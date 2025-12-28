Calendário Econômico
África do Sul - Produção Industrial (Anual) (South Africa Mining Production y/y)
|Baixa
|5.8%
|-1.4%
|
1.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.1%
|
5.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção de mineração - Anual - (Mining Production y/y) é um indicador da variação percentual da produção no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. As estatísticas abrangem dados sobre a extração de ouro, diamantes, minério de ferro, carvão, platina e outros minerais. A comparação de volumes entre períodos semelhantes de anos diferentes nos permite traçar uma tendência de longo prazo.
Todo mês, o Escritório de Estatística da África do Sul publica índices de mineração e vendas com base nos dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Minerais e Energia. Para obter informações sobre mineração, o Departamento entrevista empresas de mineração envolvidas em mineração e processamento mineral.
O índice de produção de mineração é considerado com base no ano base 2015, cujo valor é assumido como 100. Os grupos minerais recebem pesos com base em sua contribuição para o PIB do país. Assim, o peso reflete a importância de um grupo específico para toda a indústria de mineração. Como a importância dos diferentes minerais muda ao longo do tempo, esses pesos são revisados anualmente.
A indústria de mineração contribui significativamente para o PIB da África do Sul e serve como uma importante fonte de emprego. Os dados obtidos são utilizados na avaliação do PIB e seus componentes, os quais, por sua vez, são usados para monitorar as políticas públicas. O crescimento da produção na indústria de mineração é favorável para a economia da região e pode ter um impacto positivo na cotação do rand da África do Sul.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Produção Industrial (Anual) (South Africa Mining Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
