Calendário Econômico
África do Sul - Alvarás de Construção (Mensal) (South Africa Building Permits m/m)
|Baixa
|-5.0%
|-6.7%
|
0.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.4%
|
-5.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Licenças de Construção - Mensal - (Building Permits m/m) refletem alterações no número de licenças de construção emitidas no mês atual em comparação com o mês anterior.
O indicador é calculado com base numa pesquisa realizada pelo Escritório de Estatística da África do Sul entre grandes municípios, pesquisa essa que coleta informações sobre planos de construção aprovados e projetos de construção concluídos. As informações sobre licenças de construção emitidas para empresas privadas são coletadas por e-mail, fax e telefone.
Os dados sobre as licenças emitidas são difíceis de comparar com as obras concluídas, porque nem todos os projetos aprovados passam à fase de construção e, além disso, se as obras não tiverem começado dentro de um ano após a obtenção da permissão, o pedido deverá ser apresentado novamente.
Os dados mensais da pesquisa são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver políticas econômicas. Além disso, os resultados são importantes para estimar o produto interno bruto (PIB) e calcular o indicador composto do ciclo de negócios.
O aumento no número de licenças emitidas indica uma expansão do setor de construção, o que indica uma situação econômica favorável. Por isso, um aumento nos valores do indicador pode ter um efeito positivo sobre a cotação da moeda da África do Sul.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Alvarás de Construção (Mensal) (South Africa Building Permits m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
