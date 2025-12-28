CalendárioSeções

EUA - EIA: Produção de Gasolina (EIA United States Gasoline Production Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D -0.145 milh
0.033 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O EIA Produção de Gasolina (EIA Gasoline Production Change) caracteriza indiretamente a demanda por gasolina, nos Estados Unidos, e consumo de petróleo. O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Um aumento acima do esperado na produção de gasolina indiretamente anuncia o crescimento da demanda por petróleo bruto, num futuro próximo. A demanda por gasolina é um componente sazonal. Por exemplo, no verão aumenta, à medida que começa a temporada de viagens por estrada. A produção de gasolina, nos Estados Unidos, raramente causam volatilidade dos preços dos combustíveis. Normalmente, os analistas interpretam este indicador em conjunto com outros indicadores mais significativas do mercado de petróleo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Produção de Gasolina (EIA United States Gasoline Production Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
-0.145 milh
0.033 milh
12 dez. 2025
0.033 milh
-0.081 milh
-0.178 milh
5 dez. 2025
-0.178 milh
-0.010 milh
0.197 milh
28 nov. 2025
0.197 milh
0.339 milh
0.286 milh
21 nov. 2025
0.286 milh
-0.354 milh
-0.662 milh
14 nov. 2025
-0.662 milh
0.062 milh
0.102 milh
7 nov. 2025
0.102 milh
-0.101 milh
0.241 milh
31 out. 2025
0.241 milh
0.291 milh
-0.004 milh
24 out. 2025
-0.004 milh
0.547 milh
0.235 milh
17 out. 2025
0.235 milh
-0.127 milh
-0.394 milh
10 out. 2025
-0.394 milh
0.573 milh
0.409 milh
3 out. 2025
0.409 milh
-0.214 milh
-0.363 milh
26 set. 2025
-0.363 milh
-0.044 milh
0.300 milh
19 set. 2025
0.300 milh
0.279 milh
-0.180 milh
12 set. 2025
-0.180 milh
-0.173 milh
-0.285 milh
5 set. 2025
-0.285 milh
-0.293 milh
-0.109 milh
29 ago. 2025
-0.109 milh
0.116 milh
0.427 milh
22 ago. 2025
0.427 milh
0.110 milh
-0.259 milh
15 ago. 2025
-0.259 milh
-0.020 milh
0.010 milh
8 ago. 2025
0.010 milh
0.217 milh
-0.239 milh
1 ago. 2025
-0.239 milh
0.002 milh
0.676 milh
25 jul. 2025
0.676 milh
0.915 milh
0.282 milh
18 jul. 2025
0.282 milh
-0.246 milh
-0.815 milh
11 jul. 2025
-0.815 milh
-0.640 milh
0.278 milh
4 jul. 2025
0.278 milh
-0.433 milh
-0.491 milh
27 jun. 2025
-0.491 milh
-0.976 milh
0.008 milh
20 jun. 2025
0.008 milh
-0.600 milh
0.386 milh
13 jun. 2025
0.386 milh
0.407 milh
0.681 milh
6 jun. 2025
0.681 milh
-0.217 milh
-0.714 milh
30 mai. 2025
-0.714 milh
0.139 milh
0.190 milh
23 mai. 2025
0.190 milh
0.248 milh
0.178 milh
16 mai. 2025
0.178 milh
0.387 milh
-0.327 milh
9 mai. 2025
-0.327 milh
-0.218 milh
0.253 milh
2 mai. 2025
0.253 milh
-0.207 milh
-0.616 milh
25 abr. 2025
-0.616 milh
0.299 milh
0.661 milh
18 abr. 2025
0.661 milh
0.097 milh
0.466 milh
11 abr. 2025
0.466 milh
0.008 milh
-0.338 milh
4 abr. 2025
-0.338 milh
0.005 milh
0.062 milh
28 mar. 2025
0.062 milh
0.154 milh
-0.401 milh
21 mar. 2025
-0.401 milh
-0.025 milh
0.067 milh
14 mar. 2025
0.067 milh
0.081 milh
-0.078 milh
7 mar. 2025
-0.078 milh
0.269 milh
0.464 milh
28 fev. 2025
0.464 milh
-0.050 milh
-0.020 milh
21 fev. 2025
-0.020 milh
0.050 milh
-0.156 milh
14 fev. 2025
-0.156 milh
-0.021 milh
0.180 milh
7 fev. 2025
0.180 milh
0.018 milh
-0.027 milh
31 jan. 2025
-0.027 milh
0.029 milh
-0.044 milh
24 jan. 2025
-0.044 milh
0.771 milh
-0.043 milh
17 jan. 2025
-0.043 milh
0.744 milh
0.397 milh
10 jan. 2025
0.397 milh
0.315 milh
-0.081 milh
12345678...11
