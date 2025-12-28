CalendárioSeções

Japão - Índice de Indicadores Coincidentes (Japan Coincident Index)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
Negócio
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Indicador Coincidente do Japão (Japan's Coincident Index) reflete a situação econômica atual.

O Indicador Coincidente é calculado com base em 11 indicadores, entre os quais estão Produção, Taxa de Emprego e outros. É com base nos dados coincidentes dos indicadores compostos que é gerado o Indicador Coincidente. Este índice inclui componentes caracterizam todas as fases de produção, consumo, gasto de energia, atacado e vendas no varejo, lucro operacional e indicadores do mercado de trabalho.

Em geral, este índice composto reflete as condições econômicas atuais no país. Para medir a amplitude das flutuações da atividade econômica, o Índice de Coincidência é construído com base na agregação da taxa de variação das séries de dados selecionadas de outros indicadores. Atualmente, o ano base é 1995 (valor de 100).

O Indicador Coincidente é um dos tres índices que fazem parte do indicador de tendências econômicas, anunciado pelo Gabinete de Ministros juntamente com o Leading Composite Index e o Delayed Composite Index. Ao contrário deles, este índice reflete exatamente o estado atual da economia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Indicadores Coincidentes (Japan Coincident Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
out. 2025 prelim.
N/D
set. 2025
N/D
set. 2025 prelim.
N/D
112.8
112.8
ago. 2025
112.8
113.4
113.4
ago. 2025 prelim.
113.4
113.1
114.1
jul. 2025
114.1
113.3
113.3
jul. 2025 prelim.
113.3
116.2
115.9
jun. 2025
116.7
116.8
116.8
jun. 2025 prelim.
116.8
115.5
116.0
mai. 2025
116.0
115.9
115.9
mai. 2025 prelim.
115.9
115.8
116.0
abr. 2025
116.0
115.5
115.5
abr. 2025 prelim.
115.5
116.5
115.8
mar. 2025
115.9
116.0
116.0
mar. 2025 prelim.
116.0
116.8
117.3
fev. 2025
117.3
116.9
116.9
fev. 2025 prelim.
116.9
116.1
116.1
jan. 2025
116.1
116.2
116.2
jan. 2025 prelim.
116.2
116.1
116.1
dez. 2024
116.4
116.8
116.8
dez. 2024 prelim.
116.8
115.7
115.4
nov. 2024
115.4
115.3
115.3
nov. 2024 prelim.
115.3
115.8
116.8
out. 2024
116.8
116.5
116.5
out. 2024 prelim.
116.5
114.6
114.0
set. 2024
115.3
115.7
115.7
set. 2024 prelim.
115.7
114.3
114.0
ago. 2024
114.0
113.5
113.5
ago. 2024 prelim.
113.5
114.3
117.2
jul. 2024
117.2
117.1
117.1
jul. 2024 prelim.
117.1
113.0
114.1
jun. 2024
113.2
113.7
113.7
jun. 2024 prelim.
113.7
117.2
117.1
mai. 2024
117.1
116.5
116.5
mai. 2024 prelim.
116.5
114.6
115.2
abr. 2024
115.2
115.2
115.2
abr. 2024 prelim.
115.2
113.5
114.2
mar. 2024
113.6
113.9
113.9
mar. 2024 prelim.
113.9
111.8
111.5
fev. 2024
111.6
110.9
110.9
fev. 2024 prelim.
110.9
113.0
112.1
jan. 2024
112.1
110.2
110.2
jan. 2024 prelim.
110.2
115.5
116.0
dez. 2023
115.9
116.2
116.2
dez. 2023 prelim.
116.2
114.6
114.6
nov. 2023
114.6
114.5
114.5
nov. 2023 prelim.
114.5
115.9
115.9
out. 2023
115.9
115.9
115.9
out. 2023 prelim.
115.9
114.7
115.7
