Calendário Econômico
BusinessNZ New Zealand Services Index (BusinessNZ New Zealand Services Index)
|Baixa
|N/D
|
48.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
BusinessNZ New Zealand Services Index provides an early estimate of the activity of the entire sector. It is a composite index that is calculated based on the indices of sales, new orders, deliveries, stocks and employment.
The index value above 50 indicates an expansion in the service sector activity and can be seen as positive for the New Zealand dollar quotes. Conversely, a reading below 50 is considered as an indication of activity contraction.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "BusinessNZ New Zealand Services Index (BusinessNZ New Zealand Services Index)".
