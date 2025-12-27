Calendário Econômico
Variação no Emprego na Austrália (Australia Employment Change)
|Moderada
|-21.3 mil
|15.5 mil
|
41.1 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|11.7 mil
|
-21.3 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Emprego (Employment Change) mostra a mudança no número de pessoas formalmente empregadas na economia australiana, no trimestre de relatório.
O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.
Cidadãos australianos empregados são todas as pessoas com 15 anos ou mais que, durante a semana de controle, atendem a um dos seguintes critérios:
- trabalharam pelo menos 1 uma hora para receber pagamento, lucro, comissão ou produto natural em empresa, em instituição estadual ou em fazendas;
- trabalharam pelo menos 1 hora sem receber pagamento em negócios da família ou em fazendas;
- tinham um emprego permanente, mas estavam ausentes nele por vários motivos (greve, férias, licença temporária, etc.);
- eram proprietários do negócio, mas não trabalhavam.
O emprego é um dos principais indicadores da saúde da economia. O aumento do emprego indica crescimento econômico e não é apenas um termômetro do bem-estar social, mas também um indicador importante dos gastos do consumidor no país. Assim, a variação no emprego afeta indiretamente o PIB da Austrália.
Além disso, seu crescimento indica um fortalecimento do mercado de trabalho e pode afetar positivamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego na Austrália (Australia Employment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress