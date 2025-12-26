Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Índia
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|5.4%
|3 trim. 2024
|6.7%
|Trimestral
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|N/D
|out. 2025
|1.54%
|Mensal
|Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Índia
|N/D
|5.50%
|Balança Comercial
|$-24.53 bilh
|nov. 2025
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 11:30, INR, Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual), Projeção: 11.7%, Prévio: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Crescimento nos Depósitos (Anual), Projeção: 10.1%, Prévio: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Reservas Cambiais, Projeção: $702.918 bilh, Prévio: $688.949 bilh
2025.12.31 10:00, INR, Balanço Fiscal, Prévio: ₹-8.251 tri
2025.12.31 11:30, INR, Produção de Infraestrutura (Anual), Projeção: 0.6%, Prévio: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Dívida Externa, Projeção: $782.7 bilh, Prévio: $747.2 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Transações Correntes, Projeção: $1.330 bilh, Prévio: $-2.400 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Transações Correntes do PIB, Projeção: -0.1%, Prévio: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Reservas Cambiais, Projeção: $-6.451 bilh, Prévio: $4.508 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Balança Comercial de Bens, Projeção: $-71.988 bilh, Prévio: $-68.500 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Análise de Política Monetária do Banco da Reserva da Índia
2026.01.02 05:00, INR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 58.1, Prévio: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Reservas Cambiais