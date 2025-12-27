CalendárioSeções

China - Novos Empréstimos (The People's Bank of China (PBC) New Loans)

País:
China
CNY, Yuan chinês
Fonte:
Banco Popular da China (The People's Bank of China)
Setor:
Dinheiro
Moderada N/D ¥​-0.050 tri
¥​-0.020 tri
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
¥​-0.050 tri
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Novos Empréstimos emitidos pelo Banco Popular da China (PBC New Loans) é uma estatística que o regulador chinês recolhe e publica mensalmente. Ela caracteriza os novos empréstimos em RMB emitidos por bancos chineses a indivíduos e empresas durante o período de relatório.

O volume de empréstimos está intimamente correlacionado com o nível de atividade de consumo no país, de modo que as estatísticas sobre o crescimento do crédito são acompanhadas de perto por analistas e economistas. Em geral, o crescimento do número de empréstimos emitidos é favorável à economia do país, uma vez que a impulsa, aumenta o consumo privado (no caso de empréstimos concedidos a pessoas físicas) e o desenvolvimento empresarial (no caso de empréstimos comerciais).

O crescimento do volume de empréstimos emitidos aumenta a quantidade de dinheiro em circulação no país e estimula o desenvolvimento econômico. Por isso, na maioria das vezes, o aumento do índice tem um efeito favorável sobre as cotações do yuan.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Novos Empréstimos (The People's Bank of China (PBC) New Loans)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
¥​-0.050 tri
¥​-0.020 tri
out. 2025
¥​-0.020 tri
¥​0.633 tri
¥​1.080 tri
set. 2025
¥​1.080 tri
¥​0.590 tri
ago. 2025
¥​0.590 tri
¥​0.781 tri
¥​-0.050 tri
jul. 2025
¥​-0.050 tri
¥​1.113 tri
¥​2.240 tri
jun. 2025
¥​2.240 tri
¥​1.548 tri
¥​0.620 tri
mai. 2025
¥​0.620 tri
¥​0.954 tri
¥​0.280 tri
abr. 2025
¥​0.280 tri
¥​2.626 tri
¥​3.640 tri
mar. 2025
¥​3.640 tri
¥​2.228 tri
¥​1.010 tri
fev. 2025
¥​1.010 tri
¥​2.889 tri
¥​5.130 tri
jan. 2025
¥​5.130 tri
¥​2.438 tri
¥​0.990 tri
dez. 2024
¥​0.990 tri
¥​1.272 tri
¥​0.580 tri
nov. 2024
¥​0.580 tri
¥​1.555 tri
¥​0.500 tri
out. 2024
¥​0.500 tri
¥​1.205 tri
¥​1.590 tri
set. 2024
¥​1.590 tri
¥​2.329 tri
¥​0.900 tri
ago. 2024
¥​0.900 tri
¥​1.389 tri
¥​0.260 tri
jul. 2024
¥​0.260 tri
¥​0.536 tri
¥​2.130 tri
jun. 2024
¥​2.130 tri
¥​2.630 tri
¥​0.950 tri
mai. 2024
¥​0.950 tri
¥​1.187 tri
¥​0.730 tri
abr. 2024
¥​0.730 tri
¥​2.303 tri
¥​3.090 tri
mar. 2024
¥​3.090 tri
¥​2.210 tri
¥​1.450 tri
fev. 2024
¥​1.450 tri
¥​4.199 tri
¥​4.920 tri
jan. 2024
¥​4.920 tri
¥​1.869 tri
¥​1.170 tri
dez. 2023
¥​1.170 tri
¥​1.584 tri
¥​1.090 tri
nov. 2023
¥​1.090 tri
¥​1.255 tri
¥​0.738 tri
out. 2023
¥​0.738 tri
¥​1.470 tri
¥​2.310 tri
set. 2023
¥​2.310 tri
¥​2.182 tri
¥​1.360 tri
ago. 2023
¥​1.360 tri
¥​1.168 tri
¥​0.346 tri
jul. 2023
¥​0.346 tri
¥​2.223 tri
¥​3.050 tri
jun. 2023
¥​3.050 tri
¥​2.197 tri
¥​1.360 tri
mai. 2023
¥​1.360 tri
¥​1.481 tri
¥​0.719 tri
abr. 2023
¥​0.719 tri
¥​3.073 tri
¥​3.890 tri
mar. 2023
¥​3.890 tri
¥​2.622 tri
¥​1.810 tri
fev. 2023
¥​1.810 tri
¥​4.059 tri
¥​4.900 tri
jan. 2023
¥​4.900 tri
¥​2.228 tri
¥​1.400 tri
dez. 2022
¥​1.400 tri
¥​1.405 tri
¥​1.210 tri
nov. 2022
¥​1.210 tri
¥​1.347 tri
¥​0.615 tri
out. 2022
¥​0.615 tri
¥​1.615 tri
¥​2.470 tri
set. 2022
¥​2.470 tri
¥​1.943 tri
¥​1.250 tri
ago. 2022
¥​1.250 tri
¥​1.488 tri
¥​0.679 tri
jul. 2022
¥​0.679 tri
¥​1.964 tri
¥​2.810 tri
jun. 2022
¥​2.810 tri
¥​2.319 tri
¥​1.890 tri
mai. 2022
¥​1.890 tri
¥​1.408 tri
¥​0.645 tri
abr. 2022
¥​0.645 tri
¥​2.357 tri
¥​3.130 tri
mar. 2022
¥​3.130 tri
¥​1.997 tri
¥​1.230 tri
fev. 2022
¥​1.230 tri
¥​3.213 tri
¥​3.980 tri
jan. 2022
¥​3.980 tri
¥​1.950 tri
¥​1.130 tri
dez. 2021
¥​1.130 tri
¥​1.537 tri
¥​1.270 tri
nov. 2021
¥​1.270 tri
¥​1.622 tri
¥​0.826 tri
out. 2021
¥​0.826 tri
¥​0.864 tri
¥​1.660 tri
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

