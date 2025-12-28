O Índice de Preços ao Consumidor Nacional Excluindo Alimentos e Energia - Anual - (Consumer Price Index excluding Food & Energy y/y) reflete as mudanças nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. O índice estima a mudança de preço em um determinado mês em comparação com o mês anterior da perspectiva do consumidor. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Além disso, também são excluídos os preços de alimentos e de energia, devido à sua alta volatilidade.

O índice é usado para avaliar a inflação e desenvolvimento econômico do país.

Um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. O indicador IPC rastreia mudanças nos preços de varejo de bens e serviços adquiridos pelas famílias no país. Além disso, a estrutura do consumo das famílias é fixa, e o indicador mostra a variação nas despesas de consumo fixo, ou seja, mostra as mudanças relacionadas a flutuações de preços.

O peso de cada elemento usado no cálculo do índice é baseado nos resultados de pesquisas domiciliares realizadas pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatísticas. O cálculo utiliza dados obtidos de um estudo estatístico sobre preços de varejo, feito pelo Escritório de Estatística. O índice é considerado ao tomar decisões sobre medidas econômicas e ao reexaminar as pensões.

Últimos valores: