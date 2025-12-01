Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores do México
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|-0.3%
|3 trim. 2025
|0.7%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|N/D
|nov. 2025
|2.6%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.80%
|nov. 2025
|3.57%
|Mensal
|México - Decisão sobre Taxa de Juro
|7.00%
|7.25%
|Balança Comercial
|N/D
|nov. 2025
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.29 20:30, MXN, MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.30 20:30, MXN, Balanço Fiscal, Projeção: Mex$-0.900 bilh, Prévio: Mex$-16.753 bilh
2026.01.01 00:00, MXN, Dia de Ano Novo
2026.01.02 15:00, MXN, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 46.7, Prévio: 47.3
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
|N/D
|16 dez. 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|-0.3%
|3 trim. 2025
|0.7%
|Trimestral
|PIB sem Ajuste Sazonal (Anual)
|-0.2%
|3 trim. 2025
|0.1%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|N/D
|nov. 2025
|2.6%
|Mensal
|Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal
|N/D
|nov. 2025
|2.6%
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.80%
|nov. 2025
|3.57%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.66%
|nov. 2025
|0.36%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.19%
|nov. 2025
|0.29%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês
|0.31%
|dez. 2025
|0.04%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês
|0.17%
|dez. 2025
|0.47%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|México - Decisão sobre Taxa de Juro
|7.00%
|7.25%
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|N/D
|nov. 2025
|Mensal
|Balança Comercial, sem ajuste sazonal
|$0.663 bilh
|nov. 2025
|$0.606 bilh
|Mensal
|Balanço Fiscal
|Mex$-16.753 bilh
|out. 2025
|Mex$-197.792 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|$2.325 bilh
|3 trim. 2025
|$-1.791 bilh
|Trimestral
|Transações Correntes do PIB
|0.49%
|3 trim. 2025
|-0.40%
|Trimestral
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Atividade Econômica (Mensal)
|1.0%
|out. 2025
|-0.6%
|Mensal
|Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal (Anual)
|1.7%
|out. 2025
|0.7%
|Mensal
|Investimento Fixo Bruto (Mensal)
|-0.3%
|set. 2025
|-2.7%
|Mensal
|Investimento Fixo Bruto sem Ajuste Sazonal (Anual)
|-8.4%
|set. 2025
|-8.9%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|0.7%
|out. 2025
|-0.4%
|Mensal
|Produção Industrial sem Ajuste Sazonal (Anual)
|-0.4%
|out. 2025
|-2.4%
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit
|47.3
|nov. 2025
|49.5
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Confiança do Consumidor
|44.2
|nov. 2025
|45.8
|Mensal
|Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal
|105.1
|jul. 2019
|106.1
|Mensal
|Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal
|44.0
|nov. 2025
|45.7
|Mensal
|Demanda Agregada (Trimestral)
|0.7%
|3 trim. 2025
|1.4%
|Trimestral
|Demanda Agregada sem Ajuste Sazonal (Anual)
|1.1%
|3 trim. 2025
|0.3%
|Trimestral
|Gastos Privados (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|1.2%
|Trimestral
|Gastos Privados sem Ajuste Sazonal (Anual)
|1.6%
|3 trim. 2025
|-0.4%
|Trimestral
|Vendas no Varejo (Mensal)
|N/D
|out. 2025
|1.0%
|Mensal
|Vendas no Varejo sem Ajuste Sazonal (Anual)
|N/D
|out. 2025
|3.3%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|104.3
|jul. 2019
|106.0
|Mensal