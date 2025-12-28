Calendário Econômico
Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços (Mensal) (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)
|Moderada
|N/D
|0.0%
|
0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Índice de Atividade da Indústria Terciária - Mensal - (Tertiary Industry Index m/m) reflete a mudança no nível de atividade do setor de serviços no Japão durante o mês em comparação com o anterior. O índice é publicado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria e reflete a atividade do setor terciário da economia japonesa.
No cálculo do índice são incluídos todos os setores-chave de serviços, isto é: comunicações, energia, eletricidade, transporte, finanças, seguros, turismo, banca, educação, etc.
Assim, o índice reflete o custo total dos serviços adquiridos pelas empresas. Trata-se de um dos principais indicadores de saúde econômica.
No Japão, 90% das pessoas eram agricultores e trabalhavam na indústria primária no passado, mas a participação do setor de serviços aumentou significativamente nas últimas décadas. Devido à falta de terras adequadas para a agricultura, ela não é mais uma grande indústria. Além disso, algumas pessoas retornam a ela devido às más condições de trabalho no setor terciário da economia.
Como a economia japonesa depende principalmente de exportações, os dados sobre o setor de serviços não torna os mercados cambiais mais voláteis. No entanto, um aumento na leitura acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços (Mensal) (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
