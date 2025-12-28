Calendário Econômico
EUA - Gastos de Construção (Mensal) (United States Construction Spending m/m)
|Moderada
|0.2%
|-0.4%
|
0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Gastos de Construção - Mensal - (Construction Spending m/m) refletem a mudança no custo das obras de construção, concluídas nos Estados Unidos, no mês de relatórios em comparação com o anterior.
O estudo abrange a construção de novos edifícios - residenciais e não residenciais - ou reconstrução de edifícios existentes, nos setores público e privado. O cálculo inclui os seguintes tipos de projetos:
- construção de novos edifícios e estruturas;
- reestruturação estruturas de substituição (por exemplo, substituição completa de telhados);
- instalação de sistemas de engenheira (instalações sanitárias, instalações elétricas, elevador, condicionamento, etc.);
- preparação do local e remodelação do território (estradas, parques de estacionamento, comunicações, abastecimento de água, cais e docas, oleodutos, etc);
- montagem de grandes equipamentos industriais localizados fora de edifícios (incluindo tanques de armazenagem, sistemas de arrefecimento, etc).
O cálculo do índice leva em conta o custo de materiais e mão-de-obra, obras arquitetônicas e de engenharia, despesas gerais, juros, impostos pagos durante a construção, e lucro do contratante.
Os projetos de construção não incluem manutenção e reparação de edifícios, custo do equipamento e mobiliário, perfuração de poços, aquisição de terras.
Este indicador tem um impacto mínimo sobre as cotações do dólar, devido à alta volatilidade (devido à estação do ano, tempo, etc.). Ele é usado por economistas para previsão do PIB no curto prazo, uma vez que os investimentos em construção estão incluídos no seu cálculo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Gastos de Construção (Mensal) (United States Construction Spending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
