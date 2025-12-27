Calendário Econômico
China - Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (China Retail Sales Year to Date y/y)
|Baixa
|4.0%
|
4.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo Acumuladas no Ano - Anual - (Retail Sales YTD y/y) reflete a mudança nas vendas no varejo da China desde o início do ano civil em comparação com o mesmo período do ano anterior. O cálculo é feito enquanto é ajustado para a inflação. O indicador é freqüentemente chamado de indicador de gasto do consumidor, que é usado para estimar a taxa de inflação na China. O aumento no valor do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do yuan.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (China Retail Sales Year to Date y/y)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress