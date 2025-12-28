CalendárioSeções

EUA - Gastos de Construção (Mensal) (United States Construction Spending m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Alojamento
Moderada 0.2% -0.4%
0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Gastos de Construção - Mensal - (Construction Spending m/m) refletem a mudança no custo das obras de construção, concluídas nos Estados Unidos, no mês de relatórios em comparação com o anterior.

O estudo abrange a construção de novos edifícios - residenciais e não residenciais - ou reconstrução de edifícios existentes, nos setores público e privado. O cálculo inclui os seguintes tipos de projetos:

  • construção de novos edifícios e estruturas;
  • reestruturação estruturas de substituição (por exemplo, substituição completa de telhados);
  • instalação de sistemas de engenheira (instalações sanitárias, instalações elétricas, elevador, condicionamento, etc.);
  • preparação do local e remodelação do território (estradas, parques de estacionamento, comunicações, abastecimento de água, cais e docas, oleodutos, etc);
  • montagem de grandes equipamentos industriais localizados fora de edifícios (incluindo tanques de armazenagem, sistemas de arrefecimento, etc).

O cálculo do índice leva em conta o custo de materiais e mão-de-obra, obras arquitetônicas e de engenharia, despesas gerais, juros, impostos pagos durante a construção, e lucro do contratante.

Os projetos de construção não incluem manutenção e reparação de edifícios, custo do equipamento e mobiliário, perfuração de poços, aquisição de terras.

Este indicador tem um impacto mínimo sobre as cotações do dólar, devido à alta volatilidade (devido à estação do ano, tempo, etc.). Ele é usado por economistas para previsão do PIB no curto prazo, uma vez que os investimentos em construção estão incluídos no seu cálculo.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Gastos de Construção (Mensal) (United States Construction Spending m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
ago. 2025
0.2%
-0.4%
0.2%
jul. 2025
-0.1%
-0.2%
-0.4%
jun. 2025
-0.4%
-0.2%
-0.4%
mai. 2025
-0.3%
-0.2%
-0.2%
abr. 2025
-0.4%
0.0%
-0.8%
mar. 2025
-0.5%
0.0%
0.6%
fev. 2025
0.7%
0.0%
-0.5%
jan. 2025
-0.2%
0.2%
0.5%
dez. 2024
0.5%
0.0%
0.2%
nov. 2024
0.0%
0.3%
0.5%
out. 2024
0.4%
-0.2%
0.1%
set. 2024
0.1%
-0.2%
0.1%
ago. 2024
-0.1%
-0.3%
-0.5%
jul. 2024
-0.3%
-0.3%
0.0%
jun. 2024
-0.3%
-0.2%
-0.4%
mai. 2024
-0.1%
-0.3%
0.3%
abr. 2024
-0.1%
-0.4%
-0.2%
mar. 2024
-0.2%
-0.7%
0.0%
fev. 2024
-0.3%
-0.4%
-0.2%
jan. 2024
-0.2%
0.6%
1.1%
dez. 2023
0.9%
0.0%
0.9%
nov. 2023
0.4%
1.2%
out. 2023
0.6%
-0.2%
0.2%
set. 2023
0.4%
-0.2%
1.0%
ago. 2023
0.5%
-0.2%
0.9%
jul. 2023
0.7%
-0.1%
0.6%
jun. 2023
0.5%
0.0%
1.1%
mai. 2023
0.9%
0.1%
0.4%
abr. 2023
1.2%
0.2%
0.3%
mar. 2023
0.3%
0.3%
-0.3%
fev. 2023
-0.1%
0.3%
0.4%
jan. 2023
-0.1%
0.3%
-0.7%
dez. 2022
-0.4%
0.3%
0.5%
nov. 2022
0.2%
0.2%
-0.2%
out. 2022
-0.3%
0.1%
0.1%
set. 2022
0.2%
-0.1%
-0.6%
ago. 2022
-0.7%
-0.2%
-0.6%
jul. 2022
-0.4%
-0.4%
-0.5%
jun. 2022
-1.1%
-0.4%
0.1%
mai. 2022
-0.1%
-0.3%
0.8%
abr. 2022
0.2%
-0.1%
0.3%
mar. 2022
0.1%
0.1%
0.5%
fev. 2022
0.5%
0.3%
1.6%
jan. 2022
1.3%
0.3%
0.8%
dez. 2021
0.2%
0.5%
0.6%
nov. 2021
0.4%
0.7%
0.2%
out. 2021
0.2%
0.7%
-0.1%
set. 2021
-0.5%
0.4%
0.1%
ago. 2021
0.0%
-0.2%
0.3%
jul. 2021
0.3%
-0.7%
0.0%
