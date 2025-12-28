O EIA Produção de Gasolina (EIA Gasoline Production Change) caracteriza indiretamente a demanda por gasolina, nos Estados Unidos, e consumo de petróleo. O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Um aumento acima do esperado na produção de gasolina indiretamente anuncia o crescimento da demanda por petróleo bruto, num futuro próximo. A demanda por gasolina é um componente sazonal. Por exemplo, no verão aumenta, à medida que começa a temporada de viagens por estrada. A produção de gasolina, nos Estados Unidos, raramente causam volatilidade dos preços dos combustíveis. Normalmente, os analistas interpretam este indicador em conjunto com outros indicadores mais significativas do mercado de petróleo.

