CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal) (Japan Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Instituto de Estatísticas (Statistics Bureau)
Setor:
Preços
Baixa 0.4%
0.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.4%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Preços ao Consumidor Ajustado - Mensal - (Consumer Price Index s.a.) reflete a mudança nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em comparação com o anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. O índice é usado para avaliar a inflação no país.

Os preços de certos tipos de bens e serviços, especialmente de certos tipos de frutas e legumes, estão sujeitos a flutuações sazonais perceptíveis, que, em regra, são de natureza cíclica. Para nivelar o fator sazonal, é aplicado um ajuste, que permite comparar com maior eficácia o IPC por mês.

O peso de cada elemento usado no cálculo do índice é baseado nos resultados de pesquisas domiciliares realizadas pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatísticas. Para o cálculo, são utilizados preços de varejo obtidos de uma pesquisa no âmbito de um estudo estatístico de preços de varejo realizado pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatística.

O IPC é uma maneira importante de medir mudanças nas tendências de consumo e de inflação. O efeito na moeda pode variar nas duas direções, quer dizer, geralmente, um aumento no índice de preços ao consumidor leva a um aumento nas taxas de juros e ao fortalecimento da moeda local. No entanto, sob condições de recessão, um aumento no IPC pode levar a uma desaceleração econômica mais séria e a uma queda na moeda local.

Sob as condições de desenvolvimento econômico normal, um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente a cotação do iene. Além disso, o índice é considerado ao tomar decisões sobre medidas econômicas e ao reexaminar as pensões.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal) (Japan Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.4%
0.4%
out. 2025
0.4%
0.1%
set. 2025
0.1%
0.1%
ago. 2025
0.1%
0.1%
jul. 2025
0.1%
0.1%
jun. 2025
0.1%
0.3%
mai. 2025
0.3%
0.1%
abr. 2025
0.1%
0.3%
mar. 2025
0.3%
-0.1%
fev. 2025
-0.1%
0.5%
jan. 2025
0.5%
0.6%
dez. 2024
0.6%
0.4%
nov. 2024
0.6%
0.4%
out. 2024
0.4%
-0.3%
set. 2024
-0.3%
0.5%
ago. 2024
0.5%
0.2%
jul. 2024
0.2%
0.3%
jun. 2024
0.3%
0.5%
mai. 2024
0.5%
0.2%
abr. 2024
0.2%
0.2%
mar. 2024
0.2%
0.0%
fev. 2024
0.0%
0.0%
jan. 2024
0.0%
0.1%
dez. 2023
0.1%
0.0%
nov. 2023
-0.1%
0.7%
out. 2023
0.7%
0.3%
set. 2023
0.3%
0.2%
ago. 2023
0.2%
0.4%
jul. 2023
0.4%
0.2%
jun. 2023
0.2%
0.0%
mai. 2023
0.0%
0.6%
abr. 2023
0.6%
0.3%
mar. 2023
0.3%
-0.6%
fev. 2023
-0.6%
0.4%
jan. 2023
0.4%
0.3%
dez. 2022
0.3%
0.4%
nov. 2022
0.3%
0.6%
out. 2022
0.6%
0.3%
set. 2022
0.3%
0.3%
ago. 2022
0.3%
0.4%
jul. 2022
0.4%
0.1%
jun. 2022
0.1%
0.2%
mai. 2022
0.2%
0.4%
abr. 2022
0.4%
0.4%
mar. 2022
0.4%
0.5%
fev. 2022
0.5%
0.1%
jan. 2022
0.1%
0.1%
dez. 2021
0.1%
0.3%
nov. 2021
0.3%
-0.3%
out. 2021
-0.3%
0.4%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido