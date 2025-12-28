Calendário Econômico
Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y)
O Índice de Preços ao Produtor na Suíça - Anual - (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y) mostra a variação nos preços dos bens produzidos e vendidos por empresas suíças nos mercados interno e externo. Essa variação é estimada no mês de referência em comparação com o mesmo período do ano anterior.
O cálculo do indicador inclui os principais setores de produção: agricultura, mineração, energia (gás e eletricidade), bens de consumo, reciclagem. O índice abrange bens - fornecidos como produtos finais ao comércio varejista - que estão sujeitos a investimento ou são transferidos para outros setores de produção como intermediários.
O índice de preços ao produtor reflete uma mudança relativa em relação ao ano de referência. Atualmente, o ano de referência é 2015, com um valor de 100. Assim, se o valor atual do índice é de 110 pontos, significa que desde 2015 os preços subiram 10%. A composição da cesta de produtos é revista regularmente. Mais tarde, as empresas podem alterar seu estoque, no entanto, a fim de levar em conta o movimento do preço líquido, a cesta apenas considera produtos qualitativamente idênticos.
O cálculo não inclui IVA ou impostos sobre o consumo (por exemplo, tabaco, álcool ou derivados de petróleo).
Os dados para o cálculo do índice são coletados por meio de uma pesquisa com produtores. A amostra inclui empresas, associações de fabricantes. Ele é projetado para representar um balanço entre grandes, médios e pequenos produtores.
Os preços ao produtor são um indicador importante da inflação dos preços ao consumidor. O crescimento do PPI pode afetar positivamente as cotações do franco suíço.
