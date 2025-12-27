Os Novos Empréstimos emitidos pelo Banco Popular da China (PBC New Loans) é uma estatística que o regulador chinês recolhe e publica mensalmente. Ela caracteriza os novos empréstimos em RMB emitidos por bancos chineses a indivíduos e empresas durante o período de relatório.

O volume de empréstimos está intimamente correlacionado com o nível de atividade de consumo no país, de modo que as estatísticas sobre o crescimento do crédito são acompanhadas de perto por analistas e economistas. Em geral, o crescimento do número de empréstimos emitidos é favorável à economia do país, uma vez que a impulsa, aumenta o consumo privado (no caso de empréstimos concedidos a pessoas físicas) e o desenvolvimento empresarial (no caso de empréstimos comerciais).

O crescimento do volume de empréstimos emitidos aumenta a quantidade de dinheiro em circulação no país e estimula o desenvolvimento econômico. Por isso, na maioria das vezes, o aumento do índice tem um efeito favorável sobre as cotações do yuan.

Últimos valores: