O Rendimento Semanal Médio excl. Bônus - Anual - (Average Weekly Earnings, Regular Pay (excl. Bonuses) y/y) é um indicador que reflete a mudança na renda semanal média dos empregados, nos últimos três meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No Reino Unido, é considerado o principal indicador de mudanças de curto prazo na renda.

O indicador é calculado com base numa pesquisa com 9 000 empresas, que empregam a 13,8 milhões de pessoas. A pesquisa registra informações sobre o montante total de salários pagos em cada empresa e o número de pessoas que receberam um salário durante o período de referência. O nível médio de salário semanal é calculado com base nesses dados (o valor é dividido pelo número de empregados). O cálculo não inclui trabalhadores independentes, membros das forças armadas e estagiários subsidiados pelo governo.

O cálculo do indicador não inclui bônus e gratificações. Trata-se da quantia média do salário pago aos empregados das empresas britânicas durante uma semana pelo trabalho realizado, antes do pagamento de impostos e outras deduções. Aqui não são considerados rendimentos auferidos, subsídios em espécie ou salários atrasados. A versão completa deste relatório inclui uma expressão nominal (sem considerar a inflação) e real (considerando a inflação dos preços ao consumidor).

O indicador não pode ser considerado como uma medida pura de aumento ou de redução de salários, porque, devido à simplicidade da fórmula de cálculo, não leva em conta mudanças na proporção de mão de obra ocupada a tempo parcial ou mudanças na composição do pessoal.

O rendimento semanal médio dos residentes do país é um dos principais indicadores de inflação e de atividade de consumo. Portanto, seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da libra britânica.

