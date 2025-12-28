CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores do Japão

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) -0.6% 3 trim. 2025 Trimestral
Taxa de Desemprego 2.6% nov. 2025 2.6% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (Anual) 2.9% nov. 2025 3.0% Mensal
Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Japão 0.8% 0.5%
Balança Comercial N/D nov. 2025 ¥​-231.8 bilh Mensal

Calendário Econômico

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.28 23:50, JPY, Resumo dos Pareceres do Banco do Japão
2025.12.29 20:30, JPY, JPY - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.05 00:30, JPY, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do au Jibun Bank, Projeção: 48.9, Prévio: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, Banco do Japão - Base Monetária (Anual), Projeção: -6.7%, Prévio: -8.5%

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
JPY - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Leilão JGB a 10 anos 1.872% 1.658%
Leilão JGB a 30 anos 3.427% 3.166%
PIB Último Período Prévio Frequência
Consumo Privado (Trimestral) 0.2% 3 trim. 2025 Trimestral
Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Trimestral) -0.2% 3 trim. 2025 Trimestral
Investimento não Residencial Privado (Trimestral) -0.2% 3 trim. 2025 Trimestral
PIB (Anual) -2.3% 3 trim. 2025 Trimestral
PIB (Trimestral) -0.6% 3 trim. 2025 Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Massa Salarial Geral (Anual) -0.7% out. 2025 -1.3% Mensal
Pagamento de Hora Extras (Anual) 1.5% out. 2025 1.0% Mensal
Proporção de Ofertas de Emprego 1.18 nov. 2025 1.18 Mensal
Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) 2.6% out. 2025 2.1% Mensal
Taxa de Desemprego 2.6% nov. 2025 2.6% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Banco do Japão - Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) (Mensal) 0.3% nov. 2025 0.5% Mensal
Banco do Japão - Índice de Preços de Bens Corporativos (CSPI) (Anual) 2.7% nov. 2025 2.7% Mensal
Banco do Japão - Índice de Preços dos Serviços Corporativos (CSPI) (Anual) 2.7% nov. 2025 2.7% Mensal
Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) 3.4% 3 trim. 2025 Trimestral
Média Aparada do IPC do BoJ (Anual) 2.2% nov. 2025 2.2% Mensal
Média Ponderada do Núcleo do IPC do BoJ (Anual) 1.3% nov. 2025 1.5% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 3.0% nov. 2025 3.0% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excl. Alimentos e Energia (Anual) 3.0% nov. 2025 3.1% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio (Anual) 2.3% dez. 2025 2.8% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (Anual) 2.9% nov. 2025 3.0% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Ajustado (Mensal) -0.2% dez. 2025 0.3% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excl. Alimentos e Energia (Anual) 2.6% dez. 2025 2.8% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal) 0.4% nov. 2025 0.4% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (Anual) 2.0% dez. 2025 2.7% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Banco do Japão - Base Monetária (Anual) -8.5% nov. 2025 -7.8% Mensal
Banco do Japão - Massa Monetária M2 (Anual) 1.8% nov. 2025 1.6% Mensal
Decisão sobre Taxa de Juro do Banco do Japão 0.8% 0.5%
Japão - Agregado Monetário M3 do BoJ (Anual) 1.2% nov. 2025 1.1% Mensal
Japão - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) 2.1% nov. 2025 2.1% Mensal
Reservas internacionais $​1359.4 bilh nov. 2025 $​1347.4 bilh Mensal
Índice Economy Watchers 48.7 nov. 2025 49.1 Mensal
