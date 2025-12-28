O Crescimento nos Depósitos - Anual - (Deposit Growth y/y) reflete a mudança nos depósitos bancários no trimestre atual, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Para calcular o indicador, o Banco da Reserva da Índia realiza uma pesquisa com os bancos comerciais do país.

Os depósitos são o dinheiro que o banco aceita da população e deve ser devolvido mediante solicitação ou outra maneira. As estatísticas incluem depósitos correntes, depósitos em bancos de poupanças, depósitos a prazo. Aqui são incluídos dados sobre contas de depósito, certificados de depósito (excluindo interbancários), contas de depósito de funcionários bancários em seus próprios bancos, saldos negativos em contas de crédito. As estatísticas não consideram contas que não podem ser definidas como contas de depósito, assim como cheques bancários, ordens de pagamento e outras obrigações que emitidas, mas não extinguidas.

Os dados sobre depósitos são considerados na análise agregada de dados de empréstimos. Assim, uma desaceleração no crescimento dos depósitos bancários com um aumento na demanda por empréstimos pode causar um diferencial na liquidez do sistema financeiro do país.

O crescimento dos depósitos indica a confiança da população no setor bancário do país e, em geral, na sua economia. Além disso, os depósitos aumentam o suprimento de dinheiro no setor financeiro do país e expandem as oportunidades de empréstimos. Por isso, o crescimento do indicador pode ter um efeito positivo na cotação da rupia indiana.

Últimos valores: