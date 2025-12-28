CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Contagem de Sondas Baker Hughes nos Estados Unidos (Baker Hughes United States Oil Rig Count)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Baker Hughes
Setor:
Negócio
Moderada N/D
406
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Contagem de Sondas Baker Hughes (Baker Hughes US Oil Rig Count) representa o número de plataformas de petróleo ativas operando na América do Norte. Estas informações estão disponíveis semanalmente, às sextas-feiras.

Baker Hughes tem realizado a contagem do número de unidades de perfuração desde 1944. As estatísticas recolhidas ao longo de 70 anos são úteis para os economistas, tanto na avaliação atual da indústria, quanto para análise histórica. Estes dados são publicados pelas principais mídia financeiras e publicações do ramo, e são incluídos em muitos relatórios estatísticos.

O indicador é considerado um importante indicador da atividade da indústria de petróleo e gás. As plataformas de perfuração ativas dependem de produtos e serviços prestados pela indústria de serviços petrolíferos. O número de sondas de perfuração ativas é um dos principais indicadores do consumo de petróleo e da demanda por ele. Por isso, graças a ele são previstos a oferta e procura no setor de energia, o nível dos preços do petróleo na escala local e mundial.

Número de sondas de perfuração funcionando pode ser reduzido por razões econômicas (interrupção intencional da extração com vista a aumentar os preços de matérias-primas) e devido a fatores técnicos (falha do equipamento, condições climáticas, etc.).

Em geral, o aumento do número de sondas ativas conduz a um aumento da produção de petróleo. Por um lado, o crescimento da oferta, nos mercados do petróleo, coloca pressão sobre as cotações do chamado ouro negro. Por outro lado, uma diminuição no número de perfuração ativas é favorável para os preços do petróleo e produtos derivados.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Contagem de Sondas Baker Hughes nos Estados Unidos (Baker Hughes United States Oil Rig Count)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
26 dez. 2025
N/D
406
19 dez. 2025
406
414
12 dez. 2025
414
413
5 dez. 2025
413
407
26 nov. 2025
407
419
21 nov. 2025
419
417
14 nov. 2025
417
414
7 nov. 2025
414
414
31 out. 2025
414
420
24 out. 2025
420
418
17 out. 2025
418
418
10 out. 2025
418
422
3 out. 2025
422
424
26 set. 2025
424
418
19 set. 2025
418
416
12 set. 2025
416
414
5 set. 2025
414
412
29 ago. 2025
412
411
22 ago. 2025
411
412
15 ago. 2025
412
411
8 ago. 2025
411
410
1 ago. 2025
410
415
25 jul. 2025
415
422
18 jul. 2025
422
424
11 jul. 2025
424
425
3 jul. 2025
425
432
27 jun. 2025
432
438
20 jun. 2025
438
439
13 jun. 2025
439
442
6 jun. 2025
442
461
30 mai. 2025
461
465
23 mai. 2025
465
473
16 mai. 2025
473
474
9 mai. 2025
474
479
2 mai. 2025
479
483
25 abr. 2025
483
481
17 abr. 2025
481
480
11 abr. 2025
480
489
4 abr. 2025
489
484
28 mar. 2025
484
486
21 mar. 2025
486
487
14 mar. 2025
487
486
7 mar. 2025
486
486
28 fev. 2025
486
488
21 fev. 2025
488
481
14 fev. 2025
481
480
7 fev. 2025
480
479
31 jan. 2025
479
472
24 jan. 2025
472
478
17 jan. 2025
478
480
12345678...11
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido