Calendário econômico e indicadores do México

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) -0.3% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
Taxa de Desemprego N/D nov. 2025 2.6% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.80% nov. 2025 3.57% Mensal
México - Decisão sobre Taxa de Juro 7.00% 7.25%
Balança Comercial N/D nov. 2025 Mensal

2025.12.29 20:30, MXN, MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.30 20:30, MXN, Balanço Fiscal, Projeção: Mex$​-0.900 bilh, Prévio: Mex$​-16.753 bilh
2026.01.01 00:00, MXN, Dia de Ano Novo
2026.01.02 15:00, MXN, Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit, Projeção: 46.7, Prévio: 47.3

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) -0.3% 3 trim. 2025 0.7% Trimestral
PIB sem Ajuste Sazonal (Anual) -0.2% 3 trim. 2025 0.1% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego N/D nov. 2025 2.6% Mensal
Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal N/D nov. 2025 2.6% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.80% nov. 2025 3.57% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.66% nov. 2025 0.36% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.19% nov. 2025 0.29% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês 0.31% dez. 2025 0.04% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da 1ª quinzena do mês 0.17% dez. 2025 0.47% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
México - Decisão sobre Taxa de Juro 7.00% 7.25%
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial N/D nov. 2025 Mensal
Balança Comercial, sem ajuste sazonal $​0.663 bilh nov. 2025 $​0.606 bilh Mensal
Balanço Fiscal Mex$​-16.753 bilh out. 2025 Mex$​-197.792 bilh Mensal
Transações Correntes $​2.325 bilh 3 trim. 2025 $​-1.791 bilh Trimestral
Transações Correntes do PIB 0.49% 3 trim. 2025 -0.40% Trimestral
Negócio Último Período Prévio Frequência
Atividade Econômica (Mensal) 1.0% out. 2025 -0.6% Mensal
Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal (Anual) 1.7% out. 2025 0.7% Mensal
Investimento Fixo Bruto (Mensal) -0.3% set. 2025 -2.7% Mensal
Investimento Fixo Bruto sem Ajuste Sazonal (Anual) -8.4% set. 2025 -8.9% Mensal
Produção Industrial (Mensal) 0.7% out. 2025 -0.4% Mensal
Produção Industrial sem Ajuste Sazonal (Anual) -0.4% out. 2025 -2.4% Mensal
Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit 47.3 nov. 2025 49.5 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Confiança do Consumidor 44.2 nov. 2025 45.8 Mensal
Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal 105.1 jul. 2019 106.1 Mensal
Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal 44.0 nov. 2025 45.7 Mensal
Demanda Agregada (Trimestral) 0.7% 3 trim. 2025 1.4% Trimestral
Demanda Agregada sem Ajuste Sazonal (Anual) 1.1% 3 trim. 2025 0.3% Trimestral
Gastos Privados (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 1.2% Trimestral
Gastos Privados sem Ajuste Sazonal (Anual) 1.6% 3 trim. 2025 -0.4% Trimestral
Vendas no Varejo (Mensal) N/D out. 2025 1.0% Mensal
Vendas no Varejo sem Ajuste Sazonal (Anual) N/D out. 2025 3.3% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor 104.3 jul. 2019 106.0 Mensal