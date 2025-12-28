CalendárioSeções

Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual) (India Bank Loan Growth y/y)

Índia
INR, Rupia indiana
Banco da Reserva da Índia (RBI) (Reserve Bank of India)
Dinheiro
O Crescimento dos Empréstimos Bancários - Anual - (Bank Loan Growth y/y) reflete uma mudança no volume de empréstimos pendentes emitidos para consumidores e empresas na Índia, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O Banco da Reserva da Índia publica volumes de empréstimos mensais.

Os dados para o cálculo do indicador são fornecidos por 39 bancos comerciais do país, cobrindo cerca de 90% de todos os empréstimos. O relatório inclui empréstimos a famílias e a empresas privadas. Este último é responsável pela maioria dos empréstimos emitidos. Além dos números gerais, o Banco da Reserva publica dados separadamente para setores da economia (indústria, agricultura, serviços).

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. Assim, um aumento no volume bancário indica uma melhora na situação do setor bancário e, em geral, na saúde da economia do país.

Em geral, aumento nos empréstimos é um fator favorável para a moeda nacional. Por outro lado, uma desaceleração no setor de empréstimos pode afetar adversamente a contação da rupia indiana.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual) (India Bank Loan Growth y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
12 dez. 2025
N/D
11.7%
11.5%
28 nov. 2025
11.5%
14 nov. 2025
N/D
31 out. 2025
N/D
11.9%
11.5%
17 out. 2025
11.5%
11.7%
11.4%
3 out. 2025
11.4%
10.6%
10.4%
19 set. 2025
10.4%
10.3%
5 set. 2025
10.3%
10.0%
22 ago. 2025
10.0%
10.2%
8 ago. 2025
10.2%
10.0%
25 jul. 2025
10.0%
10.0%
9.8%
11 jul. 2025
9.8%
9.5%
27 jun. 2025
9.5%
9.5%
9.6%
13 jun. 2025
9.6%
9.0%
9.0%
30 mai. 2025
9.0%
9.3%
9.8%
16 mai. 2025
9.8%
10.6%
9.9%
2 mai. 2025
9.9%
11.0%
10.3%
18 abr. 2025
10.3%
11.0%
11.0%
4 abr. 2025
11.0%
10.9%
11.0%
21 mar. 2025
11.0%
10.9%
11.1%
7 mar. 2025
11.1%
10.9%
11.0%
21 fev. 2025
11.0%
11.3%
11.3%
7 fev. 2025
11.3%
13.8%
11.4%
24 jan. 2025
11.4%
9.1%
11.5%
10 jan. 2025
11.5%
8.5%
11.2%
27 dez. 2024
11.2%
12.7%
11.5%
13 dez. 2024
11.5%
10.1%
10.6%
29 nov. 2024
10.6%
10.4%
11.1%
15 nov. 2024
11.1%
12.9%
11.9%
1 nov. 2024
11.9%
10.6%
11.5%
18 out. 2024
11.5%
12.0%
12.8%
4 out. 2024
12.8%
12.7%
13.0%
20 set. 2024
13.0%
12.5%
13.3%
6 set. 2024
13.3%
13.9%
13.6%
23 ago. 2024
13.6%
14.3%
13.6%
9 ago. 2024
13.6%
12.3%
13.7%
26 jul. 2024
13.7%
13.3%
14.0%
12 jul. 2024
14.0%
16.3%
17.4%
28 jun. 2024
17.4%
19.0%
19.2%
14 jun. 2024
19.2%
19.2%
19.8%
31 mai. 2024
19.8%
19.2%
19.5%
17 mai. 2024
19.5%
19.2%
19.6%
3 mai. 2024
19.6%
19.2%
19.0%
19 abr. 2024
19.0%
20.2%
19.9%
5 abr. 2024
19.9%
20.8%
20.2%
22 mar. 2024
20.2%
20.7%
20.4%
8 mar. 2024
20.4%
20.6%
20.5%
23 fev. 2024
20.5%
20.5%
20.3%
9 fev. 2024
20.3%
20.5%
20.3%
26 jan. 2024
20.3%
20.3%
20.3%
12345678
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

