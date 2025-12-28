Calendário Econômico
Índice de preços do GlobalDairy Trade na Nova Zelândia (GDT New Zealand Price Index)
|Baixa
|-4.4%
|-0.7%
|
-4.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5.0%
|
-4.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de preços do GlobalDairy Trade (GDT Price Index) reflete a mudança no preço dos produtos lácteos na Nova Zelândia. Para seu cálculo, é usada a porcentagem média ponderada das variações de preço de 9 tipos de produtos vendidos no leilão do Global Dairy Trade, que é realizado duas vezes por mês.
O índice de preços do Global Dairy Trade é considerado como um dos principais indicadores da balança comercial da Nova Zelândia, já que as receitas de exportação aumentam com o aumento dos preços das commodities.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de preços do GlobalDairy Trade na Nova Zelândia (GDT New Zealand Price Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress