é um componente importante do PIB. O Banco do Canadá depende parcialmente deste indicador ao decidir sobre a taxa de juros. As empresas usam o índice de vendas no varejo, para preparar estratégias de investimento, acompanhando seu desempenho.

A divulgação das vendas no varejo pode afetar as cotações do dólar canadense. O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e ter um impacto negativo sobre o dólar canadense.

Últimos valores: