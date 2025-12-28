O Índice Composto de Atividade Industrial do Fed de Kansas (Kansas City Fed Manufacturing Composite Index) mostra a mudança no valor médio dos índices de atividade de produção, novos pedidos, emprego, suprimentos de empresas e estoques de matérias-primas. Para seu cálculo, é realizada uma pesquisa com cerca de 300 empresas industriais mensalmente. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Composto de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).