China - Produção Industrial (Anual) (China Industrial Production y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Escritório Nacional de Estatísticas (National Bureau of Statistics)
Setor:
Negócio
Moderada 4.8% 5.6%
4.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a taxa de crescimento do valor adicionado a produtos industriais, produzidos no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este indicador também é conhecido como "crescimento da indústria".

Na avaliação da produção industrial, são utilizados os seguintes componentes:

  • rácio de vendas (correlação entre o volume de produtos vendidos e fabricados);
  • custo do frete (este critério se refere à exportação de bens);
  • produção diária;
  • taxa de crescimento anual da produção.

O cálculo destes parâmetros leva em conta os dados recebidos de empresas cuja receita anual começa a partir de 20 milhões de yuans. As empresas são divididas em regiões geográficas e por setores de atividade. Os três principais setores da indústria são a exploração mineral e extração mineira, manufatura e energia.

Este indicador avalia o estado atual e as perspectivas de curto prazo da indústria, caracteriza a escala de expansão da economia. Como a indústria é o principal aspeto das exportações chinesas, esse indicador é considerado pela liderança chinesa para desenvolver e ajustar a política econômica do país.

O crescimento da produção industrial tem um efeito favorável sobre o PIB do país, indicando o crescimento da economia. Logo, um aumento no índice pode ter um efeito positivo sobre o yuan.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Produção Industrial (Anual) (China Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
4.8%
5.6%
4.9%
out. 2025
4.9%
6.2%
6.5%
set. 2025
6.5%
4.4%
5.2%
ago. 2025
5.2%
6.5%
5.7%
jul. 2025
5.7%
6.1%
6.8%
jun. 2025
6.8%
6.0%
5.8%
mai. 2025
5.8%
6.5%
6.1%
abr. 2025
6.1%
7.0%
7.7%
mar. 2025
7.7%
6.2%
5.9%
fev. 2025
5.9%
5.9%
6.2%
dez. 2024
6.2%
4.0%
5.4%
nov. 2024
5.4%
3.9%
5.3%
out. 2024
5.3%
4.7%
5.4%
set. 2024
5.4%
4.1%
4.5%
ago. 2024
4.5%
4.6%
5.1%
jul. 2024
5.1%
4.3%
5.3%
jun. 2024
5.3%
6.3%
5.6%
mai. 2024
5.6%
6.7%
6.7%
abr. 2024
6.7%
4.2%
4.5%
mar. 2024
4.5%
6.0%
7.0%
fev. 2024
7.0%
4.5%
6.8%
dez. 2023
6.8%
4.6%
6.6%
nov. 2023
6.6%
4.1%
4.6%
out. 2023
4.6%
4.1%
4.5%
set. 2023
4.5%
4.0%
4.5%
ago. 2023
4.5%
4.1%
3.7%
jul. 2023
3.7%
4.0%
4.4%
jun. 2023
4.4%
3.4%
3.5%
mai. 2023
3.5%
2.9%
5.6%
abr. 2023
5.6%
2.6%
3.9%
mar. 2023
3.9%
3.1%
2.4%
fev. 2023
2.4%
3.9%
1.3%
dez. 2022
1.3%
4.4%
2.2%
nov. 2022
2.2%
4.4%
5.0%
out. 2022
5.0%
3.7%
6.3%
set. 2022
6.3%
2.4%
4.2%
ago. 2022
4.2%
1.5%
3.8%
jul. 2022
3.8%
2.1%
3.9%
jun. 2022
3.9%
3.0%
0.7%
mai. 2022
0.7%
4.0%
-2.9%
abr. 2022
-2.9%
4.7%
5.0%
mar. 2022
5.0%
4.2%
7.5%
fev. 2022
7.5%
3.7%
4.3%
dez. 2021
4.3%
4.2%
3.8%
nov. 2021
3.8%
5.0%
3.5%
out. 2021
3.5%
6.3%
3.1%
set. 2021
3.1%
9.4%
5.3%
ago. 2021
5.3%
11.8%
6.4%
jul. 2021
6.4%
14.7%
8.3%
jun. 2021
8.3%
16.4%
8.8%
