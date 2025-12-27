CalendárioSeções

China - Crescimento dos Empréstimos (Anual) (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Banco Popular da China (The People's Bank of China)
Setor:
Dinheiro
Baixa N/D 6.4%
6.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
6.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Crescimento dos Empréstimos do Banco do Povo da China - Anual - (PBC Outstanding Loan Growth y/y) caracteriza a mudança no volume de empréstimos emitidos por bancos chineses para pessoas físicas e empresas, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Esta estatística é coletada e publicada mensalmente pelo regulador chinês.

O volume de empréstimos está intimamente correlacionado com o nível de atividade de consumo no país, de modo que as estatísticas sobre o crescimento do crédito são acompanhadas de perto por analistas e economistas. Em geral, o crescimento do número de empréstimos emitidos é favorável à economia do país, uma vez que a impulsa, aumenta o consumo privado (no caso de empréstimos concedidos a pessoas físicas) e o desenvolvimento empresarial (no caso de empréstimos comerciais).

O crescimento do volume de empréstimos emitidos aumenta a quantidade de dinheiro em circulação no país e estimula o desenvolvimento econômico. Por isso, na maioria das vezes, o aumento do índice tem um efeito favorável sobre as cotações do yuan.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Crescimento dos Empréstimos (Anual) (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
6.4%
6.5%
out. 2025
6.5%
6.5%
6.6%
set. 2025
6.6%
6.8%
ago. 2025
6.8%
6.9%
6.9%
jul. 2025
6.9%
7.0%
7.1%
jun. 2025
7.1%
7.0%
7.1%
mai. 2025
7.1%
7.1%
7.2%
abr. 2025
7.2%
7.2%
7.4%
mar. 2025
7.4%
7.2%
7.3%
fev. 2025
7.3%
7.4%
7.5%
jan. 2025
7.5%
7.4%
7.6%
dez. 2024
7.6%
7.5%
7.7%
nov. 2024
7.7%
7.7%
8.0%
out. 2024
8.0%
8.0%
8.1%
set. 2024
8.1%
8.2%
8.5%
ago. 2024
8.5%
8.1%
8.7%
jul. 2024
8.7%
8.7%
8.8%
jun. 2024
8.8%
9.4%
9.3%
mai. 2024
9.3%
9.5%
9.6%
abr. 2024
9.6%
9.4%
9.6%
mar. 2024
9.6%
9.9%
10.1%
fev. 2024
10.1%
10.2%
10.4%
jan. 2024
10.4%
10.4%
10.6%
dez. 2023
10.6%
10.5%
10.8%
nov. 2023
10.8%
10.9%
10.9%
out. 2023
10.9%
11.0%
10.9%
set. 2023
10.9%
11.1%
11.1%
ago. 2023
11.1%
11.2%
11.1%
jul. 2023
11.1%
11.3%
11.3%
jun. 2023
11.3%
11.6%
11.4%
mai. 2023
11.4%
11.8%
11.8%
abr. 2023
11.8%
11.7%
11.8%
mar. 2023
11.8%
11.4%
11.6%
fev. 2023
11.6%
11.2%
11.3%
jan. 2023
11.3%
11.0%
11.1%
dez. 2022
11.1%
11.0%
11.0%
nov. 2022
11.0%
11.1%
11.1%
out. 2022
11.1%
11.0%
11.2%
set. 2022
11.2%
10.9%
10.9%
ago. 2022
10.9%
11.1%
11.0%
jul. 2022
11.0%
11.4%
11.2%
jun. 2022
11.2%
10.9%
11.0%
mai. 2022
11.0%
11.1%
10.9%
abr. 2022
10.9%
11.3%
11.4%
mar. 2022
11.4%
11.3%
11.4%
fev. 2022
11.4%
11.4%
11.5%
jan. 2022
11.5%
11.4%
11.6%
dez. 2021
11.6%
11.6%
11.7%
nov. 2021
11.7%
11.8%
11.9%
out. 2021
11.9%
11.7%
11.9%
123
