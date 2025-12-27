Calendário Econômico
China - Produção Industrial (Anual) (China Industrial Production y/y)
|Moderada
|4.8%
|5.6%
|
4.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete a taxa de crescimento do valor adicionado a produtos industriais, produzidos no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este indicador também é conhecido como "crescimento da indústria".
Na avaliação da produção industrial, são utilizados os seguintes componentes:
- rácio de vendas (correlação entre o volume de produtos vendidos e fabricados);
- custo do frete (este critério se refere à exportação de bens);
- produção diária;
- taxa de crescimento anual da produção.
O cálculo destes parâmetros leva em conta os dados recebidos de empresas cuja receita anual começa a partir de 20 milhões de yuans. As empresas são divididas em regiões geográficas e por setores de atividade. Os três principais setores da indústria são a exploração mineral e extração mineira, manufatura e energia.
Este indicador avalia o estado atual e as perspectivas de curto prazo da indústria, caracteriza a escala de expansão da economia. Como a indústria é o principal aspeto das exportações chinesas, esse indicador é considerado pela liderança chinesa para desenvolver e ajustar a política econômica do país.
O crescimento da produção industrial tem um efeito favorável sobre o PIB do país, indicando o crescimento da economia. Logo, um aumento no índice pode ter um efeito positivo sobre o yuan.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Produção Industrial (Anual) (China Industrial Production y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress