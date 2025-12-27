CalendárioSeções

China - Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (China Retail Sales Year to Date y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Consumidor
Baixa 4.0%
4.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Vendas no Varejo Acumuladas no Ano - Anual - (Retail Sales YTD y/y) reflete a mudança nas vendas no varejo da China desde o início do ano civil em comparação com o mesmo período do ano anterior. O cálculo é feito enquanto é ajustado para a inflação. O indicador é freqüentemente chamado de indicador de gasto do consumidor, que é usado para estimar a taxa de inflação na China. O aumento no valor do indicador pode ter um impacto positivo nas cotações do yuan.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (China Retail Sales Year to Date y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
4.0%
4.3%
out. 2025
4.3%
4.5%
set. 2025
4.5%
4.6%
ago. 2025
4.6%
4.8%
jul. 2025
4.8%
5.0%
jun. 2025
5.0%
5.0%
mai. 2025
5.0%
4.7%
abr. 2025
4.7%
4.6%
mar. 2025
4.6%
4.0%
fev. 2025
4.0%
3.5%
dez. 2024
3.5%
3.5%
nov. 2024
3.5%
3.5%
out. 2024
3.5%
3.3%
set. 2024
3.3%
3.4%
ago. 2024
3.4%
3.5%
jul. 2024
3.5%
3.7%
jun. 2024
3.7%
4.1%
mai. 2024
4.1%
4.1%
abr. 2024
4.1%
4.7%
mar. 2024
4.7%
5.5%
fev. 2024
5.5%
7.2%
dez. 2023
7.2%
7.2%
nov. 2023
7.2%
6.9%
out. 2023
6.9%
6.8%
set. 2023
6.8%
7.0%
ago. 2023
7.0%
7.3%
jul. 2023
7.3%
8.2%
jun. 2023
8.2%
9.3%
mai. 2023
9.3%
8.5%
abr. 2023
8.5%
5.8%
mar. 2023
5.8%
3.5%
fev. 2023
3.5%
-0.2%
dez. 2022
-0.2%
-0.1%
nov. 2022
-0.1%
0.6%
out. 2022
0.6%
0.7%
set. 2022
0.7%
0.5%
ago. 2022
0.5%
-0.2%
jul. 2022
-0.2%
-0.7%
jun. 2022
-0.7%
-1.5%
mai. 2022
-1.5%
-0.2%
abr. 2022
-0.2%
3.3%
mar. 2022
3.3%
6.7%
fev. 2022
6.7%
12.5%
dez. 2021
12.5%
13.7%
nov. 2021
13.7%
14.9%
out. 2021
14.9%
16.4%
set. 2021
16.4%
18.1%
ago. 2021
18.1%
20.7%
jul. 2021
20.7%
23.0%
jun. 2021
23.0%
25.7%
123
