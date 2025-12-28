O Crescimento dos Empréstimos Bancários - Anual - (Bank Loan Growth y/y) reflete uma mudança no volume de empréstimos pendentes emitidos para consumidores e empresas na Índia, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O Banco da Reserva da Índia publica volumes de empréstimos mensais.

Os dados para o cálculo do indicador são fornecidos por 39 bancos comerciais do país, cobrindo cerca de 90% de todos os empréstimos. O relatório inclui empréstimos a famílias e a empresas privadas. Este último é responsável pela maioria dos empréstimos emitidos. Além dos números gerais, o Banco da Reserva publica dados separadamente para setores da economia (indústria, agricultura, serviços).

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. Assim, um aumento no volume bancário indica uma melhora na situação do setor bancário e, em geral, na saúde da economia do país.

Em geral, aumento nos empréstimos é um fator favorável para a moeda nacional. Por outro lado, uma desaceleração no setor de empréstimos pode afetar adversamente a contação da rupia indiana.

Últimos valores: