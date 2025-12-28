A Contagem de Sondas Baker Hughes (Baker Hughes US Oil Rig Count) representa o número de plataformas de petróleo ativas operando na América do Norte. Estas informações estão disponíveis semanalmente, às sextas-feiras.

Baker Hughes tem realizado a contagem do número de unidades de perfuração desde 1944. As estatísticas recolhidas ao longo de 70 anos são úteis para os economistas, tanto na avaliação atual da indústria, quanto para análise histórica. Estes dados são publicados pelas principais mídia financeiras e publicações do ramo, e são incluídos em muitos relatórios estatísticos.

O indicador é considerado um importante indicador da atividade da indústria de petróleo e gás. As plataformas de perfuração ativas dependem de produtos e serviços prestados pela indústria de serviços petrolíferos. O número de sondas de perfuração ativas é um dos principais indicadores do consumo de petróleo e da demanda por ele. Por isso, graças a ele são previstos a oferta e procura no setor de energia, o nível dos preços do petróleo na escala local e mundial.

Número de sondas de perfuração funcionando pode ser reduzido por razões econômicas (interrupção intencional da extração com vista a aumentar os preços de matérias-primas) e devido a fatores técnicos (falha do equipamento, condições climáticas, etc.).

Em geral, o aumento do número de sondas ativas conduz a um aumento da produção de petróleo. Por um lado, o crescimento da oferta, nos mercados do petróleo, coloca pressão sobre as cotações do chamado ouro negro. Por outro lado, uma diminuição no número de perfuração ativas é favorável para os preços do petróleo e produtos derivados.

Últimos valores: