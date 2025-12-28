Calendário Econômico
Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual) (India Bank Loan Growth y/y)
|Baixa
|N/D
|11.7%
|
11.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Crescimento dos Empréstimos Bancários - Anual - (Bank Loan Growth y/y) reflete uma mudança no volume de empréstimos pendentes emitidos para consumidores e empresas na Índia, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O Banco da Reserva da Índia publica volumes de empréstimos mensais.
Os dados para o cálculo do indicador são fornecidos por 39 bancos comerciais do país, cobrindo cerca de 90% de todos os empréstimos. O relatório inclui empréstimos a famílias e a empresas privadas. Este último é responsável pela maioria dos empréstimos emitidos. Além dos números gerais, o Banco da Reserva publica dados separadamente para setores da economia (indústria, agricultura, serviços).
O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. Assim, um aumento no volume bancário indica uma melhora na situação do setor bancário e, em geral, na saúde da economia do país.
Em geral, aumento nos empréstimos é um fator favorável para a moeda nacional. Por outro lado, uma desaceleração no setor de empréstimos pode afetar adversamente a contação da rupia indiana.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índia - Crescimento dos Empréstimos Bancários (Anual) (India Bank Loan Growth y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress