CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Variação no Emprego na Austrália (Australia Employment Change)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Trabalho
Moderada -21.3 mil 15.5 mil
41.1 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
11.7 mil
-21.3 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Variação no Emprego (Employment Change) mostra a mudança no número de pessoas formalmente empregadas na economia australiana, no trimestre de relatório.

O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.

Cidadãos australianos empregados são todas as pessoas com 15 anos ou mais que, durante a semana de controle, atendem a um dos seguintes critérios:

  • trabalharam pelo menos 1 uma hora para receber pagamento, lucro, comissão ou produto natural em empresa, em instituição estadual ou em fazendas;
  • trabalharam pelo menos 1 hora sem receber pagamento em negócios da família ou em fazendas;
  • tinham um emprego permanente, mas estavam ausentes nele por vários motivos (greve, férias, licença temporária, etc.);
  • eram proprietários do negócio, mas não trabalhavam.

O emprego é um dos principais indicadores da saúde da economia. O aumento do emprego indica crescimento econômico e não é apenas um termômetro do bem-estar social, mas também um indicador importante dos gastos do consumidor no país. Assim, a variação no emprego afeta indiretamente o PIB da Austrália.

Além disso, seu crescimento indica um fortalecimento do mercado de trabalho e pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego na Austrália (Australia Employment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-21.3 mil
15.5 mil
41.1 mil
out. 2025
42.2 mil
5.7 mil
12.8 mil
set. 2025
14.9 mil
30.9 mil
-11.9 mil
ago. 2025
-5.4 mil
24.4 mil
26.5 mil
jul. 2025
24.5 mil
21.4 mil
1.0 mil
jun. 2025
2.0 mil
40.2 mil
-1.1 mil
mai. 2025
-2.5 mil
44.2 mil
87.6 mil
abr. 2025
89.0 mil
36.5 mil
36.4 mil
mar. 2025
32.2 mil
-7.1 mil
-57.5 mil
fev. 2025
-52.8 mil
59.7 mil
30.5 mil
jan. 2025
44.0 mil
57.4 mil
60.0 mil
dez. 2024
56.3 mil
16.6 mil
28.2 mil
nov. 2024
35.6 mil
24.4 mil
12.1 mil
out. 2024
15.9 mil
60.0 mil
61.3 mil
set. 2024
64.1 mil
50.5 mil
42.6 mil
ago. 2024
47.5 mil
38.7 mil
48.9 mil
jul. 2024
58.2 mil
50.5 mil
52.3 mil
jun. 2024
50.2 mil
42.0 mil
39.5 mil
mai. 2024
39.7 mil
0.4 mil
37.4 mil
abr. 2024
38.5 mil
33.2 mil
-5.9 mil
mar. 2024
-6.6 mil
23.0 mil
117.6 mil
fev. 2024
116.5 mil
4.5 mil
15.3 mil
jan. 2024
0.5 mil
11.5 mil
-62.7 mil
dez. 2023
-65.1 mil
14.0 mil
72.6 mil
nov. 2023
61.5 mil
48.0 mil
42.7 mil
out. 2023
55.0 mil
52.4 mil
7.8 mil
set. 2023
6.7 mil
44.9 mil
63.3 mil
ago. 2023
64.9 mil
32.4 mil
-1.4 mil
jul. 2023
-14.6 mil
51.8 mil
31.6 mil
jun. 2023
32.6 mil
37.2 mil
76.5 mil
mai. 2023
75.9 mil
2.6 mil
-4.0 mil
abr. 2023
-4.3 mil
38.1 mil
61.1 mil
mar. 2023
53.0 mil
41.6 mil
63.6 mil
fev. 2023
64.6 mil
-18.6 mil
-10.9 mil
jan. 2023
-11.5 mil
-12.8 mil
-20.0 mil
dez. 2022
-14.6 mil
32.7 mil
58.3 mil
nov. 2022
64.0 mil
46.5 mil
43.1 mil
out. 2022
32.2 mil
-12.2 mil
-3.8 mil
set. 2022
0.9 mil
-12.6 mil
36.3 mil
ago. 2022
33.5 mil
34.3 mil
-40.9 mil
jul. 2022
-40.9 mil
38.4 mil
88.4 mil
jun. 2022
88.4 mil
-28.5 mil
60.6 mil
mai. 2022
60.6 mil
-13.4 mil
4.4 mil
abr. 2022
4.0 mil
40.5 mil
20.3 mil
mar. 2022
17.9 mil
-22.4 mil
77.4 mil
fev. 2022
77.4 mil
-76.7 mil
28.3 mil
jan. 2022
12.9 mil
28.3 mil
64.8 mil
dez. 2021
64.8 mil
139.3 mil
366.1 mil
nov. 2021
366.1 mil
-89.1 mil
-56.0 mil
out. 2021
-46.3 mil
-104.4 mil
-141.1 mil
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido