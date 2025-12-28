CalendárioSeções

México - Vendas no Varejo sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Setor:
Consumidor
Baixa N/D 2.4%
3.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Produção Industrial sem Ajuste Sazonal - Anual - (Retail Sales n.s.a. y/y) representa a variação percentual nas vendas no setor de varejo do México, durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ao calcular o indicador, são levados em consideração as vendas de alimentos, têxteis e vestuário, suprimentos médicos, material de escritório e itens pessoais, bens domésticos e de informática, móveis, carros e peças sobressalentes, bem como vendas de varejo pela Internet. Os dados são fornecidos sem ajustes sazonais. O crescimento das vendas no varejo pode ter um efeito positivo nas cotações do peso mexicano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Vendas no Varejo sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
2.4%
3.3%
set. 2025
3.3%
2.4%
2.4%
ago. 2025
2.4%
2.6%
2.4%
jul. 2025
2.4%
2.1%
2.5%
jun. 2025
2.5%
1.2%
2.7%
mai. 2025
2.7%
-0.4%
-2.0%
abr. 2025
-2.0%
-1.0%
4.3%
mar. 2025
4.3%
-1.3%
-1.1%
fev. 2025
-1.1%
2.2%
2.7%
jan. 2025
2.7%
-0.7%
-0.2%
dez. 2024
-0.2%
-1.8%
-1.9%
nov. 2024
-1.9%
-1.9%
-1.2%
out. 2024
-1.2%
-1.7%
-1.5%
set. 2024
-1.5%
1.2%
-0.8%
ago. 2024
-0.8%
-0.8%
-0.6%
jul. 2024
-0.6%
0.2%
-3.9%
jun. 2024
-3.9%
1.5%
0.3%
mai. 2024
0.3%
3.2%
abr. 2024
3.2%
-1.7%
mar. 2024
-1.7%
3.0%
fev. 2024
3.0%
-0.8%
jan. 2024
-0.8%
-0.2%
dez. 2023
-0.2%
2.7%
nov. 2023
2.7%
3.4%
out. 2023
3.4%
2.3%
set. 2023
2.3%
3.2%
ago. 2023
3.2%
5.1%
jul. 2023
5.1%
5.9%
jun. 2023
5.9%
3.2%
2.6%
mai. 2023
2.6%
3.2%
3.8%
abr. 2023
3.8%
2.9%
2.5%
mar. 2023
2.5%
4.4%
3.4%
fev. 2023
3.4%
3.9%
5.3%
jan. 2023
5.3%
2.4%
2.5%
dez. 2022
2.5%
3.1%
2.4%
nov. 2022
2.4%
3.6%
3.8%
out. 2022
3.8%
4.0%
3.3%
set. 2022
3.3%
4.9%
4.7%
ago. 2022
4.7%
4.5%
5.0%
jul. 2022
5.0%
4.6%
4.0%
jun. 2022
4.0%
4.9%
5.2%
mai. 2022
5.2%
4.2%
4.6%
abr. 2022
4.6%
5.1%
3.8%
mar. 2022
3.8%
6.6%
6.4%
fev. 2022
6.4%
5.8%
6.7%
jan. 2022
6.7%
5.2%
4.9%
dez. 2021
4.9%
5.4%
5.4%
nov. 2021
5.4%
5.6%
5.3%
out. 2021
5.3%
6.6%
5.9%
set. 2021
5.9%
8.6%
7.2%
