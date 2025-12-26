CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores da Índia

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 5.4% 3 trim. 2024 6.7% Trimestral
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) N/D out. 2025 1.54% Mensal
Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Índia N/D 5.50%
Balança Comercial $​-24.53 bilh nov. 2025 Mensal

2025.12.26 11:30, INR, Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual), Projeção: 11.7%, Prévio: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Crescimento nos Depósitos (Anual), Projeção: 10.1%, Prévio: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Reservas Cambiais, Projeção: $​702.918 bilh, Prévio: $​688.949 bilh
2025.12.31 10:00, INR, Balanço Fiscal, Prévio: ₹​-8.251 tri
2025.12.31 11:30, INR, Produção de Infraestrutura (Anual), Projeção: 0.6%, Prévio: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, Dívida Externa, Projeção: $​782.7 bilh, Prévio: $​747.2 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Transações Correntes, Projeção: $​1.330 bilh, Prévio: $​-2.400 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Transações Correntes do PIB, Projeção: -0.1%, Prévio: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Reservas Cambiais, Projeção: $​-6.451 bilh, Prévio: $​4.508 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Balança Comercial de Bens, Projeção: $​-71.988 bilh, Prévio: $​-68.500 bilh
2025.12.31 11:30, INR, Análise de Política Monetária do Banco da Reserva da Índia
2026.01.02 05:00, INR, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 58.1, Prévio: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, Reservas Cambiais

Indicadores Econômicos

PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 5.4% 3 trim. 2024 6.7% Trimestral
PIB (Anual) 6.5% 6.4%
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) N/D out. 2025 1.54% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) N/D out. 2025 0.10% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Alimentos (Anual) N/D out. 2025 -2.28% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Alimentos (Mensal) N/D out. 2025 -0.49% Mensal
Índice de Preços no Atacado (IPA) (Anual) -0.32% nov. 2025 -1.21% Mensal
Índice de Preços no Atacado (IPA) de Alimentos (Anual) -4.16% nov. 2025 -8.31% Mensal
Índice de Preços no Atacado (IPA) de Combustíveis e Energia (Anual) -2.27% nov. 2025 -2.55% Mensal
Índice de Preços no Atacado (IPA) de Produtos Manufaturados (Anual) 1.33% nov. 2025 1.54% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Crescimento nos Depósitos (Anual) N/D 12 dez. 2025 10.2% Semanal
Decisão da Taxa de Juros de Revenda do Banco da Reserva da Índia N/D 3.35%
Decisão da Taxa de Juros do Banco da Reserva da Índia N/D 5.50%
Massa Monetária Agregado M3 do Banco da Reserva da Índia (Anual) N/D 12 dez. 2025 Semanal
Reservas Cambiais N/D 19 dez. 2025 $​688.949 bilh Semanal
Rácio de Reserva de Caixa do Banco da Reserva da Índia N/D 4.00%
Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual) N/D 12 dez. 2025 11.5% Semanal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial $​-24.53 bilh nov. 2025 Mensal
Balança Comercial de Bens $​-68.500 bilh 2 trim. 2025 $​-59.500 bilh Trimestral
Reservas Cambiais $​4.508 bilh 2 trim. 2025 $​8.789 bilh Trimestral
Transações Correntes $​-2.400 bilh 2 trim. 2025 $​13.500 bilh Trimestral
Transações Correntes do PIB -0.2% 2 trim. 2025 1.3% Trimestral
Volume de Exportações $​38.13 bilh nov. 2025 Mensal
Volume de Importações $​62.66 bilh nov. 2025 Mensal
Governo Último Período Prévio Frequência
Balanço Fiscal ₹​-8.251 tri out. 2025 ₹​-5.731 tri Mensal
Dívida Externa $​747.2 bilh 2 trim. 2025 $​735.9 bilh Trimestral
Negócio Último Período Prévio Frequência
PMI Composto S&P Global 59.7 nov. 2025 60.4 Mensal
Produção Industrial (Anual) N/D set. 2025 4.0% Mensal
Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) N/D set. 2025 3.0% Mensal
Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Anual) 4.8% set. 2025 3.8% Mensal
Produção Manufatureira Acumulada no Ano (Anual) 4.1% set. 2025 3.9% Mensal
Produção de Infraestrutura (Anual) 0.0% out. 2025 3.3% Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 56.6 nov. 2025 59.2 Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global 59.8 nov. 2025 58.9 Mensal