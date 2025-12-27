Calendário Econômico
Taxa de Desemprego na Austrália (Australia Unemployment Rate)
|Moderada
|4.3%
|4.4%
|
4.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|4.3%
|
4.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego da Austrália (Unemployment Rate) é a porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. É considerado como desempregado o indivíduo que, nas últimas quatro semanas, esteja ativamente à procura de trabalho e possa ocupar uma vaga de trabalho imediatamente. Adicionalmente, o fato de a pessoa receber ou não assistência social não afeta as estatísticas da taxa de desemprego.
O indicador é calculado com base nos resultados de uma pesquisa pelo país realizada mensalmente. A pesquisa envolve uma amostra de aproximadamente 26 000 famílias que cobre aproximadamente 0,32% dos cidadãos australianos com 15 anos ou mais. Algumas categorias de cidadãos são excluídos da pesquisa: militares, diplomatas, residentes estrangeiros e membros de forças armadas não-australianas colocadas em território australiano.
Este indicador é mais utilizado nos EUA ao avaliar o estado do mercado de trabalho. Este é um dos principais indicadores da força do mercado de trabalho e do estado econômico do país. Ele não é um indicador prospectivo. Seu aumento ou diminuição é causado por mudanças na situação econômica.
O Banco da Reserva da Austrália usa a taxa de desemprego como um dos principais parâmetros na determinação das taxas de juros do regulador para o período atual. Quanto menor a taxa de desemprego, mais otimista é a avaliação da saúde econômica do país. E, inversamente, o crescimento da taxa de desemprego afeta negativamente as cotações do dólar australiano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Desemprego na Austrália (Australia Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
