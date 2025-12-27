A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a taxa de crescimento do valor adicionado a produtos industriais, produzidos no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este indicador também é conhecido como "crescimento da indústria".

Na avaliação da produção industrial, são utilizados os seguintes componentes:

rácio de vendas (correlação entre o volume de produtos vendidos e fabricados);

custo do frete (este critério se refere à exportação de bens);

produção diária;

taxa de crescimento anual da produção.

O cálculo destes parâmetros leva em conta os dados recebidos de empresas cuja receita anual começa a partir de 20 milhões de yuans. As empresas são divididas em regiões geográficas e por setores de atividade. Os três principais setores da indústria são a exploração mineral e extração mineira, manufatura e energia.

Este indicador avalia o estado atual e as perspectivas de curto prazo da indústria, caracteriza a escala de expansão da economia. Como a indústria é o principal aspeto das exportações chinesas, esse indicador é considerado pela liderança chinesa para desenvolver e ajustar a política econômica do país.

O crescimento da produção industrial tem um efeito favorável sobre o PIB do país, indicando o crescimento da economia. Logo, um aumento no índice pode ter um efeito positivo sobre o yuan.

