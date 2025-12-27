A Variação no Emprego (Employment Change) mostra a mudança no número de pessoas formalmente empregadas na economia australiana, no trimestre de relatório.

O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.

Cidadãos australianos empregados são todas as pessoas com 15 anos ou mais que, durante a semana de controle, atendem a um dos seguintes critérios:

trabalharam pelo menos 1 uma hora para receber pagamento, lucro, comissão ou produto natural em empresa, em instituição estadual ou em fazendas;

trabalharam pelo menos 1 hora sem receber pagamento em negócios da família ou em fazendas;

tinham um emprego permanente, mas estavam ausentes nele por vários motivos (greve, férias, licença temporária, etc.);

eram proprietários do negócio, mas não trabalhavam.

O emprego é um dos principais indicadores da saúde da economia. O aumento do emprego indica crescimento econômico e não é apenas um termômetro do bem-estar social, mas também um indicador importante dos gastos do consumidor no país. Assim, a variação no emprego afeta indiretamente o PIB da Austrália.

Além disso, seu crescimento indica um fortalecimento do mercado de trabalho e pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