Índice Futuro Economy Watchers 50.3 nov. 2025 53.1 Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial N/D nov. 2025 ¥​-231.8 bilh Mensal
Balança Comercial Ajustada ¥​62.9 bilh nov. 2025 ¥​74.0 bilh Mensal
Balança Comercial de Bens N/D out. 2025 Mensal
Exportações (Anual) N/D nov. 2025 3.6% Mensal
Importações (Anual) N/D nov. 2025 0.7% Mensal
Transações Correntes Ajustada N/D out. 2025 ¥​4347.6 bilh Mensal
Transações Correntes, sem ajuste sazonal N/D out. 2025 ¥​4483.3 bilh Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Banco do Japão - Empréstimos Bancários (Anual) 4.2% nov. 2025 4.1% Mensal
Investimento Estrangeiro em Ações do Japão ¥​-1234.8 bilh 20 dez. 2025 ¥​214.2 bilh Semanal
Investimento em Obrigações Estrangeiras ¥​103.0 bilh 20 dez. 2025 ¥​355.8 bilh Semanal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Não Manufatureiras 15 4 trim. 2025 14 Trimestral
Banco do Japão - Sentimento do Tankan de Grandes Fabricantes 15 4 trim. 2025 12 Trimestral
Banco do Japão - Sentimento do Índice Tankan de Não-manufaturados 28 4 trim. 2025 28 Trimestral
Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Grandes Indústrias 12.6% 4 trim. 2025 12.5% Trimestral
Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias 0.1% 4 trim. 2025 -2.3% Trimestral
Banco do Japão - Tankan: Pequenas Empresas Manufatureiras 6 4 trim. 2025 1 Trimestral
Banco do Japão - Tankan: Perspectiva de Pequenas Empresas Não Manufatureiras 10 4 trim. 2025 10 Trimestral
Banco do Japão - Tankan: percepção dos pequenos produtores 2 4 trim. 2025 -1 Trimestral
Banco do Japão - Índice Tankan de Grandes Fabricantes 15 4 trim. 2025 14 Trimestral
Banco do Japão - Índice Tankan de Não-manufaturados 34 4 trim. 2025 34 Trimestral
Encomendas de Construção (Anual) 9.5% nov. 2025 -10.1% Mensal
Encomendas de Máquinas-Ferramentas (Anual) N/D nov. 2025 Mensal
Gastos de Capital (Anual) N/D 3 trim. 2025 7.6% Trimestral
Indicador Coincidente N/D out. 2025 Mensal
Japão - Indicador Coincidente (Mensal) N/D out. 2025 Mensal
Japão - Índice Composto de Gerentes de Compras do au Jibun Bank 52.0 nov. 2025 51.5 Mensal
Nível de Utilização da Capacidade Instalada N/D out. 2025 2.5% Mensal
Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) 12.5% out. 2025 11.6% Mensal
Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Mensal) 7.0% out. 2025 4.2% Mensal
Produção Industrial (Anual) N/D nov. 2025 Mensal
Produção Industrial (Mensal) N/D nov. 2025 Mensal
Produção Industrial Projeção 1 (Mensal) N/D dez. 2025 Mensal
Produção Industrial Projeção 2 (Mensal) N/D jan. 2026 Mensal
Índice BSI de Confiança dos Grandes Fabricantes 4.7 4 trim. 2025 3.8 Trimestral
Índice de Atividade da Indústria Terciária - Mensal N/D out. 2025 0.3% Mensal
Índice de Atividade de Todas as Indústrias (Mensal) 1.3% jul. 2020 6.8% Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do au Jibun Bank 48.7 nov. 2025 48.2 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços do au Jibun Bank 53.2 nov. 2025 53.1 Mensal
Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) N/D out. 2025 Mensal
Índice dos Principais Indicadores Econômicos N/D out. 2025 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Gastos Domésticos (Anual) -3.0% out. 2025 1.8% Mensal
Gastos Domésticos (Mensal) -3.5% out. 2025 -0.7% Mensal
Vendas em Varejistas de Grande Porte (Anual) N/D nov. 2025 Mensal
Vendas no Varejo (Anual) N/D nov. 2025 Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) N/D nov. 2025 Mensal
Índice de Confiança do Consumidor N/D nov. 2025 35.8 Mensal
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Construção de Novas Casas (Anual) -8.5% nov. 2025 3.2% Mensal
Construção de Novas Casas Anualizada 0.718 milh nov. 2025 0.803 milh Mensal