Calendário Econômico
Japão - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Moderada
|3.0%
|3.1%
|
3.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3.0%
|
3.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor Nacional Excluindo Alimentos e Energia - Anual - (Consumer Price Index excluding Food & Energy y/y) reflete as mudanças nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. O índice estima a mudança de preço em um determinado mês em comparação com o mês anterior da perspectiva do consumidor. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Além disso, também são excluídos os preços de alimentos e de energia, devido à sua alta volatilidade.
O índice é usado para avaliar a inflação e desenvolvimento econômico do país.
Um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. O indicador IPC rastreia mudanças nos preços de varejo de bens e serviços adquiridos pelas famílias no país. Além disso, a estrutura do consumo das famílias é fixa, e o indicador mostra a variação nas despesas de consumo fixo, ou seja, mostra as mudanças relacionadas a flutuações de preços.
O peso de cada elemento usado no cálculo do índice é baseado nos resultados de pesquisas domiciliares realizadas pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatísticas. O cálculo utiliza dados obtidos de um estudo estatístico sobre preços de varejo, feito pelo Escritório de Estatística. O índice é considerado ao tomar decisões sobre medidas econômicas e ao reexaminar as pensões.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
