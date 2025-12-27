Calendário Econômico
China - Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano (Anual) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)
|Baixa
|-7.5%
|-10.1%
|
-10.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-9.4%
|
-7.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano - Anual - (Foreign Direct Investment YTD y/y) reflete a mudança no volume de investimentos na economia da China desde o início do ano atual em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são divulgados pelo Ministério do Comércio da República Popular da China
A China, uma das principais economias do mundo, é um país atraente para investimentos estrangeiros. Atualmente, observa-se que os investidores - vindos de setores que exigem mão de obra intensa - tendem a concentrar-se no setor de serviços e nas empresas de alta tecnologia. Reconhecendo a importância do investimento estrangeiro, o governo chinês implementa reformas para otimizar procedimentos, aumentar a transparência e proteger os investimentos.
A economia da China atrai investimentos de mais de 200 países. Ao mesmo tempo, com uma alta parcela de investimentos, a maioria de todos os investidores estrangeiros na economia chinesa é de etnia chinesa que vive no exterior.
A dinâmica do investimento direto reflete diretamente o quão é atraente a economia do país. O crescimento do investimento é um fator favorável ao desenvolvimento da economia e pode ter um impacto positivo na cotação do yuan chinês.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano (Anual) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
