Calendário Econômico
Japão - Índice de Indicadores Coincidentes (Japan Coincident Index)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Indicador Coincidente do Japão (Japan's Coincident Index) reflete a situação econômica atual.
O Indicador Coincidente é calculado com base em 11 indicadores, entre os quais estão Produção, Taxa de Emprego e outros. É com base nos dados coincidentes dos indicadores compostos que é gerado o Indicador Coincidente. Este índice inclui componentes caracterizam todas as fases de produção, consumo, gasto de energia, atacado e vendas no varejo, lucro operacional e indicadores do mercado de trabalho.
Em geral, este índice composto reflete as condições econômicas atuais no país. Para medir a amplitude das flutuações da atividade econômica, o Índice de Coincidência é construído com base na agregação da taxa de variação das séries de dados selecionadas de outros indicadores. Atualmente, o ano base é 1995 (valor de 100).
O Indicador Coincidente é um dos tres índices que fazem parte do indicador de tendências econômicas, anunciado pelo Gabinete de Ministros juntamente com o Leading Composite Index e o Delayed Composite Index. Ao contrário deles, este índice reflete exatamente o estado atual da economia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Indicadores Coincidentes (Japan Coincident Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress