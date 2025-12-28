As Importações de Petróleo Bruto (EIA Crude Oil Imports Change) estima a variação no fluxo de petróleo bruto para os EUA do exterior na semana passada.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Os dados sobre a importação de petróleo bruto são coletados de todos os importadores (consignatários finais) de petróleo, que importam matérias-primas para os seguintes territórios:

para 50 estados dos EUA e Distrito de Colúmbia;

para Porto Rico, as Ilhas Virgens, Guam e outras possessões dos EUA;

para zonas de comércio exterior localizadas em 50 estados e no Distrito de Colúmbia;

e finalmente de Porto Rico, as Ilhas Virgens e outras possessões dos EUA em 50 estados e no Distrito de Colúmbia.

A mudança nas importações de petróleo bruto nos EUA caracteriza a demanda por petróleo e derivados, e é um indicador diferido de seu consumo. Pode afetar as cotações das matérias-primas a curto prazo, mas a volatilidade será insignificante. O indicador é interpretado em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.

Últimos valores: