Os Gastos de Construção - Mensal - (Construction Spending m/m) refletem a mudança no custo das obras de construção, concluídas nos Estados Unidos, no mês de relatórios em comparação com o anterior.

O estudo abrange a construção de novos edifícios - residenciais e não residenciais - ou reconstrução de edifícios existentes, nos setores público e privado. O cálculo inclui os seguintes tipos de projetos:

construção de novos edifícios e estruturas;

reestruturação estruturas de substituição (por exemplo, substituição completa de telhados);

instalação de sistemas de engenheira (instalações sanitárias, instalações elétricas, elevador, condicionamento, etc.);

preparação do local e remodelação do território (estradas, parques de estacionamento, comunicações, abastecimento de água, cais e docas, oleodutos, etc);

montagem de grandes equipamentos industriais localizados fora de edifícios (incluindo tanques de armazenagem, sistemas de arrefecimento, etc).

O cálculo do índice leva em conta o custo de materiais e mão-de-obra, obras arquitetônicas e de engenharia, despesas gerais, juros, impostos pagos durante a construção, e lucro do contratante.

Os projetos de construção não incluem manutenção e reparação de edifícios, custo do equipamento e mobiliário, perfuração de poços, aquisição de terras.

Este indicador tem um impacto mínimo sobre as cotações do dólar, devido à alta volatilidade (devido à estação do ano, tempo, etc.). Ele é usado por economistas para previsão do PIB no curto prazo, uma vez que os investimentos em construção estão incluídos no seu cálculo.

Últimos valores: