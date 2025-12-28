Índice de Atividade da Indústria Terciária - Mensal - (Tertiary Industry Index m/m) reflete a mudança no nível de atividade do setor de serviços no Japão durante o mês em comparação com o anterior. O índice é publicado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria e reflete a atividade do setor terciário da economia japonesa.

No cálculo do índice são incluídos todos os setores-chave de serviços, isto é: comunicações, energia, eletricidade, transporte, finanças, seguros, turismo, banca, educação, etc.

Assim, o índice reflete o custo total dos serviços adquiridos pelas empresas. Trata-se de um dos principais indicadores de saúde econômica.

No Japão, 90% das pessoas eram agricultores e trabalhavam na indústria primária no passado, mas a participação do setor de serviços aumentou significativamente nas últimas décadas. Devido à falta de terras adequadas para a agricultura, ela não é mais uma grande indústria. Além disso, algumas pessoas retornam a ela devido às más condições de trabalho no setor terciário da economia.

Como a economia japonesa depende principalmente de exportações, os dados sobre o setor de serviços não torna os mercados cambiais mais voláteis. No entanto, um aumento na leitura acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene.

Últimos valores: