EUA - EIA: Importações de Petróleo Bruto (EIA United States Crude Oil Imports Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Baixa N/D 0.548 milh
-0.719 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Importações de Petróleo Bruto (EIA Crude Oil Imports Change) estima a variação no fluxo de petróleo bruto para os EUA do exterior na semana passada.

O indicador é incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

Os dados sobre a importação de petróleo bruto são coletados de todos os importadores (consignatários finais) de petróleo, que importam matérias-primas para os seguintes territórios:

  • para 50 estados dos EUA e Distrito de Colúmbia;
  • para Porto Rico, as Ilhas Virgens, Guam e outras possessões dos EUA;
  • para zonas de comércio exterior localizadas em 50 estados e no Distrito de Colúmbia;
  • e finalmente de Porto Rico, as Ilhas Virgens e outras possessões dos EUA em 50 estados e no Distrito de Colúmbia.

A mudança nas importações de petróleo bruto nos EUA caracteriza a demanda por petróleo e derivados, e é um indicador diferido de seu consumo. Pode afetar as cotações das matérias-primas a curto prazo, mas a volatilidade será insignificante. O indicador é interpretado em conjunto com outros indicadores mais significativos do mercado de petróleo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Importações de Petróleo Bruto (EIA United States Crude Oil Imports Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
0.548 milh
-0.719 milh
12 dez. 2025
-0.719 milh
-1.862 milh
0.212 milh
5 dez. 2025
0.212 milh
1.880 milh
-0.470 milh
28 nov. 2025
-0.470 milh
0.560 milh
1.046 milh
21 nov. 2025
1.046 milh
-0.105 milh
-0.614 milh
14 nov. 2025
-0.614 milh
-0.649 milh
0.849 milh
7 nov. 2025
0.849 milh
-0.310 milh
0.867 milh
31 out. 2025
0.867 milh
0.270 milh
-1.025 milh
24 out. 2025
-1.025 milh
0.307 milh
0.656 milh
17 out. 2025
0.656 milh
-0.283 milh
-1.754 milh
10 out. 2025
-1.754 milh
-0.339 milh
0.731 milh
3 out. 2025
0.731 milh
-0.239 milh
0.071 milh
26 set. 2025
0.071 milh
1.162 milh
1.596 milh
19 set. 2025
1.596 milh
-2.347 milh
-3.111 milh
12 set. 2025
-3.111 milh
-0.019 milh
0.668 milh
5 set. 2025
0.668 milh
0.412 milh
0.434 milh
29 ago. 2025
0.434 milh
0.321 milh
0.299 milh
22 ago. 2025
0.299 milh
0.103 milh
-1.218 milh
15 ago. 2025
-1.218 milh
-0.442 milh
0.699 milh
8 ago. 2025
0.699 milh
0.348 milh
-0.794 milh
1 ago. 2025
-0.794 milh
-0.600 milh
1.317 milh
25 jul. 2025
1.317 milh
0.738 milh
-0.740 milh
18 jul. 2025
-0.740 milh
0.556 milh
-0.395 milh
11 jul. 2025
-0.395 milh
0.093 milh
-1.358 milh
4 jul. 2025
-1.358 milh
1.217 milh
2.940 milh
27 jun. 2025
2.940 milh
0.512 milh
0.531 milh
20 jun. 2025
0.531 milh
-0.467 milh
-1.747 milh
13 jun. 2025
-1.747 milh
-0.509 milh
0.451 milh
6 jun. 2025
0.451 milh
0.256 milh
0.389 milh
30 mai. 2025
0.389 milh
1.213 milh
-0.532 milh
23 mai. 2025
-0.532 milh
0.456 milh
0.110 milh
16 mai. 2025
0.110 milh
-0.907 milh
0.422 milh
9 mai. 2025
0.422 milh
-0.898 milh
0.673 milh
2 mai. 2025
0.673 milh
1.289 milh
-0.663 milh
25 abr. 2025
-0.663 milh
-0.069 milh
1.139 milh
18 abr. 2025
1.139 milh
-0.853 milh
-2.044 milh
11 abr. 2025
-2.044 milh
-0.075 milh
0.360 milh
4 abr. 2025
0.360 milh
0.412 milh
0.999 milh
28 mar. 2025
0.999 milh
0.743 milh
0.845 milh
21 mar. 2025
0.845 milh
-0.494 milh
-1.439 milh
14 mar. 2025
-1.439 milh
-0.438 milh
0.503 milh
7 mar. 2025
0.503 milh
-0.577 milh
-0.054 milh
28 fev. 2025
-0.054 milh
0.114 milh
0.292 milh
21 fev. 2025
0.292 milh
-0.329 milh
-0.961 milh
14 fev. 2025
-0.961 milh
-0.960 milh
-0.184 milh
7 fev. 2025
-0.184 milh
-0.379 milh
-0.178 milh
31 jan. 2025
-0.178 milh
-0.079 milh
0.532 milh
24 jan. 2025
0.532 milh
0.195 milh
0.184 milh
17 jan. 2025
0.184 milh
0.143 milh
-1.304 milh
10 jan. 2025
-1.304 milh
-0.147 milh
0.278 milh
12345678...11
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
