A Chegada de Turistas - Mensal - (Visitor Arrivals m/m) mostra a mudança mensal no número de visitantes estrangeiros que ficam a curto prazo na Nova Zelândia. Como o turismo ocupa um lugar importante na economia da Nova Zelândia, um aumento neste indicador pode ter um efeito positivo sobre o dólar da Nova Zelândia.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Chegada de Turistas na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Visitor Arrivals m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).