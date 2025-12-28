A Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes (RBNZ Non-Resident Debt Holdings) representa a cota de títulos públicos detidos por não residentes. A relação é estimada com base na quantidade total de títulos no mercado, com exceção dos títulos detidos pelo Banco da Reserva da Nova Zelândia e pela Comissão do Terremoto (em inglês, 'Earthquake Commission').

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).