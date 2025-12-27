CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

França - Clima de Negócios (France Business Climate)

País:
França
EUR, Euro
Fonte:
Instituto Nacional da Estatística e Estudos Econômicos (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Setor:
Negócio
Baixa 102 98
98
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
101
102
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Clima de Negócios (Business Climate) é um relatório mensal que fornece informações previas sobre tendências de atividade, demanda e volumes de produção no setor industrial. O indicador permite fazer uma previsão de curto prazo em relação às perspectivas de negócios, tanto na França quanto em toda a União Européia. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "França - Clima de Negócios (France Business Climate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
102
98
98
nov. 2025
98
98
101
out. 2025
101
96
97
set. 2025
96
96
97
ago. 2025
96
97
96
jul. 2025
96
97
97
jun. 2025
96
97
97
mai. 2025
97
97
100
abr. 2025
99
96
96
mar. 2025
96
96
97
fev. 2025
97
96
96
jan. 2025
95
98
97
dez. 2024
97
96
97
nov. 2024
97
96
93
out. 2024
92
98
99
set. 2024
99
97
99
ago. 2024
99
97
95
jul. 2024
95
99
99
jun. 2024
99
100
99
mai. 2024
99
99
100
abr. 2024
100
100
103
mar. 2024
102
98
101
fev. 2024
100
98
98
jan. 2024
99
98
99
dez. 2023
100
98
99
nov. 2023
99
98
99
out. 2023
98
97
99
set. 2023
99
98
97
ago. 2023
96
100
101
jul. 2023
100
100
100
jun. 2023
101
100
99
mai. 2023
99
102
101
abr. 2023
101
104
104
mar. 2023
104
103
105
fev. 2023
104
102
103
jan. 2023
103
101
102
dez. 2022
101
102
101
nov. 2022
101
102
103
out. 2022
103
103
102
set. 2022
102
105
103
ago. 2022
104
107
106
jul. 2022
106
107
108
jun. 2022
108
107
106
mai. 2022
106
107
108
abr. 2022
108
109
107
mar. 2022
106
112
112
fev. 2022
112
112
113
jan. 2022
112
110
110
dez. 2021
111
108
110
nov. 2021
109
106
107
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido