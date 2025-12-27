O Índice de Clima de Negócios (Business Climate) é um relatório mensal que fornece informações previas sobre tendências de atividade, demanda e volumes de produção no setor industrial. O indicador permite fazer uma previsão de curto prazo em relação às perspectivas de negócios, tanto na França quanto em toda a União Européia. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Clima de Negócios (France Business Climate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).