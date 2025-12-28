CalendárioSeções

Japão - Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Japan Leading Index m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
Negócio
O Índice dos Principais Indicadores Econômicos do Japão reflete a flutuação de indicadores econômicos importantes em diferentes tipos de atividade econômica, como a produção e o emprego, no mês atual em comparação ao mês anterior. Esse índice permite entender o estado atual da economia e ajuda a prever mudanças futuras.

O Índice dos Principais Indicadores Econômico junta dados de 12 indicadores japoneses fundamentais. Estes incluem inventário, encomendas de equipamentos, preços de ações e outros indicadores importantes de desempenho da economia japonesa no curto e médio prazos.

Ele é um indicador importante. Os analistas acreditam que ele fornece uma previsão do estado da economia nacional para os 6-9 meses após o período de relatório.

O principal objetivo do índice é prever a direção futura da economia. O cálculo é baseado em estatísticas financeiras de episódios que precedem um movimento econômico. As estatísticas das episódio principais incluem um indicador da proporção de estoques de bens, o número de novas vagas, o índice TSE e outros.

Uma leitura do indicador acima da previsão tem um efeito positivo no iene.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Japan Leading Index m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
out. 2025 prelim.
N/D
set. 2025
N/D
set. 2025 prelim.
N/D
0.9%
ago. 2025
0.9%
1.3%
ago. 2025 prelim.
1.3%
1.1%
jul. 2025
1.1%
0.8%
jul. 2025 prelim.
0.8%
0.6%
jun. 2025
0.8%
1.3%
jun. 2025 prelim.
1.3%
0.6%
mai. 2025
0.6%
1.1%
mai. 2025 prelim.
1.1%
-3.4%
abr. 2025
-3.4%
-4.2%
abr. 2025 prelim.
-4.2%
-0.2%
mar. 2025
-0.1%
-0.5%
mar. 2025 prelim.
-0.5%
-0.2%
fev. 2025
-0.3%
-0.3%
fev. 2025 prelim.
-0.3%
0.3%
jan. 2025
0.4%
0.1%
jan. 2025 prelim.
0.1%
0.3%
dez. 2024
0.5%
1.1%
dez. 2024 prelim.
1.1%
-1.4%
nov. 2024
-1.6%
-2.1%
nov. 2024 prelim.
-2.1%
0.2%
out. 2024
0.2%
-0.3%
out. 2024 prelim.
-0.3%
1.9%
set. 2024
2.2%
2.5%
set. 2024 prelim.
2.5%
-2.4%
ago. 2024
-2.4%
-2.6%
ago. 2024 prelim.
-2.6%
0.2%
jul. 2024
0.2%
0.4%
jul. 2024 prelim.
0.4%
-1.9%
jun. 2024
-2.1%
-2.6%
jun. 2024 prelim.
-2.6%
0.3%
mai. 2024
0.3%
0.2%
mai. 2024 prelim.
0.2%
-0.8%
abr. 2024
-0.8%
-0.1%
abr. 2024 prelim.
-0.1%
0.0%
mar. 2024
0.1%
-0.7%
mar. 2024 prelim.
-0.7%
2.3%
fev. 2024
2.3%
2.3%
fev. 2024 prelim.
2.3%
-0.4%
jan. 2024
-0.4%
-0.6%
jan. 2024 prelim.
-0.6%
1.8%
dez. 2023
2.1%
1.9%
dez. 2023 prelim.
1.9%
-0.9%
nov. 2023
-1.3%
-1.2%
nov. 2023 prelim.
-1.2%
-0.4%
out. 2023
-0.4%
-0.6%
out. 2023 prelim.
-0.6%
-0.2%
