BusinessNZ New Zealand Services Index (BusinessNZ New Zealand Services Index)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
BusinessNZ
Setor:
Negócio
Baixa N/D
48.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
BusinessNZ New Zealand Services Index provides an early estimate of the activity of the entire sector. It is a composite index that is calculated based on the indices of sales, new orders, deliveries, stocks and employment.

The index value above 50 indicates an expansion in the service sector activity and can be seen as positive for the New Zealand dollar quotes. Conversely, a reading below 50 is considered as an indication of activity contraction.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "BusinessNZ New Zealand Services Index (BusinessNZ New Zealand Services Index)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
48.7
out. 2025
48.7
48.3
set. 2025
48.3
47.5
ago. 2025
47.5
48.9
jul. 2025
48.9
47.6
jun. 2025
47.3
44.1
mai. 2025
44.0
48.1
abr. 2025
48.5
48.9
mar. 2025
49.1
49.0
fev. 2025
49.1
50.4
jan. 2025
50.4
48.1
dez. 2024
47.9
49.1
nov. 2024
49.5
46.2
out. 2024
46.0
45.7
set. 2024
45.7
45.7
ago. 2024
45.5
45.2
jul. 2024
44.6
40.7
jun. 2024
40.2
42.6
mai. 2024
43.0
46.6
abr. 2024
47.1
47.2
mar. 2024
47.5
52.6
fev. 2024
53.0
52.2
jan. 2024
52.1
48.8
dez. 2023
48.8
51.2
nov. 2023
51.2
49.2
out. 2023
48.9
50.7
set. 2023
50.7
47.7
ago. 2023
47.1
48.0
jul. 2023
47.8
49.6
jun. 2023
50.1
53.1
mai. 2023
53.3
50.1
abr. 2023
49.8
53.8
mar. 2023
54.4
55.8
fev. 2023
55.8
54.7
jan. 2023
54.5
52.0
dez. 2022
52.1
53.8
nov. 2022
53.7
57.1
out. 2022
57.4
55.9
set. 2022
55.8
58.6
ago. 2022
58.6
54.4
jul. 2022
51.2
54.7
jun. 2022
55.4
55.3
mai. 2022
55.2
52.2
abr. 2022
51.4
51.5
mar. 2022
51.6
48.9
fev. 2022
48.6
46.0
jan. 2022
45.9
49.8
dez. 2021
49.7
47.2
nov. 2021
46.5
44.9
out. 2021
44.6
46.5
12
