O Índice de preços do GlobalDairy Trade (GDT Price Index) reflete a mudança no preço dos produtos lácteos na Nova Zelândia. Para seu cálculo, é usada a porcentagem média ponderada das variações de preço de 9 tipos de produtos vendidos no leilão do Global Dairy Trade, que é realizado duas vezes por mês.

O índice de preços do Global Dairy Trade é considerado como um dos principais indicadores da balança comercial da Nova Zelândia, já que as receitas de exportação aumentam com o aumento dos preços das commodities.

Últimos valores: