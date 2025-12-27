CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

China - Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano (Anual) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Ministério de Comércio (Ministry of Commerce)
Setor:
Dinheiro
Baixa -7.5% -10.1%
-10.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-9.4%
-7.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano - Anual - (Foreign Direct Investment YTD y/y) reflete a mudança no volume de investimentos na economia da China desde o início do ano atual em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são divulgados pelo Ministério do Comércio da República Popular da China

A China, uma das principais economias do mundo, é um país atraente para investimentos estrangeiros. Atualmente, observa-se que os investidores - vindos de setores que exigem mão de obra intensa - tendem a concentrar-se no setor de serviços e nas empresas de alta tecnologia. Reconhecendo a importância do investimento estrangeiro, o governo chinês implementa reformas para otimizar procedimentos, aumentar a transparência e proteger os investimentos.

A economia da China atrai investimentos de mais de 200 países. Ao mesmo tempo, com uma alta parcela de investimentos, a maioria de todos os investidores estrangeiros na economia chinesa é de etnia chinesa que vive no exterior.

A dinâmica do investimento direto reflete diretamente o quão é atraente a economia do país. O crescimento do investimento é um fator favorável ao desenvolvimento da economia e pode ter um impacto positivo na cotação do yuan chinês.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Investimento Estrangeiro Direto Acumulado no Ano (Anual) (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-7.5%
-10.1%
-10.3%
out. 2025
-10.3%
-9.7%
-10.4%
set. 2025
-10.4%
-12.7%
ago. 2025
-12.7%
-8.4%
-13.4%
jul. 2025
-13.4%
-15.2%
jun. 2025
-15.2%
-7.2%
-13.2%
mai. 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
abr. 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
mar. 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
fev. 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
jan. 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
dez. 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
nov. 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
out. 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
set. 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
ago. 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
jul. 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
jun. 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
mai. 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
abr. 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
mar. 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
fev. 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
jan. 2024
-11.7%
-8.0%
dez. 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
nov. 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
out. 2023
-9.4%
-8.4%
set. 2023
-8.4%
-5.1%
ago. 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
jul. 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
jun. 2023
3.8%
4.3%
0.1%
mai. 2023
0.1%
6.7%
8.5%
abr. 2023
8.5%
5.5%
4.9%
mar. 2023
4.9%
6.2%
6.1%
fev. 2023
6.1%
6.3%
6.3%
jan. 2023
6.3%
8.1%
6.3%
dez. 2022
6.3%
12.2%
9.9%
nov. 2022
9.9%
15.1%
14.4%
out. 2022
14.4%
16.2%
15.6%
set. 2022
15.6%
17.1%
16.4%
ago. 2022
16.4%
17.6%
17.3%
jul. 2022
17.3%
17.6%
17.4%
jun. 2022
17.4%
19.2%
17.3%
mai. 2022
17.3%
23.6%
20.5%
abr. 2022
20.5%
32.9%
25.6%
mar. 2022
25.6%
50.9%
37.9%
fev. 2022
37.9%
2.8%
11.6%
jan. 2022
11.6%
6.0%
14.9%
dez. 2021
14.9%
14.0%
15.9%
nov. 2021
15.9%
23.3%
17.8%
out. 2021
17.8%
27.1%
19.6%
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido