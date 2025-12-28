A Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal - Anual - (Economic Activity n.s.a. y/y) reflete o desenvolvimento do setor real da economia mexicana durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são fornecidos sem ajustes de sazonalidade. O índice é calculado usando uma estrutura conceitual, critérios metodológicos, classificação de atividades econômicas e fontes de informação que são usadas em cálculos anuais e trimestrais do produto interno bruto. Por esse motivo, ele é considerado uma estimativa antecipada do PIB do México. Valores do indicador superiores ao esperado podem ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).