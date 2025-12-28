CalendárioSeções

Japão - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Instituto de Estatísticas (Statistics Bureau)
Setor:
Preços
Moderada 3.0% 3.1%
3.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
3.0%
3.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Consumidor Nacional Excluindo Alimentos e Energia - Anual - (Consumer Price Index excluding Food & Energy y/y) reflete as mudanças nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. O índice estima a mudança de preço em um determinado mês em comparação com o mês anterior da perspectiva do consumidor. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Além disso, também são excluídos os preços de alimentos e de energia, devido à sua alta volatilidade.

O índice é usado para avaliar a inflação e desenvolvimento econômico do país.

Um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene. O indicador IPC rastreia mudanças nos preços de varejo de bens e serviços adquiridos pelas famílias no país. Além disso, a estrutura do consumo das famílias é fixa, e o indicador mostra a variação nas despesas de consumo fixo, ou seja, mostra as mudanças relacionadas a flutuações de preços.

O peso de cada elemento usado no cálculo do índice é baseado nos resultados de pesquisas domiciliares realizadas pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatísticas. O cálculo utiliza dados obtidos de um estudo estatístico sobre preços de varejo, feito pelo Escritório de Estatística. O índice é considerado ao tomar decisões sobre medidas econômicas e ao reexaminar as pensões.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
3.0%
3.1%
3.1%
out. 2025
3.1%
2.8%
3.0%
set. 2025
3.0%
3.3%
3.3%
ago. 2025
3.3%
3.5%
3.4%
jul. 2025
3.4%
3.6%
3.4%
jun. 2025
3.4%
3.4%
3.3%
mai. 2025
3.3%
3.3%
3.0%
abr. 2025
3.0%
3.3%
2.9%
mar. 2025
2.9%
3.0%
2.6%
fev. 2025
2.6%
2.6%
2.5%
jan. 2025
2.5%
2.5%
2.4%
dez. 2024
2.4%
2.6%
2.4%
nov. 2024
2.4%
2.2%
2.3%
out. 2024
2.3%
1.9%
2.1%
set. 2024
2.1%
1.8%
2.0%
ago. 2024
2.0%
1.6%
1.9%
jul. 2024
1.9%
2.2%
2.2%
jun. 2024
2.2%
1.9%
2.1%
mai. 2024
2.1%
2.2%
2.4%
abr. 2024
2.4%
2.7%
2.9%
mar. 2024
2.9%
2.9%
3.2%
fev. 2024
3.2%
3.4%
3.5%
jan. 2024
3.5%
3.5%
3.7%
dez. 2023
3.7%
3.5%
3.8%
nov. 2023
3.8%
4.0%
4.0%
out. 2023
4.0%
4.1%
4.2%
set. 2023
4.2%
3.8%
4.3%
ago. 2023
4.3%
3.8%
4.3%
jul. 2023
4.3%
4.4%
4.2%
jun. 2023
4.2%
4.9%
4.3%
mai. 2023
4.3%
4.4%
4.1%
abr. 2023
4.1%
3.4%
3.8%
mar. 2023
3.8%
3.4%
3.5%
fev. 2023
3.5%
3.4%
3.2%
jan. 2023
3.2%
3.2%
3.0%
dez. 2022
3.0%
2.9%
2.8%
nov. 2022
2.8%
2.7%
2.5%
out. 2022
2.5%
1.9%
1.8%
set. 2022
1.8%
2.0%
1.6%
ago. 2022
1.6%
1.7%
1.2%
jul. 2022
1.2%
0.6%
1.0%
jun. 2022
1.0%
-0.1%
0.8%
mai. 2022
0.8%
0.4%
0.8%
abr. 2022
0.8%
-0.9%
-0.7%
mar. 2022
-0.7%
-1.1%
-1.0%
fev. 2022
-1.0%
-0.9%
-1.1%
jan. 2022
-1.1%
-0.7%
-0.7%
dez. 2021
-0.7%
-0.7%
-0.6%
nov. 2021
-0.6%
-0.6%
-0.7%
out. 2021
-0.7%
-0.6%
-0.5%
