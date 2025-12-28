Calendário Econômico
México - Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)
|Baixa
|1.7%
|-0.4%
|
0.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.3%
|
1.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal - Anual - (Economic Activity n.s.a. y/y) reflete o desenvolvimento do setor real da economia mexicana durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados são fornecidos sem ajustes de sazonalidade. O índice é calculado usando uma estrutura conceitual, critérios metodológicos, classificação de atividades econômicas e fontes de informação que são usadas em cálculos anuais e trimestrais do produto interno bruto. Por esse motivo, ele é considerado uma estimativa antecipada do PIB do México. Valores do indicador superiores ao esperado podem ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Atividade Econômica sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
