O Núcleo de Encomendas de Maquinaria - Mensal - (Core Machinery Orders m/m) reflete o volume de novos pedidos recebidos pela indústria japonesa de máquinas no mês atual em comparação ao mês anterior. O cálculo não leva em conta a construção naval e as empresas de energia, devido à alta volatilidade dos seus pedidos de produção.

Este é um importante indicador de investimento no país e o principal indicador de produção industrial. Ele permite entender a tendência dos investimentos de capital, uma vez que os dados são registrados no estágio em que os equipamentos são solicitados ao fabricante.

Acredita-se que o Núcleo de Encomendas de Maquinaria se adianta aos investimentos reais em 6 a 9 meses. O indicador afere um aumento na demanda doméstica por bens duráveis e por bens de capital.

Um valor acima da previsão tem um efeito favorável sobre o iene japonês. Valores inferiores ao projetado são considerados negativos para a moeda nacional. No entanto, como nos valores mensais podem ser observados saltos significativos, a análise deve considerar mudanças em uma escala trimestral.

