CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços (Mensal) (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Economia, Comércio e Indústria (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Setor:
Negócio
Moderada N/D 0.0%
0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Índice de Atividade da Indústria Terciária - Mensal - (Tertiary Industry Index m/m) reflete a mudança no nível de atividade do setor de serviços no Japão durante o mês em comparação com o anterior. O índice é publicado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria e reflete a atividade do setor terciário da economia japonesa.

No cálculo do índice são incluídos todos os setores-chave de serviços, isto é: comunicações, energia, eletricidade, transporte, finanças, seguros, turismo, banca, educação, etc.

Assim, o índice reflete o custo total dos serviços adquiridos pelas empresas. Trata-se de um dos principais indicadores de saúde econômica.

No Japão, 90% das pessoas eram agricultores e trabalhavam na indústria primária no passado, mas a participação do setor de serviços aumentou significativamente nas últimas décadas. Devido à falta de terras adequadas para a agricultura, ela não é mais uma grande indústria. Além disso, algumas pessoas retornam a ela devido às más condições de trabalho no setor terciário da economia.

Como a economia japonesa depende principalmente de exportações, os dados sobre o setor de serviços não torna os mercados cambiais mais voláteis. No entanto, um aumento na leitura acima das previsões pode afetar positivamente as cotações do iene.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços (Mensal) (Japan Tertiary Industry Activity Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
0.0%
0.3%
set. 2025
0.3%
0.0%
-0.4%
ago. 2025
-0.4%
0.0%
0.5%
jul. 2025
0.5%
0.1%
0.5%
jun. 2025
0.5%
-0.1%
0.6%
mai. 2025
0.6%
-0.1%
0.3%
abr. 2025
0.3%
-0.1%
-0.3%
mar. 2025
-0.3%
0.7%
0.0%
fev. 2025
0.0%
0.8%
-0.3%
jan. 2025
-0.3%
0.4%
0.1%
dez. 2024
0.1%
-0.9%
-0.3%
nov. 2024
-0.3%
-0.1%
0.3%
out. 2024
0.3%
1.2%
-0.2%
set. 2024
-0.2%
0.5%
-1.1%
ago. 2024
-1.1%
2.1%
1.4%
jul. 2024
1.4%
-0.1%
-1.3%
jun. 2024
-1.3%
-0.5%
-0.4%
mai. 2024
-0.4%
2.2%
abr. 2024
1.9%
-2.3%
mar. 2024
-2.4%
2.2%
fev. 2024
1.5%
0.3%
jan. 2024
0.3%
0.5%
dez. 2023
0.7%
-1.4%
nov. 2023
-0.7%
0.1%
-0.8%
out. 2023
-0.8%
0.1%
-1.0%
set. 2023
-1.0%
-0.2%
-0.1%
ago. 2023
-0.1%
0.0%
0.9%
jul. 2023
0.9%
0.2%
-0.4%
jun. 2023
-0.4%
-0.2%
1.2%
mai. 2023
1.2%
-0.1%
1.2%
abr. 2023
1.2%
0.3%
-1.7%
mar. 2023
-1.7%
-0.1%
0.7%
fev. 2023
0.7%
-0.2%
0.9%
jan. 2023
0.9%
0.3%
-0.4%
dez. 2022
-0.4%
0.0%
-0.2%
nov. 2022
-0.2%
-0.4%
0.2%
out. 2022
0.2%
0.4%
-0.4%
set. 2022
-0.4%
0.1%
0.7%
ago. 2022
0.7%
0.4%
-0.6%
jul. 2022
-0.6%
0.4%
-0.2%
jun. 2022
-0.2%
0.2%
0.8%
mai. 2022
0.8%
-0.7%
0.7%
abr. 2022
0.7%
0.3%
1.3%
mar. 2022
1.3%
0.4%
-1.3%
fev. 2022
-1.3%
-0.8%
-0.7%
jan. 2022
-0.7%
0.3%
0.4%
dez. 2021
0.4%
0.5%
0.4%
nov. 2021
0.4%
-0.9%
1.5%
out. 2021
1.5%
-0.5%
0.5%
set. 2021
0.5%
0.6%
-1.7%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido