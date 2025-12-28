O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Consumer Price Index (CPI) y/y) reflete a mudança nos preços de uma cesta fixa de bens e serviços, adquiridos pela população de Cingapura, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano o anterior. Este indicador é frequentemente considerado como uma medida da inflação dos preços ao consumidor. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar de Cingapura.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Cingapura - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Singapore Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).