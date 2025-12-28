Calendário Econômico
Índice Composto de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Composto de Atividade Industrial do Fed de Kansas (Kansas City Fed Manufacturing Composite Index) mostra a mudança no valor médio dos índices de atividade de produção, novos pedidos, emprego, suprimentos de empresas e estoques de matérias-primas. Para seu cálculo, é realizada uma pesquisa com cerca de 300 empresas industriais mensalmente. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Composto de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress