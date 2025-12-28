CalendárioSeções

Chegada de Turistas na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Visitor Arrivals m/m)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Trabalho
Baixa 0.6% 2.8%
2.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.9%
0.6%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Chegada de Turistas - Mensal - (Visitor Arrivals m/m) mostra a mudança mensal no número de visitantes estrangeiros que ficam a curto prazo na Nova Zelândia. Como o turismo ocupa um lugar importante na economia da Nova Zelândia, um aumento neste indicador pode ter um efeito positivo sobre o dólar da Nova Zelândia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Chegada de Turistas na Nova Zelândia (Mensal) (New Zealand Visitor Arrivals m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.6%
2.8%
2.9%
set. 2025
2.9%
2.6%
2.4%
ago. 2025
2.2%
1.2%
2.7%
jul. 2025
2.6%
-0.3%
-2.2%
jun. 2025
-2.5%
-1.5%
-0.5%
mai. 2025
-0.9%
1.4%
2.2%
abr. 2025
2.3%
-0.3%
-1.9%
mar. 2025
-1.9%
-0.1%
-4.7%
fev. 2025
-3.7%
0.3%
1.5%
jan. 2025
1.9%
0.5%
3.8%
dez. 2024
3.5%
-0.1%
1.3%
nov. 2024
1.0%
-0.5%
0.0%
out. 2024
0.6%
0.2%
1.3%
set. 2024
1.1%
1.9%
-2.1%
ago. 2024
-4.3%
4.4%
2.2%
jul. 2024
2.2%
1.2%
0.5%
jun. 2024
-0.2%
-2.4%
4.0%
mai. 2024
4.0%
0.1%
-8.8%
abr. 2024
-9.4%
0.4%
9.7%
mar. 2024
9.1%
0.6%
1.6%
fev. 2024
0.9%
3.3%
7.6%
jan. 2024
8.2%
3.7%
-2.3%
dez. 2023
-2.2%
6.4%
-1.6%
nov. 2023
-1.5%
15.9%
-6.7%
out. 2023
-8.0%
17.3%
2.3%
set. 2023
2.4%
19.0%
-3.0%
ago. 2023
-4.1%
21.8%
1.8%
jul. 2023
19.8%
27.5%
11.3%
jun. 2023
11.3%
37.6%
-27.5%
mai. 2023
-27.5%
60.5%
-16.9%
abr. 2023
-16.9%
84.9%
-1.0%
mar. 2023
-2.9%
106.2%
0.6%
fev. 2023
0.6%
59.3%
-26.3%
jan. 2023
-26.3%
46.8%
55.6%
dez. 2022
55.6%
38.6%
43.1%
nov. 2022
43.1%
61.4%
6.8%
out. 2022
6.8%
97.1%
16.6%
set. 2022
16.6%
21.3%
-3.3%
ago. 2022
-3.3%
30.1%
41.8%
jul. 2022
41.8%
57.2%
30.1%
jun. 2022
30.1%
103.5%
34.0%
mai. 2022
34.0%
188.7%
89.7%
abr. 2022
89.7%
205.6%
446.8%
mar. 2022
446.8%
-0.6%
29.8%
fev. 2022
29.8%
25.0%
-34.5%
jan. 2022
-34.5%
63.5%
16.0%
dez. 2021
16.0%
80.4%
44.0%
nov. 2021
44.0%
-23.6%
59.6%
out. 2021
59.6%
-83.9%
-13.7%
set. 2021
-13.7%
-128.9%
-91.1%
