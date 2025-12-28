CalendárioSeções

EUA - EIA: Estoques de Destilado (EIA United States Distillate Fuel Production Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D 0.321 milh
-0.228 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O EIA Produção de Combustível Destilado (EIA Distillate Fuel Production Change) caracteriza a intensidade do refino nos EUA na semana passada. Os óleos e combustíveis destilados são componentes produzidos na refinação do petróleo. Eles incluem vários tipos de diesel e óleo combustível. O combustível diesel é usado para reabastecimento veículos, locomotivas, equipamentos agrícolas. O óleo combustível é usado para calefação e geração de eletricidade.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

A mudança no volume de produção de combustível destilado caracteriza a intensidade da demanda por derivados de petróleo nos Estados Unidos. O indicador é altamente sazonal, quer dizer, o consumo de diesel aumenta no verão, porque há maior movimentação de veículos e se ativa o setor agrícola. No entanto, este indicador tem pouco efeito sobre as cotações do petróleo. Os economistas o consideram em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
0.321 milh
-0.228 milh
12 dez. 2025
-0.228 milh
-0.008 milh
0.380 milh
5 dez. 2025
0.380 milh
0.036 milh
0.053 milh
28 nov. 2025
0.053 milh
-0.276 milh
0.087 milh
21 nov. 2025
0.087 milh
-0.067 milh
-0.117 milh
14 nov. 2025
-0.117 milh
-0.097 milh
0.319 milh
7 nov. 2025
0.319 milh
-0.011 milh
0.211 milh
31 out. 2025
0.211 milh
-0.049 milh
-0.134 milh
24 out. 2025
-0.134 milh
0.505 milh
0.040 milh
17 out. 2025
0.040 milh
-0.065 milh
-0.577 milh
10 out. 2025
-0.577 milh
-0.123 milh
0.210 milh
3 out. 2025
0.210 milh
0.169 milh
-0.025 milh
26 set. 2025
-0.025 milh
0.153 milh
0.029 milh
19 set. 2025
0.029 milh
-0.120 milh
-0.274 milh
12 set. 2025
-0.274 milh
-0.097 milh
-0.024 milh
5 set. 2025
-0.024 milh
0.036 milh
0.036 milh
29 ago. 2025
0.036 milh
-0.048 milh
-0.113 milh
22 ago. 2025
-0.113 milh
0.060 milh
0.193 milh
15 ago. 2025
0.193 milh
-0.043 milh
0.032 milh
8 ago. 2025
0.032 milh
0.043 milh
-0.104 milh
1 ago. 2025
-0.104 milh
0.000 milh
0.130 milh
25 jul. 2025
0.130 milh
-0.004 milh
0.095 milh
18 jul. 2025
0.095 milh
-0.004 milh
-0.109 milh
11 jul. 2025
-0.109 milh
-0.023 milh
0.059 milh
4 jul. 2025
0.059 milh
0.074 milh
0.245 milh
27 jun. 2025
0.245 milh
-0.011 milh
-0.185 milh
20 jun. 2025
-0.185 milh
-0.074 milh
0.077 milh
13 jun. 2025
0.077 milh
0.005 milh
-0.097 milh
6 jun. 2025
-0.097 milh
0.078 milh
0.182 milh
30 mai. 2025
0.182 milh
0.002 milh
0.100 milh
23 mai. 2025
0.100 milh
-0.065 milh
0.131 milh
16 mai. 2025
0.131 milh
-0.005 milh
-0.069 milh
9 mai. 2025
-0.069 milh
0.000 milh
0.041 milh
2 mai. 2025
0.041 milh
-0.035 milh
-0.017 milh
25 abr. 2025
-0.017 milh
0.044 milh
-0.062 milh
18 abr. 2025
-0.062 milh
-0.009 milh
0.030 milh
11 abr. 2025
0.030 milh
-0.016 milh
-0.019 milh
4 abr. 2025
-0.019 milh
0.206 milh
0.164 milh
28 mar. 2025
0.164 milh
0.419 milh
-0.100 milh
21 mar. 2025
-0.100 milh
-0.057 milh
0.151 milh
14 mar. 2025
0.151 milh
-0.062 milh
-0.113 milh
7 mar. 2025
-0.113 milh
-0.387 milh
-0.587 milh
28 fev. 2025
-0.587 milh
0.198 milh
0.439 milh
21 fev. 2025
0.439 milh
-0.071 milh
0.180 milh
14 fev. 2025
0.180 milh
0.102 milh
-0.009 milh
7 fev. 2025
-0.009 milh
0.084 milh
-0.186 milh
31 jan. 2025
-0.186 milh
-0.097 milh
0.028 milh
24 jan. 2025
0.028 milh
-0.169 milh
-0.473 milh
17 jan. 2025
-0.473 milh
-0.025 milh
-0.021 milh
10 jan. 2025
-0.021 milh
0.114 milh
-0.167 milh
12345678...11
