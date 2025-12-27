O Crescimento dos Empréstimos do Banco do Povo da China - Anual - (PBC Outstanding Loan Growth y/y) caracteriza a mudança no volume de empréstimos emitidos por bancos chineses para pessoas físicas e empresas, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Esta estatística é coletada e publicada mensalmente pelo regulador chinês.

O volume de empréstimos está intimamente correlacionado com o nível de atividade de consumo no país, de modo que as estatísticas sobre o crescimento do crédito são acompanhadas de perto por analistas e economistas. Em geral, o crescimento do número de empréstimos emitidos é favorável à economia do país, uma vez que a impulsa, aumenta o consumo privado (no caso de empréstimos concedidos a pessoas físicas) e o desenvolvimento empresarial (no caso de empréstimos comerciais).

O crescimento do volume de empréstimos emitidos aumenta a quantidade de dinheiro em circulação no país e estimula o desenvolvimento econômico. Por isso, na maioria das vezes, o aumento do índice tem um efeito favorável sobre as cotações do yuan.

Últimos valores: