Calendário Econômico
Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)
|Baixa
|58.0%
|60.4%
|
58.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|57.0%
|
58.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa RBNZ de Dívida Pública Detida por Não Residentes (RBNZ Non-Resident Debt Holdings) representa a cota de títulos públicos detidos por não residentes. A relação é estimada com base na quantidade total de títulos no mercado, com exceção dos títulos detidos pelo Banco da Reserva da Nova Zelândia e pela Comissão do Terremoto (em inglês, 'Earthquake Commission').
