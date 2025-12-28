Calendário econômico e indicadores do Japão

Calendário Econômico
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|-0.6%
|3 trim. 2025
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|2.6%
|nov. 2025
|2.6%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor (Anual)
|2.9%
|nov. 2025
|3.0%
|Mensal
|Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Japão
|0.8%
|0.5%
|Balança Comercial
|N/D
|nov. 2025
|¥-231.8 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.28 23:50, JPY, Resumo dos Pareceres do Banco do Japão
2025.12.29 20:30, JPY, JPY - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.05 00:30, JPY, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do au Jibun Bank, Projeção: 48.9, Prévio: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, Banco do Japão - Base Monetária (Anual), Projeção: -6.7%, Prévio: -8.5%