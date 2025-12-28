CalendárioSeções

Japão - Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Mensal) (Japan Core Machinery Orders m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
Negócio
Baixa 7.0%
4.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
1.3%
7.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Núcleo de Encomendas de Maquinaria - Mensal - (Core Machinery Orders m/m) reflete o volume de novos pedidos recebidos pela indústria japonesa de máquinas no mês atual em comparação ao mês anterior. O cálculo não leva em conta a construção naval e as empresas de energia, devido à alta volatilidade dos seus pedidos de produção.

Este é um importante indicador de investimento no país e o principal indicador de produção industrial. Ele permite entender a tendência dos investimentos de capital, uma vez que os dados são registrados no estágio em que os equipamentos são solicitados ao fabricante.

Acredita-se que o Núcleo de Encomendas de Maquinaria se adianta aos investimentos reais em 6 a 9 meses. O indicador afere um aumento na demanda doméstica por bens duráveis e por bens de capital.

O indicador reflete o volume de novos pedidos recebidos pela indústria japonesa de máquinas no mês atual em comparação ao mês anterior.

Um valor acima da previsão tem um efeito favorável sobre o iene japonês. Valores inferiores ao projetado são considerados negativos para a moeda nacional. No entanto, como nos valores mensais podem ser observados saltos significativos, a análise deve considerar mudanças em uma escala trimestral.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Mensal) (Japan Core Machinery Orders m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
7.0%
4.2%
set. 2025
N/D
-1.2%
-0.9%
ago. 2025
-0.9%
1.0%
-4.6%
jul. 2025
-4.6%
-2.4%
3.0%
jun. 2025
3.0%
0.1%
-0.6%
mai. 2025
-0.6%
-3.1%
-9.1%
abr. 2025
-9.1%
7.8%
13.0%
mar. 2025
13.0%
-0.2%
4.3%
fev. 2025
4.3%
0.4%
-3.5%
jan. 2025
-3.5%
0.0%
-0.8%
dez. 2024
-1.2%
1.1%
3.4%
nov. 2024
3.4%
0.5%
2.1%
out. 2024
2.1%
-0.5%
-0.7%
set. 2024
-0.7%
0.1%
-1.9%
ago. 2024
-1.9%
1.5%
-0.1%
jul. 2024
-0.1%
-0.9%
2.1%
jun. 2024
2.1%
1.9%
-3.2%
mai. 2024
-3.2%
4.6%
-2.9%
abr. 2024
-2.9%
-4.7%
2.9%
mar. 2024
2.9%
3.3%
7.7%
fev. 2024
7.7%
1.0%
-1.7%
jan. 2024
-1.7%
0.0%
1.9%
dez. 2023
2.7%
0.8%
-4.9%
nov. 2023
-4.9%
-0.5%
0.7%
out. 2023
0.7%
-0.7%
1.4%
set. 2023
1.4%
-0.1%
-0.5%
ago. 2023
-0.5%
-1.8%
-1.1%
jul. 2023
-1.1%
2.7%
2.7%
jun. 2023
2.7%
-0.7%
-7.6%
mai. 2023
-7.6%
-3.2%
5.5%
abr. 2023
5.5%
3.9%
-3.9%
mar. 2023
-3.9%
0.5%
-4.5%
fev. 2023
-4.5%
0.2%
9.5%
jan. 2023
9.5%
2.8%
0.3%
dez. 2022
1.6%
4.9%
-8.3%
nov. 2022
-8.3%
0.4%
5.4%
out. 2022
5.4%
-1.0%
-4.6%
set. 2022
-4.6%
1.8%
-5.8%
ago. 2022
-5.8%
-3.1%
5.3%
jul. 2022
5.3%
-0.4%
0.9%
jun. 2022
0.9%
5.2%
-5.6%
mai. 2022
-5.6%
-2.2%
10.8%
abr. 2022
10.8%
-2.4%
7.1%
mar. 2022
7.1%
1.8%
-9.8%
fev. 2022
-9.8%
0.2%
-2.0%
jan. 2022
-2.0%
-2.0%
3.1%
dez. 2021
3.6%
0.7%
3.4%
nov. 2021
3.4%
1.3%
3.8%
out. 2021
3.8%
0.2%
0.0%
set. 2021
0.0%
0.2%
-2.4%
