O Consumo Pessoal Real - Mensal - (Real PCE m/m) reflete a mudança nos gastos do consumidor ajustados à inflação, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Por sua vez, o ajuste à inflação é realizado com base no período de referência, isto é, 2009. O indicador mostra como o ponto de vista do consumidor muda os custos de uma cesta fixa de bens de consumo e serviços, adquiridos por residentes dos EUA. Ele leva em conta as despesas sobre o consumo doméstico para bens duráveis e não-duráveis, bem como serviços.

As mudanças no Consumo Real Pessoal são usadas na avaliação da inflação, no país, durante o período de referência (no mês passado), uma vez que seu crescimento é, geralmente, acompanhado por um aumento nos preços de bens e serviços.

Contrariamente ao segundo indicador de preços ao consumidor dos EUA, isto é, o CPI, o Federal Reserve prefere usar, justamente, o PCE para a análise das condições econômicas e o impacto da inflação. A razão é que a fórmula de cálculo do PCE permite considerar as mudanças de curto prazo no comportamento dos consumidores e fazer ajustes na composição da cesta, enquanto, ao calcular o CPI, a composição da cesta e os pesos dos seus elementos são revistos apenas uma vez a cada dois anos. Por isso o PCE dá métricas mais completas da inflação.

O crescimento do indicador pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

