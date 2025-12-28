Calendário Econômico
México - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)
|Baixa
|0.31%
|0.19%
|
0.04%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.29%
|
0.31%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor da 1ª Quinzena do Mês - Mensal - (First Half-Month Core CPI m/m) representa a variação média do preço da cesta de bens e serviços, durante o período de referência em comparação com o período base (primeira metade de julho de 2018). Esta cesta é representativa das famílias mexicanas e representa o consumo total no México. Produtos agrícolas, eletricidade e várias tarifas aprovadas por ordens do governo são excluídos do cálculo do núcleo do índice de preços ao consumidor. O crescimento do índice pode ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
