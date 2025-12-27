CalendárioSeções

Taxa de Desemprego na Austrália (Australia Unemployment Rate)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Trabalho
Moderada 4.3% 4.4%
4.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
4.3%
4.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Taxa de Desemprego da Austrália (Unemployment Rate) é a porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. É considerado como desempregado o indivíduo que, nas últimas quatro semanas, esteja ativamente à procura de trabalho e possa ocupar uma vaga de trabalho imediatamente. Adicionalmente, o fato de a pessoa receber ou não assistência social não afeta as estatísticas da taxa de desemprego.

O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.

Este indicador é mais utilizado nos EUA ao avaliar o estado do mercado de trabalho. Este é um dos principais indicadores da força do mercado de trabalho e do estado econômico do país. Ele não é um indicador prospectivo. Seu aumento ou diminuição é causado por mudanças na situação econômica.

O Banco da Reserva da Austrália usa a taxa de desemprego como um dos principais parâmetros na determinação das taxas de juros do regulador para o período atual. Quanto menor a taxa de desemprego, mais otimista é a avaliação da saúde econômica do país. E, inversamente, o crescimento da taxa de desemprego afeta negativamente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Desemprego na Austrália (Australia Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
4.3%
4.4%
4.3%
out. 2025
4.3%
4.4%
4.5%
set. 2025
4.5%
4.3%
4.3%
ago. 2025
4.2%
4.2%
4.2%
jul. 2025
4.2%
4.2%
4.3%
jun. 2025
4.3%
4.0%
4.1%
mai. 2025
4.1%
4.0%
4.1%
abr. 2025
4.1%
4.0%
4.1%
mar. 2025
4.1%
4.0%
4.0%
fev. 2025
4.1%
4.1%
4.1%
jan. 2025
4.1%
4.1%
4.0%
dez. 2024
4.0%
4.1%
3.9%
nov. 2024
3.9%
4.2%
4.1%
out. 2024
4.1%
4.2%
4.1%
set. 2024
4.1%
4.2%
4.1%
ago. 2024
4.2%
4.1%
4.2%
jul. 2024
4.2%
4.1%
4.1%
jun. 2024
4.1%
4.0%
4.0%
mai. 2024
4.0%
4.0%
4.1%
abr. 2024
4.1%
4.0%
3.9%
mar. 2024
3.8%
3.9%
3.7%
fev. 2024
3.7%
4.1%
4.1%
jan. 2024
4.1%
3.9%
3.9%
dez. 2023
3.9%
3.7%
3.9%
nov. 2023
3.9%
3.6%
3.8%
out. 2023
3.7%
3.6%
3.6%
set. 2023
3.6%
3.9%
3.7%
ago. 2023
3.7%
3.6%
3.7%
jul. 2023
3.7%
3.4%
3.5%
jun. 2023
3.5%
3.8%
3.5%
mai. 2023
3.6%
3.8%
3.7%
abr. 2023
3.7%
3.3%
3.5%
mar. 2023
3.5%
3.5%
3.5%
fev. 2023
3.5%
3.9%
3.7%
jan. 2023
3.7%
3.6%
3.5%
dez. 2022
3.5%
3.2%
3.5%
nov. 2022
3.4%
3.3%
3.4%
out. 2022
3.4%
3.6%
3.5%
set. 2022
3.5%
3.6%
3.5%
ago. 2022
3.5%
3.2%
3.4%
jul. 2022
3.4%
3.4%
3.5%
jun. 2022
3.5%
3.8%
3.9%
mai. 2022
3.9%
3.6%
3.9%
abr. 2022
3.9%
4.1%
3.9%
mar. 2022
4.0%
4.4%
4.0%
fev. 2022
4.0%
4.1%
4.2%
jan. 2022
4.2%
3.6%
4.2%
dez. 2021
4.2%
4.3%
4.6%
nov. 2021
4.6%
5.5%
5.2%
out. 2021
5.2%
4.7%
4.6%
12345
