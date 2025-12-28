Calendário Econômico
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ajustado (Mensal) (Japan Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
O Índice de Preços ao Consumidor Ajustado - Mensal - (Consumer Price Index s.a.) reflete a mudança nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias japonesas. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em comparação com o anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. O índice é usado para avaliar a inflação no país.
Os preços de certos tipos de bens e serviços, especialmente de certos tipos de frutas e legumes, estão sujeitos a flutuações sazonais perceptíveis, que, em regra, são de natureza cíclica. Para nivelar o fator sazonal, é aplicado um ajuste, que permite comparar com maior eficácia o IPC por mês.
O peso de cada elemento usado no cálculo do índice é baseado nos resultados de pesquisas domiciliares realizadas pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatísticas. Para o cálculo, são utilizados preços de varejo obtidos de uma pesquisa no âmbito de um estudo estatístico de preços de varejo realizado pelo Ministério do Interior e pelo Escritório de Estatística.
O IPC é uma maneira importante de medir mudanças nas tendências de consumo e de inflação. O efeito na moeda pode variar nas duas direções, quer dizer, geralmente, um aumento no índice de preços ao consumidor leva a um aumento nas taxas de juros e ao fortalecimento da moeda local. No entanto, sob condições de recessão, um aumento no IPC pode levar a uma desaceleração econômica mais séria e a uma queda na moeda local.
Sob as condições de desenvolvimento econômico normal, um aumento na leitura do indicador acima das previsões pode afetar positivamente a cotação do iene. Além disso, o índice é considerado ao tomar decisões sobre medidas econômicas e ao reexaminar as pensões.
