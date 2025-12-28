CalendárioSeções

Índice Composto de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Banco da Reserva Federal de Kansas City (Federal Reserve Bank of Kansas City)
Setor:
Negócio
Baixa
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice Composto de Atividade Industrial do Fed de Kansas (Kansas City Fed Manufacturing Composite Index) mostra a mudança no valor médio dos índices de atividade de produção, novos pedidos, emprego, suprimentos de empresas e estoques de matérias-primas. Para seu cálculo, é realizada uma pesquisa com cerca de 300 empresas industriais mensalmente. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Composto de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
N/D
nov. 2025
N/D
5
6
out. 2025
6
4
set. 2025
4
1
ago. 2025
1
1
jul. 2025
1
-2
-2
jun. 2025
-2
-3
-3
mai. 2025
-3
-5
-4
abr. 2025
-4
-5
-2
mar. 2025
-2
-5
-5
fev. 2025
-5
-5
-5
jan. 2025
-5
-6
-5
dez. 2024
-4
-6
-2
nov. 2024
-2
-6
-4
out. 2024
-4
-6
-8
set. 2024
-8
-5
-3
ago. 2024
-3
-7
-13
jul. 2024
-13
-6
-8
jun. 2024
-8
-6
-2
mai. 2024
-2
-5
-8
abr. 2024
-8
-18
-7
mar. 2024
-7
14
-4
fev. 2024
-4
-9
jan. 2024
-9
-1
dez. 2023
-1
-7
-2
nov. 2023
-2
-8
out. 2023
-8
-8
set. 2023
-8
0
ago. 2023
0
-11
jul. 2023
-11
-7
-12
jun. 2023
-12
-5
-1
mai. 2023
-1
-5
-10
abr. 2023
-10
0
0
mar. 2023
0
0
0
fev. 2023
0
-5
-1
jan. 2023
-1
-7
-4
dez. 2022
-9
-6
-6
nov. 2022
-6
-3
-7
out. 2022
-7
2
1
set. 2022
1
8
3
ago. 2022
3
13
13
jul. 2022
13
18
12
jun. 2022
12
24
23
mai. 2022
23
32
25
abr. 2022
25
35
37
mar. 2022
37
27
29
fev. 2022
29
24
24
jan. 2022
24
25
22
dez. 2021
24
28
24
nov. 2021
24
28
31
1234
