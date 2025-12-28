As Encomendas de Bens de Capital (fora do setor de Defesa e excluindo aeronaves) - Mensal - (Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m) reflete a variação percentual no fornecimento de armas pequenas, máquinas e equipamentos agrícolas, equipamentos de construção, turbinas, geradores e outros equipamentos para a transmissão de energia, equipamentos de computação e telecomunicações, caminhões pesados, móveis para escritórios e empresas. matérias-primas e materiais no mês de referência em comparação com o anterior. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Encomendas de Bens de Capital (fora do setor de Defesa e excluindo aeronaves) (Mensal) (United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).