A Taxa de Desemprego da Austrália (Unemployment Rate) é a porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. É considerado como desempregado o indivíduo que, nas últimas quatro semanas, esteja ativamente à procura de trabalho e possa ocupar uma vaga de trabalho imediatamente. Adicionalmente, o fato de a pessoa receber ou não assistência social não afeta as estatísticas da taxa de desemprego.

O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.

Este indicador é mais utilizado nos EUA ao avaliar o estado do mercado de trabalho. Este é um dos principais indicadores da força do mercado de trabalho e do estado econômico do país. Ele não é um indicador prospectivo. Seu aumento ou diminuição é causado por mudanças na situação econômica.

O Banco da Reserva da Austrália usa a taxa de desemprego como um dos principais parâmetros na determinação das taxas de juros do regulador para o período atual. Quanto menor a taxa de desemprego, mais otimista é a avaliação da saúde econômica do país. E, inversamente, o crescimento da taxa de desemprego afeta negativamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores: