Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Banco da Reserva da Nova Zelândia (Reserve Bank of New Zealand)
Setor:
Governo
Baixa 58.0% 60.4%
58.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
57.0%
58.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes (RBNZ Non-Resident Debt Holdings) representa a cota de títulos públicos detidos por não residentes. A relação é estimada com base na quantidade total de títulos no mercado, com exceção dos títulos detidos pelo Banco da Reserva da Nova Zelândia e pela Comissão do Terremoto (em inglês, 'Earthquake Commission').

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
58.0%
60.4%
58.6%
out. 2025
58.6%
56.3%
57.8%
set. 2025
57.8%
58.7%
59.6%
ago. 2025
59.6%
60.8%
mai. 2025
59.7%
58.7%
58.8%
abr. 2025
58.8%
59.2%
59.2%
mar. 2025
59.2%
58.3%
59.2%
fev. 2025
59.2%
60.1%
59.3%
jan. 2025
59.3%
59.0%
59.2%
dez. 2024
59.2%
57.9%
58.6%
nov. 2024
58.6%
60.1%
59.2%
out. 2024
59.2%
58.4%
58.3%
set. 2024
58.3%
56.5%
56.9%
ago. 2024
56.9%
56.6%
56.3%
jul. 2024
56.3%
57.4%
57.2%
jun. 2024
57.2%
57.6%
57.8%
mai. 2024
57.8%
57.9%
58.5%
abr. 2024
58.5%
60.0%
58.9%
mar. 2024
58.9%
59.8%
58.7%
fev. 2024
58.7%
57.7%
jan. 2024
57.7%
57.4%
dez. 2023
57.4%
56.8%
nov. 2023
56.8%
57.9%
out. 2023
57.9%
59.5%
58.5%
set. 2023
58.5%
59.4%
58.6%
ago. 2023
58.6%
57.2%
58.3%
jul. 2023
58.3%
58.9%
59.4%
jun. 2023
59.4%
59.5%
58.7%
mai. 2023
58.7%
58.5%
57.6%
abr. 2023
57.6%
55.8%
56.2%
mar. 2023
56.2%
55.7%
56.0%
fev. 2023
56.0%
57.5%
57.1%
jan. 2023
56.8%
57.8%
56.5%
dez. 2022
56.5%
56.5%
55.2%
nov. 2022
55.3%
54.2%
54.0%
out. 2022
54.0%
53.0%
53.2%
set. 2022
53.2%
53.5%
53.6%
ago. 2022
53.6%
53.9%
53.7%
jul. 2022
53.7%
53.9%
53.7%
jun. 2022
53.7%
52.8%
53.4%
mai. 2022
53.4%
53.3%
53.5%
abr. 2022
53.5%
54.3%
53.7%
mar. 2022
53.7%
51.4%
53.8%
fev. 2022
53.8%
50.3%
52.6%
jan. 2022
52.6%
50.6%
51.8%
dez. 2021
51.8%
53.7%
50.9%
nov. 2021
50.9%
52.7%
50.1%
out. 2021
50.1%
46.5%
48.6%
set. 2021
48.6%
45.1%
47.7%
ago. 2021
47.7%
48.8%
46.6%
