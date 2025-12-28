O Índice de Preços ao Produtor (Producer Price Index, PPI) reflete a variação nos preços domésticos de energia e abastecimento de água, de mineração e de produção na República Federal da Alemanha no mês de referência em comparação com o mês anterior. O valor base para o índice geral é a soma de todas as vendas domésticas em 2015, com base em relatórios mensais de empresas de mineração e manufatura. Assim, o índice também leva em conta transações entre empresas comerciais. Simplificando, o índice pode ser descrito como a mudança média ponderada nos preços em comparação com o valor no ano base (100). O cálculo inclui os preços de produtos manufaturados de uma amostra representativa. Os pesos do índice são definidos de acordo com as vendas dos bens do ano base.

Os números são coletados no dia 15 de cada mês a partir de uma amostra representativa de empresas comerciais. As empresas são questionadas sobre os preços das transações nesse dia, pouco antes ou depois dele. São considerados preços reais, que não incluem imposto sobre valor agregado, mas incluem impostos de consumo (por exemplo, imposto sobre óleo mineral, sobre tabaco, sobre eletricidade, sobre gás natural) e outras taxas obrigatórias (por exemplo, taxa de armazenamento de produtos refinados, de eletricidade por EEG e KWK, de concessão de gás natural).). O pagamento pelo uso de redes, operação e tecnologia de cobranças também está incluída no preço do gás natural e da eletricidade. Atualmente, cerca de 6 300 empresas participam da pesquisa respondendo a perguntas sobre preços de 1 343 tipos de mercadorias. O cálculo do índice é baseado numa matriz de cerca de 10 000 séries de preços individuais.

O PPI é considerado como um dos principais indicadores de preços ao consumidor, e, portanto, da inflação. Em comparação com o IPC, o índice de preços ao produtor é considerado como o mais preciso e antecipado, pois se os produtores aumentarem os preços, os preços subirão para os consumidores. Estes dois índices estão intimamente correlacionados. Índice de preços ao consumidor é o principal indicador para prever o nível de inflação no país. Alguns componentes do PPI são usados para calcular o PIB.

O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (PPI m/m) no setor industrial reflete a mudança de preço médio ao qual os produtores vendem bens no mês calculado em comparação com o anterior.

Um aumento nos preços ao produtor quase sempre indica um aumento da inflação. Uma leitura do indicador acima dos valores previstos atua favoravelmente sobre o euro.

